Иконы в подарок и трепет верующих: патриарх Кирилл в Самаре освятил Софийский собор

27 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения Софийского собора, что расположен на четвертой очереди самарской набережной. Это первый пастырский визит в наш регион за 20 лет. До этого глава русской православной церкви был на самарской земле в 1999 году.

27 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения Софийского собора, что расположен на четвертой очереди самарской набережнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы стать свидетелями исторического момента - освящения Софийского собора - к храму пришли сотни верующих. Служба началась в 10 часов, но свободных мест не было уже в половину девятого. Кто-то специально пришел в 7 утра, чтобы попасть на праздничную службу. В этот день верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Чтобы стать свидетелями исторического момента - освящения Софийского собора - к храму пришли сотни верующих.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Те, кому не удалось попасть внутрь, наблюдали за богослужением на больших экранах, которые установили у подножья храма. Таких экранов было два, и у каждого собралась толпа людей.

Служба началась в 10 часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для города освящение собора Софии – Премудрости Божией - важное событие. Строить храм начали еще в 2003 году. Строительство несколько раз останавливалось, однако величественное здание все же построили. Высота одноглавого храма с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней составляет 68 метров. Открытие Софийского собора состоялось 23 сентября 2018 года и было приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Здесь уже проводятся богослужения, лекции и занятия детского духовно-образовательного центра. Теперь храм освятил сам Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и провел в нем праздничную литургию. Участвовал в службе и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Но свободных мест в храме не было уже в половину девятого.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внутреннее убранство собора завораживает. Храм получился очень просторным и буквально пронизанный светом. Розовые мраморные колонны, белый мраморный алтарь, расписанные стены. На праздничной литургии солнечные лучи через высокие окна проникали в зал и наполняли его радостным настроением и теплом.

В этот день верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Особенно выделялись среди прихожан волонтеры. Девчонки и мальчишки в зеленых куртках были призваны помогать священнослужителям. Порядок по традиции обеспечивали казаки. Они стояли во втором ряду, сразу за юными волонтерами. Увы, худеньким бабушка за мужественными плечами охранников были почти ничего не видно. Но благодаря шикарной акустике храма в каждом его уголке звучали слова молитвы.

храм освятил сам Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и провел в нем праздничную литургию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В службе были задействованы несколько хоров. В том числе и детский. Поэтому звучала служба действительно божественно.

Особенно выделялись среди прихожан волонтеры. Девчонки и мальчишки в зеленых куртках были призваны помогать священнослужителям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Литургия прошла по всем церковным канонам. В том числе состоялось и причастие. Первыми к чаще подошли дети, потом мальчики-волонтеры, а тем все желающие.

На службе было много детей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После службы Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с проповедью, в которой напомнил о необходимости любить своих ближних.

Внутреннее убранство собора завораживает. Храм получился очень просторным и буквально пронизанный светом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В числе прихожан храма оказались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, мэр Самары Елена Лапушкина, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В службе были задействованы несколько хоров. В том числе и детский.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Святейший Патриарх вручил губернатору Самарской области орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Эта награда Русской православной церкви вручается духовным и светским лицам за заслуги в возрождении духовной жизни России.

Святейший Патриарх вручил губернатору Самарской области орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собору Софии – Премудрости Божией Владыка преподнес Владимирской икону Божьей Матери. Духовенству глава русской православной церкви оставил 30 евангелий, чтобы в каждом новом храме было свое патриаршее Евангелие. А каждому прихожанину Святейший подарил по небольшой иконе «София Премудрость Божия».

Собору Софии – Премудрости Божией Владыка преподнес Владимирской икону Божьей Матери.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После службы люди еще некоторое время ждали Владыку на улице, мечтая хоть одним глазом увидеть патриарха.

Духовенству глава русской православной церкви оставил 30 евангелий, чтобы в каждом новом храме было свое патриаршее Евангелие.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА