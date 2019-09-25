«Так можно зарабатывать больше»: предприимчивые самарцы уже сегодня могут получить статус «самозанятый» и открыть для себя новые рынки

Совсем скоро всем, кто работает на себя, придется выйти из тени и платить налоги. Пока это нововведение появилось в 4 регионах – в соседнем Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Самарская область не вошла в число плотных проектов, но активные самарцы уже сейчас могут выйти из тени и пользоваться всеми преимуществами статуса «самозанятый», в том числе покорять новые рынки, если оказывают услуги в Татарстане.

Так самарские бизнес-тренеры, фермеры, инженеры, маркетологи, it-специалисты, частные грузоперевозчики, дизайнеры и даже онлайн-репетиторы и другие предприниматели могут зарегистрировать себя в качестве самозанятого в Республике Татарстан и бороться за государственные и муниципальные заказы, а также предлагать свои услуги и товары на более высоком уровне.

Преимущества есть

Предприниматели уже оценили все преимущества нововведения. Так инженер-конструктор Алексей Белов, работающий в рекламной фирме, решил самостоятельно выполнять мелкие заказы.

- Я просто понял, что могу получить дополнительный заработок. Если наша фирма отказывается от какого-то заказчика по тем или иным причинам, я могу выполнить заказ сам, - рассказывает инженер.

Заказчики рекламной продукции - юридические лица, для которых важно не только качество работы, но и порядок в отчетах и документах. Поэтому Алексею Белову пришлось задуматься о том, как оформить свою подработку.

- Думал про ИП, потом узнал, что есть такое понятие как «самозанятый», стал изучать этот вопрос, сравнивать. В широком смысле, самозанятые – люди, которые оказывают услуги или продают свои товары самостоятельно без наемных работников. Как раз про меня, - рассказывает Алексей. - Плюс еще в том, что самозанятым, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не нужно готовить в налоговую службу сложных отчетов, зато теперь я могу официально браться за любой заказ.

Вышел из тени, сидя дома

Чтобы «обелиться», работающему на себя человека достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на IOS или на Android. Найти все полезные ссылки можно на сайте «Центр поддержки самозянятых». Для регистрации в приложении нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Кроме приложения можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин нет.

- У меня есть кабинет на сайте портала госуслуг, поэтому для меня регистрация прошла еще проще. Я просто скачал приложение «Мой налог» и вошел в него через госуслуги, данные сами синхронизировались. Зарегистрировал на домашний адрес, реквизиты прикреплены к банковской карте. При заказе составляется договор, в котором я указываю свои реквизиты, когда деньги поступают на счет, программа сама формирует чек, который я могу отправить заказчику на почту или в мессенджер. Все просто, - уверяет инженер-конструктор.

«Ничего не теряю»

По словам предпринимателя, приложение значительно упростило его жизнь и позволило работать даже с крупными компаниями.

- Оплачивая налоги и работая официально, я ничего не теряю, лишь приобретаю новых клиентов. Налоговый процент для самозанятых небольшой. Эту сумму я могу сразу заложить в стоимость заказа, - делится секретами Алексей. – Мне, как человеку, работающему с юридическими лицами, нужно платить 6% от выручки. Взамен могу получить налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тыс. рублей.

Алексей отмечает, что приложение «Мой налог» не только выставляет чеки, но и формирует отчет для налоговой.

- Хорошо, что ничего самому считать не надо. К 12-му числу следующего месяца в приложении появится сумма налога, которую нужно оплатить до 25 числа. Там же, в приложении, я просто перевожу нужную сумму в налоговую. Можно, конечно, оплатить и наличными. Если я ничего за месяц не заработал, то и платить не надо, - радуется предприниматель.

«Открыл для себя новые возможности»

Для Алексея статус «самозанятый» открыл новый рынок.

- Жена подсказала, что я могу найти хорошие заказы на биржевой площадке Республики Татарстан. Там есть специальные заказы не только для ИП, но и для самозанятых. Так я делал для министерства экономики Республики Татарстан алюминиевые таблички на кабинеты, - рассказывает предприниматель. - Без регистрации в налоговой службе участвовать в этих торгах было бы невозможно. Сейчас все организации работают только с теми, кто официально оформлен.

На торговую площадку Республики Татарстан могут выйти и самарцы. Все что для этого нужно - зарегистрироваться в качестве самозанятого в Татарстане и быть готовым к стремительному росту бизнеса.

Такие таблички Алексей выполнил для министерства экономики Республики ТатарстанФото: Личный архив героя публикации

Как зарегистрироваться самарцам?

Стать самозанятым можно, даже если вы уже работаете официально.

- Сейчас закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам. Кроме того, в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» планируется отнести самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и ввести понятие самозанятых граждан как физических лиц, осуществляющих основанную исключительно на личном участии предпринимательскую деятельность, в том числе, во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. Таким образом, совмещение самозанятости и работы по найму будет возможно в свободное время, - утверждает консультант Русской школы управления по трудовому праву Юлия Жижерина.

Справка КП:

Как работать на себе, не нарушая закон, подскажут в «Центре поддержки самозанятых».