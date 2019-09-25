"Не машина, а красивая женщина": известный стилист Александр Рогов преобразил мать семерых детей из Самары

Готовка, стирка, мужа на работу собрать, одного ребенка в школу, другого в детский сад, у старших узнать как дела. Для 39-летней Ольги Абрамовой из Самары "семеро по лавкам" - это не поговорка, а самая настоящая реальность.

На двоих с супругом у них семеро детей: четверо были у мужа, когда они сошлись, один у нее от первого брака, потом у Абрамовых родились еще два чудесных малыша.

Для женщины большая семья радость, только времени на себя не остается совсем. Ведь еще есть работа в центре социального обслуживания.

- Чувствую себя иногда машиной. Постоянный круговорот посуды в природе. И хотелось бы приподняться над бытовыми вещами – ведь Бог нас создал красивыми с кучей достоинств, и мы зачастую забываем об этом, - говорит Ольга Абрамова.

Ольга стала идеальной героиней для его нового проекта "Рогов в городе"Фото: Личный архив героя публикации

Напомнить самарской матери-героине о том, что она в первую очередь красивая женщина решил известный российский стилист Александр Рогов. Ольга стала идеальной героиней для его нового проекта "Рогов в городе", который вышел на телеканале "СТС" в сентябре этого года.

- Для того, чтобы быть красивой, не обязательно жить в Москве и закупаться в дорогих магазина. Это основная мысль нашего шоу. Я хотел запустить его два года, и вот все случилось, - рассказывает автор проекта, телеведущий Александр Рогов. - Мы показываем, что можно преобразиться , используя вещи местных магазинов.Специалистов мы ищем на месте. В самарской серии, как и в других, работают местный парикмахер, местный визажист. Мы не везем нашу бьюти-команду. По большому счету приезжаем только я и съемочная группа.

Рогов и его команда преобразили 39-летнюю Ольгу Абрамову из Самары.Фото: Телеканал СТС

В эфире уже показали серии о героинях из Нижнего Новгорода и Казани, на очереди Самара. Здесь со съемками Александр Рогов побывал еще в августе.

- Проект в каждом городе занимает два съемочных дня. Сначала мы едем в квартиру героини. Там были сняты все первые сцены. Мое знакомство с героиней, разбор ее гардероба, общение с ней, первое интервью, сюрприз, который мы ей приготовили. Второй день - основной, когда снимаются примерка, шопинг, покупка вещей, а мы реально приходим с пустыми руками и творим волшебство из того, что нас окружает.

По словам Александра Рогова, найти идеальную героиню было не так просто.

- Это самый сложный процесс, потому что формата "Рогов в городе" еще не было. Люди не понимали, о чем идет речь, куда они подают заявку. Этот проект очень сильно отличается от "Рогов. Студия 24", где все происходит в декорации, максимально подготовлено. Очень много заявок было от молодых мамочек в декрете с одним ребенком, которым видимо просто скучно. А показывать 8 серий про героев с одной и той же историей, конечно, не хочется. Поэтому мы искали местных героев и яркие истории, - говорит стилист.

В Самаре Александр Рогов побывал еще в августе.Фото: Телеканал СТС

И нашли. история Ольги Абрамовой всю съемочную группу сразу зацепила за живое - женщина, которая заботится о своей большой семье и других людях.

- Я реально считаю Ольгу героиней. Мы хотели на ее примере показать, что не надо забывать про себя, что можно быть мамой семерых детей, при этом активной, заниматься общественной деятельностью. Нам захотелось на два дня отключить ее от забот и позаботиться о ней, - продолжает Рогов.

Стилист уверен, все удалось. Совсем скоро в этом могут убедиться и зрители телеканала СТС. Волшебная история преображения самарчанки Ольги Абрамовой выйдет в эфир 29 сентября.