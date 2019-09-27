2019-09-26T19:51:47+03:00
Общество

Это будет самарское "Зарядье": как хотят изменить "вертолетку"

Вертолетную площадку в Самаре начнут благоустраивать уже в следующем году [обсуждение]
Александра БЕЛОВА
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Популярное и красивое место отдыха ждут масштабные изменения.Популярное и красивое место отдыха ждут масштабные изменения.
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Наполнить смыслом, сохранив природную красоту

24 сентября в поселке Управленческий состоялся воркшоп. Представители архитектурного сообщества обсудили будущее одного из самых красивых мест города - Вертолетной площадки. По мнению организаторов мероприятия, «Вертолетка» нуждается в радикальном обновлении. Это позволит привлечь сюда не только самарцев, но и гостей города. Потенциал у территории огромный: не случайно уже сегодня она является одной из визитных карточек губернской столицы и популярным местом отдыха людей всех возрастов.

Мозговой штурм продолжался целый день. Итог - множество идей и пять пространственных концепций, которые их авторы представили главе города Елене Лапушкиной.

Задача перед участниками воркшопа стояла непростая: максимально сохранить аутентичность природной достопримечательности, наполнив ее при этом новыми функциями, сюжетами и смыслами, которые и должны привлечь сюда новых посетителей.

- Избыточного вмешательства, в том числе и архитектурного, допускать нельзя. Но при этом мы все понимаем, что «Вертолетка» в том виде, в котором она сейчас находится, не может быть центром общегородского притяжения, - уверен автор знаменитого здания «Муха» на Театральной площади, почетный архитектор РФ Леонид Кудеров.

- В 2020 году Вертолетную площадку ждут масштабные изменения. Хочется сделать проект современным и концептуальным, при этом очень важно сохранить уникальную особенность этого места - потрясающий ландшафт и природную красоту, - подчеркнула Елена Лапушкина.

Авторы проектов представили главе города множество идей.

Авторы проектов представили главе города множество идей.

«Парк полетов» и многое другое

Среди участников воркшопа - как именитые самарские архитекторы, так и совсем молодые профессионалы. Но у каждого есть собственный взгляд на будущее «Вертолетки».

- Здесь уже есть история: видовая площадка тесно связана с СНТК им. Н.Д. Кузнецова, производившим знаменитые авиационные двигатели. И на проникновении технологий в природу, не нанося ей при этом вред, а поэтизируя это место, можно сделать акцент, - считает архитектор Дмитрий Хромов. Группа под его руководством разработала концепцию «Парка полетов», где все будет пронизано романтикой неба.

Несмотря на разность подходов, все специалисты сходятся в одном: террасирование Вертолетной площадки нужно сохранить. Связать уровни между собой и с берегом Волги можно при помощи фуникулера или системы лифтов. По мнению урбанистов и ландшафтных дизайнеров, «Вертолетка» - идеальное место для создания прогулочных маршрутов разного уровня сложности и обзорной консоли или моста, как в московском «Зарядье». Детская площадка, интерактивные аттракционы и лазерные шоу тоже могут стать очень популярны. Там также могут быть расположены всесезонные павильоны, в том числе для художников, ведь это самое знаменитое место для написания волжских пейзажей. Здесь же можно устроить и ярмарку по продаже произведений искусства посетителям. Так как это место популярно у молодоженов, возможно обустройство функциональной зоны для бракосочетаний. Капсульный отель или маяк, по мнению архитекторов, могут стать новыми точками притяжения. Как и панорамный выставочный павильон, закамуфлированный под Вертолетную площадку в виде буквы «Н» - именно так в мировой авиации обозначается место для посадки геликоптеров. Букву можно подсветить так, что она будет видна из космоса.

- Мы хотели бы использовать подземную урбанистику: такой подход меньше всего нарушает ландшафт, главную изюминку этого места, - говорит архитектор Елена Смоленская.

Очень много говорилось и о всесезонности «Вертолетки». Сегодня ее посещают только в теплое время года. А если построить закрытый панорамный павильон, то туристы смогут любоваться волжскими видами круглогодично.

- Трудно принимать решение, поэтому мы и организовали воркшоп. Я услышала что-то мне близкое, и то, что в настоящий момент мне не понятно, что еще нужно обсуждать. Но в любом случае то, что диалог начался, меня очень радует, - подвела итоги встречи Елена Лапушкина.

Уважаемые читатели, как вы относитесь к идее устроить на вертолетной площадке самарское "Зарядье"? Ваше мнение оставляйте в откликах на сайте.

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