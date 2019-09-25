Зачем меняют обычные домофоны на цифровые?

Интернет дал нам возможность общения на огромных расстояниях друг от друга. На электронный адрес редакции поступают вопросы от самарцев: зачем меняют привычные домофоны, какую пользу принесут новые цифровые устройства жителям многоквартирных домов?

- Работы по замене старых домофонов проходят во многих российских городах, - объяснил сотрудник домофонной компании Алексей Степанов. - В Самаре уже более 100 многоквартирных домов оснащены IP-домофонами, все они управляются со смартфона через мобильное приложение. Новые IP-домофоны позволяют видеть и общаться с посетителем без вашего присутствия дома! Доступ к «своему» домофону жители дома получают по индивидуальному логину и паролю, а это дополнительная защита от преступников.

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦИФРОВОГО ДОМОФОНА

«Эй, гражданин, туда не ходи!»

Ключи от нового домофона сложно скопировать, значит, в подъезд попадут только жители дома. Видеокамера, встроенная в домофон, заставит злоумышленников обходить «модернизированные» подъезды стороной. По статистике, в местах, оснащенных видеонаблюдением, в несколько раз меньше совершаются преступления.

«Сим-сим откройся!»

Вам больше не нужно бежать к трубке домофона, чтобы ответить или открыть дверь подъезда гостю. Звонок поступает на ваш смартфон. Вы можете поговорить с посетителем, открыть ему дверь подъезда или отклонить вызов. Все как при обычном звонке на мобильный телефон.

«Кто стучится в дверь ко мне?»

Не секрет, что воры-домушники часто обзванивают квартиры при помощи домофона, стараясь выяснить, когда хозяева отсутствуют. «Атаки» могут продолжаться не один день: рано или поздно преступники вычислят момент, когда в квартире нет хозяев. С IP-домофоном этот номер не пройдет. Узнать, кто звонит в вашу квартиру, можно из любого места, где бы вы ни находились - на работе, на даче, в командировке или отпуске. Вы можете получать видеозвонки с домофона везде, где есть интернет. Вы отвечаете, злоумышленники думают, что вы дома, и уходят ни с чем. Теперь не страшно оставить квартиру на долгое время, ведь вы всегда будете за ней «присматривать».

«Не переживаю за ребенка»

- Старший ребенок в этом году впервые остается дома один: младший сын пошел в садик, я вышла на работу - рассказывает Мария, жительница дома №38 на ул. Алма-Атинской. - Конечно, я переживала, как мой второклашка будет справляться? Как он доберется из школы? Не откроет ли дверь постороннему? Установила приложение и теперь спокойна. Я вижу не только, как и когда ребенок приходит домой, но и кто звонит нам в квартиру, пока мы с мужем на работе. Это очень удобно. Я могу контролировать ситуацию на расстоянии. А соседка из последнего подъезда так же переживает за старенькую маму. Пару раз «скорой» дверь открывала с работы, когда бабуле нехорошо было. Так что со всех сторон полезное изобретение.

«Я вижу - мне спокойно»

Вы можете наблюдать за ситуацией возле подъезда или парковкой через мобильное приложение и, что очень важно, со звуком! Например, если планируете позднюю прогулку, вы можете заранее посмотреть, что происходит в данный момент во дворе и насколько спокойная обстановка вокруг. Качество картинки отменное. Ее можно увеличить, рассмотреть детали. И самое главное, есть звук. Конфликтную ситуацию можно предупредить или разрешить - видеодоказательство будет в телефоне, - считает автовладелец Сергей из дома №142 на проспекте Юных пионеров.

ВАЖНО!

Установка нового IP-домофона производится без дополнительных платежей и не требует замены существующей трубки или видеомонитора в квартире. Действующие тарифы за техническое обслуживание домофона сохранятся на прежнем уровне, - рассказал сотрудник компании «Цифрал-Сервис» Андрей Чембаров. - Новые ключи выдаются на месте, специально ехать за ними в офис не нужно. Дополнительные ключи можно приобрести за оплату также на месте. Кто захочет установить приложение Умный Дом.ru для смартфона, может скачать его бесплатно на AppStore или GooglePlay, сотрудники выдадут логин и пароль. Все функции приложения можно тестировать в течение месяца бесплатно. Дальнейшее платное использование возможно по желанию.

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