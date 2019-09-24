2019-09-24T16:40:24+03:00
Общество

Карты в руки - деньги на ветер: как не потерять все, оплачивая проезд в трамваях и автобусах

Можно ли давать карточку в руки кондуктору и почему не стоит носить карту в кармане
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вроде бы платить картой выгодноВроде бы платить картой выгодноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже девять месяцев в Самаре пассажиры общественного транспорта пользуются всеми возможностями прогресса. В январе всем кондукторам раздали новые терминалы, позволяющие принимать оплату картой. А несколько месяцев назад в трамваях и вовсе стали тестировать автономные устройства. Охотнее всего в трамваях и автобусах сегодня достает карточки молодежь, а вот люди постарше задумываются: так ли все это безопасно? Риски в самом деле существуют.

«Передайте карточку, пожалуйста»

Банковская карта - предмет даже более личный, чем носовой платок. Ее никому и показывать-то не рекомендуют, не то что давать в руки. Информации, которая написана на карте, достаточно, чтобы оплатить покупку, в интернет-магазине например. Кондуктор так и тянет руки к пластику. Он торопится, и ему некогда ждать, пока человек правильно приложит карту к терминалу.

Класть карточку слишком близко точно не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Класть карточку слишком близко точно не стоитФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У меня берет карту кондуктор, прикладывает одной стороной, она не проходит, прикладывает другой. Вокруг все стоят, смотрят. Тайна личных данных? Нет, не слышали, - возмущаются читатели "КП-Самара".

В час пик вообще карту просят передать через других пассажиров!

- Никому в руки карту давать не нужно, ни кондуктору, ни тем более другим пассажирам. Пусть лучше терминал передают, - советует управляющий одного из банков Самары Зарина Плукчи.

Второй вариант - завести все-таки транспортную карту. Правда, это не слишком выгодно: за выпуск придется заплатить 100 рублей, билет будет стоить все те же 28 рублей… Да и пополнить карту онлайн нельзя - не вариант для мобильных граждан.

Полюбоваться данными карты в таких условиях могут все желающие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полюбоваться данными карты в таких условиях могут все желающиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Смотрите, вот мой кошелек»

Еще один риск: если наличку можно заранее приготовить, то карточка всегда лежит в кошельке. Вот и приходится в толкучке расстегивать сумку, доставать все свое богатство. Безобразие, конечно. Для воришек - раздолье.

Заведите для банковских карт специальный чехол-книжечку. Пусть они и кошелек лежат в разных отделениях сумки-рюкзака. Не прячьте этот чехол далеко - пусть это будет внешний кармашек, но с той стороны, которой вы поворачиваете сумку к себе.

Заплатил один раз, сняли - трижды

Еще один очень неудобный момент: если в метро СМС о списании денег за проезд приходит тут же, да и в любом магазине отчет о расходах прилетает немедленно, то в автобусах-трамваях приходится ждать до вечера. И иногда действительно сложно разобраться, почему столько СМС прилетели сразу. Эксперты советуют ориентироваться не на сообщения, а на строчки в финансовом отчете.

Хорошо, когда трамвай пустой, а как доставать карту в час пик? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хорошо, когда трамвай пустой, а как доставать карту в час пик?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Проверить все операции по своим картам можно в любое время в интернет-банке или мобильном приложении, либо получить выписку по карточному счету в любом отделении банка. Чаще всего списания средств за проезд производятся в вечернее время в тот же день, когда состоялась поездка. Сопоставить траты можно, сравнив количество списаний с карты за день и стоимость билетов. При любых спорных ситуациях или подозрениях на двойные списания обязательно нужно обратиться в банк и компанию, обслуживающую работу транспортных терминалов, - говорит Зарина Плукчи.

«Мошенник украдет все!»

Еще одна очень популярная и имеющая под собой основания страшилка: с карт с возможностью бесконтактной оплаты могут снимать деньги все подряд. Ходят страшилки, что мошенник может пройти по салону и приложить терминал ко всем сумкам. Секунда - и нет у вас больше денег. Правда, эксперты объясняют: чтобы платеж прошел, карта должна находиться очень близко к терминалу. Например, лежать у вас в кармане брюк или пальто. Вывод - так делать не стоит, прячьте карточку в сумку и не волнуйтесь.

- При этом бесконтактные платежи без подтверждения ограничены по сумме, для карт платежной системы MasterCard - до 1000 рублей, для Visa - до 3000 рублей. Мы советуем хранить карту в портмоне или сумке со встроенной защитой от считывания данных платежных карт (RFID), - говорит банкир.

Если же вы привыкли расплачиваться телефоном, нужно в настройках поставить обязательное подтверждение платежа вводом пароля и/или проведением идентификации плательщика по биометрическим данным.

А вы как за проезд платите? Пишите в комментариях и рассказывайте свои истории в группе ВК

ИСТОЧНИК KP.RU

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