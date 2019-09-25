Самарцам рассказали, как сэкономить на диагностике машины

Уход за машиной – необходимость. От этого зависит безопасность водителя, пассажиров, всех участников дорожного движения. Но, оказывается, даже в этом случае можно сберечь нелегким трудом заработанные деньги. Главное, правильно выбрать автосервис.

Уверенность во всем

Многие самарцы отдают предпочтение отечественным авто. И вазовские модели, безусловно, в лидерах по популярности. Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY все чаще можно увидеть на улицах городов и сел.

- У меня XRAY, - рассказывает автовладелец Семен Потапов. – Машиной доволен, за три года ни одной серьезной поломки. Приобретал машину в «Автоцентре на Заводском». Гарантия закончилась, я стал выяснять условия постагарантийного обслуживания. И тогда мне рассказали о LADA Day Service – акции, которая проводится автоцентром регулярно. Вот приехал, чтобы пройти диагностику. Удобно.

Приехал в салон, объяснил проблему сервисному консультанту, отдал ключи и… занимайся своими делами.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

День сервиса LADA клиенты «Автоцентра на Заводском» называют днем, когда все бесплатно. Для них это хорошая возможность сэкономить на обслуживании любимой машины. Комплексная диагностика двигателя стоит около тысячи рублей. Осмотр ходовой – 500. Во время акции это можно сделать бесплатно без оплаты.

- Мы рады видеть всех клиентов в нашем дилерском центре: и владельцев автомобилей, которые находятся на гарантии, и всех остальных. Акция LADA Day Service в большей степени рассчитана на владельцев автомобилей старше трех лет. Авто, которое эксплуатировался длительное время, необходимо особенно тщательно подготовить к зиме. Поэтому мы всех приглашаем в наш дилерский центр для проведения диагностики всех владельцев отечественных машин, - говорит руководитель сервиса Александр Перепелов. И добавляет: своевременная диагностика – залог успешной и безопасной эксплуатации автомобиля. Только в этом случае водитель будет чувствовать себя уверенно на дороге.

Самые требовательные клиенты могут понаблюдать за диагностикой и ремонтом, надев жилет и каску: безопасность превыше всего.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Специалисты, которым доверяют

В арсенале «Автоцентра на Заводском» оборудование, доступное только партнерам LADA - Grade-X от Panasonic. По сути, это планшетный компьютер с Windows 10 и программным обеспечением, в написании которого, наряду с иностранными инженерами, принимали участие вазовские специалисты. Этот компьютер способен быстро и качественно просканировать все системы автомобиля. Диагностика может вестись и на некотором расстоянии прибора от «обследуемого» авто - посредством Wi-Fi. Для этого перед началом операции к разъему в бардачке автомобиля подключается специальный блок компьютерной системы. Но даже самое лучшее оборудование будет бесполезным, если с ним работает неквалифицированный сотрудник. В «Автоцентре на Заводском» таких нет. Все специалисты регулярно проходят обучение на «АВТОВАЗе». Горожане и жители региона мастерам доверяют. У многих умельцев с золотыми руками есть свои постоянные клиенты. А портрет Дмитрия Аверьянова даже украшает районную доску почета – в этом году он признан лучшим автослесарем Советского района Самары.

- Сначала мы провели конкурс профессионального мастерства на базе предприятия, а потом делегировали победителя на районный конкурс. Наш сотрудник достойно прошел все испытания, доказав: наш дилерский центр – один из лучших в Самаре, - уверен Александр Перепелов.

Лучший слесарь уверен: автоцентр, в котором он работает уже 10 лет, удовлетворит даже самого требовательного клиента.

- У нас дружный профессиональный коллектив, расположение центра удобное - на границе города и района. Мы всегда стремимся сделать свою работу как можно лучше, поэтому автолюбители возвращаются к нам снова и снова. А еще мы используем только сертифицированные запчасти. Это те же оригинальные детали, что поставляют на сборочный конвейер завода-изготовителя, - показывает Дмитрий Аверьянов.

Такую наклейку получают все участники акции. Фото: Ирина ИСАЕВА

Открытость на всех этапах

Приехал в салон, объяснил проблему сервисному консультанту, отдал ключи и… занимайся своими делами. Именно так все устроено в «Автоцентре на Заводском». За осмотром и ремонтом железного коня можно наблюдать в режиме онлайн – процесс транслируется на большой телевизор. А если требовательному автолюбителю этого недостаточно или возникли вопросы, он может пойти на территорию сервис-центра и лично пообщаться с мастерами. Так и поступил Дмитрий Володин.

- Я в первый раз приехал в автосервис, узнав о Дне сервиса LADA из социальных сетей. Приятно, когда дилерский центр извещает об акциях постоянных и потенциальных клиентов. Работы выполняются качественно и быстро, при этом можно присутствовать на диагностике и ремонте. Мне очень нравится, - делится впечатлениями Дмитрий.

По итогам акции клиенту выдается сертификат - в течение месяца устранить неполадки и приобрести запчасти в «Автоцентре на Заводском» можно со скидкой 20%.

В «Автоцентр на Заводском» самарцы и жители региона приезжают целыми семьями. Пока глава семьи играет во взрослые игрушки, его супруга и дети могут с комфортом отдохнуть в клиентской зоне. Акцию LADA Day Service (День сервиса LADA) салон проводит раз в квартал. Присоединяйтесь!

В "Автоцентре на Заводском" используются только оригинальные детали. Фото: Ирина ИСАЕВА

КАК НАС НАЙТИ

Самара, Заводское шоссе,14, корпус 1(между улицами 22 партсъезда и Авроры)

Телефон +7(846) 97-37-555

avnz.lada.ru

vk.com/autosalon_63

facebook.com/autosalon.samara

instagram.com/ladaavnz/

ok.ru/group/57121373880361

youtube.com/channel/UC4kazUbhyuTctWIlJnvlukg