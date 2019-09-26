Надежный и вместительный: самарцам представили новинку от Mitsubishi

Для многих автомобилистов в России слово Mitsubishi синоним слову «надежность». А если к надежности добавить элегантный дизайн и просторный салон, то получится Mitsubishi Outlander. Горожанам новый «Аутлендер» доступен совсем недавно, с конца лета. Но интерес к нему огромный.

Автомобиль с характером

Презентация авто собрала на самарской набережной немало автолюбителей и тех, кто еще только собирается приобрести машину.

- У меня «Мицубиси Аутлендер ХL», - рассказывает самарчанка Ирина Федина. - Ему уже пять лет, но он ни разу меня не подводил. Приобретая авто ориентировалась на цену, а также хотелось коробку передач типтроник, когда можно включать по желанию либо механическую, либо автоматическую передачу. Это действительно надежный автомобиль, но при этом у него настоящий мужской характер. Я его чувствую.

В семье Ирины за пять лет произошли изменения. Родились близняшки Анна и Антон. Родители перебрались за город. Теперь, когда вся большая семья усаживается в машину, им становится тесновато. Поэтому новый Mitsubishi Outlander девушке и ее родным сразу приглянулся.

- Мы хотели поменять автомобиль на более просторный, но с теми же характеристиками. Эта модель на первый взгляд нам очень подходит. Записались на тест-драйв, чтобы испытать машину на ходу, - говорит супруг Ирины Александр.

Кстати записаться на тест-драйв можно и онлайн, на сайте «Самарских автомобилей».

Новый Outlander семиместный, с третьим рядом сиденийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Место для самого главного

Дилерский центр «Самарские автомобили Mitsubishi» - старейший автосалон в Самаре. Горожане доверяют ему уже четверть века.

- Самое главное в жизни – это семья, - уверена продавец-консультант Юлия Кияченкова. – Новый Outlander - это действительно семейный автомобиль. С ним легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные.

Сейчас Outlander стал доступен и в семиместном исполнении с третьим рядом сидений. При этом второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда. При необходимости вы всегда сможете сложить сидения третьего ряда в один прием и таким образом увеличить багажник. Достаточно потянуть за ремешок на спинке и сидение сложится. Всего 16 вариантов трансформаций салона!

Для городских условий самое то!

- Автомобиль комфортный, большой, удобный, - считает самарец Виктор Рыжков. – Да и выглядит привлекательно. Высокий, большой багажник, полный привод - для городских условий самое то.

Действительно, в 2019 году Mitsubishi Outlander получил ряд визуальных и технических усовершенствований. Передняя часть кроссовера оформлена в новой мировой концепции дизайна бренда Mitsubishi Motors: усовершенствованная радиаторная решетка, обновленный дизайн бампера. Автомобиль отличается от предшественника выразительным дизайном передних фар в комбинации со светодиодным LED-светом, модернизированным дизайном колесных дисков, но при этом остается узнаваемым. Mitsubishi Outlander - это не только высокий уровень комфорта, но и лучшая безопасность в классе (5 звезд в EURO NCAP и Top Safety Pick 2018 по версии IIHS).

Презентация авто собрала на самарской набережной немало автолюбителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плюс скидки

Одно из достоинств нового автомобиля – привлекательная цена. И это отмечают многие потенциальные покупатели.

- Прибрести кроссовер такого уровня за такую стоимость - миллион восемьсот – довольно сложно. А говорят, еще скидки есть и акции. Вот выясняю подробности, - делится впечатлениями Иван Вязиков.

Действительно, сэкономить можно даже при покупке нового автомобиля.

- Сейчас действуют хорошие скидки по трейд-ин: меняя старую машину на новую, можно получить выгоду до 300 тысяч рублей, - рассказывает Юлия Кияченкова. – «Самарские автомобили» предлагают индивидуальные подарки для каждого клиента. Например, можно бесплатно установить сигнализацию, чтобы быть спокойным – авто не угонят.

Акции и скидки действуют и на другие модели Mitsubishi. Все подробности можно получить в дилерском центр «Самарские автомобили Mitsubishi».

«Три алмаза»

Во время презентации дети и взрослые с удовольствием поучаствовали в увлекательной викторине с призами от «Самарских автомобилей». Оказывается, среди самарцев немало знатоков этой автомобильной марки. Так, многие ответили, что название Mitsubishi переводится как «три алмаза». Правда, о тайном смысле названия почти никто не знал. Оказывается, это сочетание слов «mitsu», что в переводе означает «три», и «hishi» - водяной каштан, который в Японии принято считать ромбовидным алмазом. Зато самый известный внедорожник Mitsubishi зрители назвали мгновенно: и это, конечно же, Pajero.

А вот название всеми любимого Outlander переводится как чужестранец или иноземец. Презентацией и подарками остались довольны все – и дети, и взрослые. Ведь не случайно Mitsubishi Outlander – семейный автомобиль.

КАК НАС НАЙТИ

«Самарские автомобили»

Поселок Мехзавод, 19км, Московское шоссе, д. 6

+7 (846) 233-54-96

https://samavto-mitsubishi.ru/