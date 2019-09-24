Их заменили роботы? Тольяттинскую молодежь заподозрили в желании уехать из города

Тольятти занял первую строчку рейтинга российских городов, которые хочет покинуть молодежь. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование миграционных потоков молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, живущих в крупных и средних городах, и выяснили, что 55% парней и девушек собираются уехать из Автограда в ближайшие семь лет. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Омск и Барнаул.

- Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, ведь оно знакомит ребят с высокими стандартами качества жизни. Но рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда в этих городах на всех желающих не хватает, - прокомментировал ТАСС итоги исследования директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Мы пострадали от прогресса»

Эксперты утверждают – всему виной технический прогресс. Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский считает, что парадоксальная ситуация с молодежью в Тольятти отчасти сложилась из-за внедряемых на АВТОВАЗе современных технологий.

- С развитием технологий часть рабочих специальностей заменили роботизированными комплексами, причем число рабочих мест сократилось именно в молодежном сегменте. Так что можно сказать, что мы стали жертвами прогресса, - говорит общественник.

Выход он видит в развитии технического образования в тольяттинских вузах.

- Нужно расширять список инженерных профессий, которые ребята могут получить в городе, - считает Павел Покровский. - Тогда молодежь можно будет перенаправить, например, на дополнительные производства, обслуживающие автогигант.

Основной элемент

Впрочем, на многих тольяттинских предприятиях работе с молодежью сеодня уделяют повышенное внимание.Так, директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Константин Рачин отмечает, что на «КуйбышевАзоте» это один из основных элементов развития.

- Без привлечения свежих профессиональных кадров двигаться вперед становится очень сложно для любого промышленного предприятия, а особенного для такого высокотехнологичного, как наше, - объяснил он. - Работать в этом направлении с ребятами мы начинаем еще со школьной скамьи: во время летних каникул они могут трудоустроиться на завод. Этим летом на «КуйбышевАзот» было трудоустроено 375 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Он пояснил, что подготовка профессиональных кадров для дальнейшей работы на предприятии ведется совместно с учебными заведениями города и области.

- Сотрудничаем, прежде всего, по тем специальностям, которые востребованы на наших производствах, - говорит Константин Рачин. - Для студентов, которые хорошо зарекомендовали себя во время учебы и практики, вопрос поиска работы не стоит. Мы с радостью их трудоустраиваем. Тем более, нам есть что предложить молодому специалисту: конкурентоспособную заработную плату, финансовую поддержку при возвращении из армии (40 000 рублей) и при рождении ребенка (20 000 рублей). Предприятие помогает в получении высшего образования по востребованным на производстве профессиям. А знание и уверенное владение иностранными языками позволяют рассчитывать молодым специалистам на дополнительную прибавку к заработной плате в размере от 5 до 20% от оклада.

Кроме того, на «КуйбышевАзоте» работает удобная жилищная программа, которая позволяет молодым людям в рассрочку приобретать жилье на выгодных условиях.

Ставят на молодых

Ставку на молодых делают и на «Тольяттиазоте». Заместитель гендиректора – директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Татьяна Ефремова рассказала, что предприятие активно занимается профориентацией. Так, с нового учебного года в двух ведущих школах Тольятти открылись инженерно-технические классы, созданные по инициативе ТОАЗа. В них старшеклассники смогут углубленно и на новом качественном уровне изучать физику, химию, математику и информатику, участвовать в олимпиадах и даже предлагать решения производственных задач под руководством специалистов Тольяттиазота.

- За последние годы средний возраст работников Тольяттиазот снизился и сейчас составляет 43,9 лет, - рассказывает Татьяна Ефремова. - При этом 23% тоазовцев – в возрасте до 35 лет. На заводе разработана и успешно реализуется программа формирования кадрового резерва для будущего замещения ключевых должностей. Мы поддерживаем стремление молодых сотрудников в обучении, содействуя получению высшего образования или ученой степени, а также предлагаем возможность пройти обучение по программе mini MBA без отрыва от производства.

Помимо высокой заработной платы (средний уровень – более 49 тыс. рублей) ТОАЗ предоставляет своим работникам обширный соцпакет. Кроме того, у предприятия своя жилищная программа, в рамках которой в 2018 г. был сдан жилой дом на более чем 700 квартир.