2019-09-24T10:47:08+03:00
Происшествия

Врачи до последнего боролись за его жизнь: в Новокуйбышевске после огнестрельного ранения погиб бывший мэр

Владимир Фомин сложил полномочия главы города только накануне
Михаил ГОРЮНОВ
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Владимиру Фомину было 57 лет ФОТО: АдминистрацияВладимиру Фомину было 57 лет ФОТО: Администрация
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Жуткое известие сегодня поступило из Новокуйбышевска. В ночь на 24 сентября из своего дома в Гранном госпитализировали с огнестрельным ранением Владимира Фомина, отставку которого с поста главы города дума приняла только вчера.

- За его жизнь до последнего боролись врачи. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался на операционном столе в больнице в 8-35 утра, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Что же случилось с бывшим мэром? Еще в прошлую субботу он активно общался с жителями в твиттере, давал указания и отчитывался перед областным правительством. Отставка мужчины стала для всех неожиданностью, а дальнейшее развитие событий и вовсе шоком.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Как сообщили журналисту "Комсомолки" в СУ СК региона, потерпевший у себя дома совершил попытку суицида. С места происшествия изъято охотничье ружье. Сейчас отрабатываются и другие версии.

Еще в субботу Фомин общался с жителями Фото: соцсети

Еще в субботу Фомин общался с жителямиФото: соцсети

Если Фомин и покончил с собой, то почему? Точного ответа на этот вопрос нет. В июле он ушел на больничный с жалобами на боли в сердце.

Впрочем, у Фомина и до этого наблюдались проблемы со здоровьем. Он прошел дорогостоящее лечение в Германии и только недавно вернулся на родину. На своем посту он пробыл всего 9 месяцев, вступив в должность мэра 4 декабря прошлого года.

Погибшему было 57 лет. Он уроженец Новокуйбышевска, потомственный нефтепереработчик с 34-летним стажем. Около 20 лет Владимир проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - в должности генерального директора. У него остались жена и сын.

Сейчас проверка по факту трагедии продолжается. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Администрация Новокуйбышевска уже выразила соболезнования семье Владимира Фомина. Информация о месте прощания с ним станет известна позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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