2019-09-25T21:53:46+03:00
Спорт

Игнашевич и компания оказались сильнее: "Торпедо" выбил "Крылья Советов" из Кубка России по футболу

Москвичи отправили в ворота молодого голкипера "КС" Овсянникова два безответных мяча
Михаил ГОРЮНОВ
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У "Торпедо" хорошую игру показал Сергей Божин - воспитанник самарского футболаУ "Торпедо" хорошую игру показал Сергей Божин - воспитанник самарского футболаФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Матч "Торпедо" - "Крылья Советов" по праву можно назвать одним из центральных в 1/16 финала Кубка России по футболу. Команда Сергея Игнашевича возглавляет ФНЛ, рвется в элиту, в ней много интересных футболистов и поэтому наблюдать за ними было весьма любопытно. Тем более в противостоянии с клубом РПЛ.

Миодраг Божович решил поэкспериментировать с составом, выпустив в том числе и несколько дебютантов. Также шанс предоставили тем, кто редко выходит в старте в Премьер-лиге. Овсянников занял место в воротах, появились Терехов, Лысцов, Мияйлович, Бурлак, Чичерин, Смирнов, Радонич. В запасе остался лучший бомбардир клуба Соболев.

У москвичей вышел боевой состав. С первых минут угрожать воротам соперника начал ветеран Игорь Лебеденко. Здорово смотрелся Рязанцев. Хозяева владели инициативой и создали несколько моментов.

Волжане выглядели неважно. Видна была несыгранность некоторых футболистов. Опасно бил головой Канунников, но выше ворот. Сразу же после этого торпедовцы промазали в такой же ситуации.

На 36 минуте преимущество клуба из столицы воплотилось в гол. Рязанцев подал с углового, Максим Шоркин прорвался через защитников и ногой отправил мяч в угол ворот Овсянникова. 1-0!

Положение дел на поле после этого не изменилась, а уже в добавленное время Александр Рязанцев записал на свой счет еще один ассист. Снова корнер и в этот раз на навес откликнулся Иван Сергеев, кивком головы отправив мяч мимо молодого голкипера гостей. 2-0!

После перерыва вышел на замену Александр Соболев. Пасы шли в его сторону, но оборона "Торпедо" справлялась с форвардом. До перспективных ударов у "Крыльев" практически не доходило. Спокойнее во втором тайме действовал и их соперник.

Игра получилась достаточно грубой. Судья показал много желтых карточек. Это тоже свидетельствует о желании обоих коллективов пройти дальше.

"Крылья" никак не могли выйти на ударную позицию. Все навесы и пасы обрывали автозаводцы. Особенно старался самарец Сергей Божин, который несколько лет назад покинул зелено-бело-синих.

Отыграться у подопечных Божовича так и не получилось. "Крылья Советов" вылетают из Кубка России. "Торпедо" идет дальше. Вероятно, теперь тренерский штаб "Крыльев" в очередной раз подвергнется серьезной критике. Следующий матч у них уже в ближайшую субботу - против "Тамбова" в РПЛ. Встреча пройдет на "Самара Арене". В чемпионате необходимо побеждать, ведь "КС" там на последнем месте.

Торпедо - Крылья Советов - 2:0. Обзор матча 1/16 финала Олимп-Кубка России 25 сентября 2019, опасные моменты, голы.Торпедо - Крылья Советов - 2:0. Обзор матча, голы

ИСТОЧНИК KP.RU

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