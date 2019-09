Форекс Оптимум — отзывы о надежном брокере для новичков и профессионалов

Рисковая составляющая есть в каждом бизнесе и финансовые рынки — не исключение. Тем, кто задался целью приумножить свой капитал в этой сфере предстоит нелегкая задача — найти подходящего брокера. И сделать правильный выбор — означает существенно снизить риски. Десятилетний опыт работы и прекрасная репутация выделяет среди многих Форекс Оптимум. Отзывы клиентов определяют этого брокера как надежного партнера, которому можно доверить свои деньги.

Forex Optimum: отзывы о выгодных условиях торговли на финансовых рынках

Доверие миллионов клиентов и широкая сеть партнерских офисов в 26 странах — одни из главных критериев выбора. Среди преимуществ сотрудничества с Forex Optimum отзывы клиентов и экспертов акцентируют внимание на следующих:

- прозрачность отношений с клиентами;

- отсутствие комиссии;

- выгодные торговые условия — низкие спреды;

- хороший ассортимент торговых инструментов;

- широкий набор платежных сервисов для ввода/вывода средств;

- кредитное плечо до 1:1000;

- популярная надежная торговая платформа;

- торговые сигналы для трейдеров;

- сервис автокопирования сделок — LAMM Service;

- бонусная программа и страховой депозит;

- клиентская поддержка в режиме 24/7;

- партнерские программы.

Благодаря разнообразному функциональному сервису и те, кто чувствует себя на финансовых рынках как рыба в воде, и те, кто только начинает свое плавание по их бурным водам, выбирают сотрудничество с Форекс Оптимум. Отзывы новичков в трейдинге, подчеркивают, что у брокера отличные условия для старта: минимальное пополнение депозита составляет всего $10. А отточить навыки торговли можно на демо-счете — он предоставляется компанией без ограничений по времени, в отличие от многих конкурентов. Полезен демо-счет и для продвинутых мастеров трейдинга — с его помощью они могут усовершенствовать свою торговую стратегию или разработать новую.

Дальновидные инвесторы выбирают Forex Optimum. Отзывы подтверждают эффективность сотрудничества

Forex Optimum создает действительно оптимальные условия для прибыльной торговли. Это и торговые сигналы — сервис, который позволяет опираться на рекомендации опытных профессионалов при совершении сделок. И самая свежая аналитика: новости и обзоры, ориентирующие клиентов в изменчивом мире финансовых рынков и позволяющие своевременно просчитывать риски и продумать стратегию торговли. И многочисленные бонусы.

А для тех, кого не привлекает самостоятельная торговля, но прельщает возможность получения стабильного пассивного дохода, создан LAMM Service. Услугу высоко оценили инвесторы Forex Optimum. Отзывы клиентов сходятся в одном — это самый современный и выгодный способ инвестирования капитала. Суть сервиса — получение прибыли за счет автоматического копирования сделок опытного трейдера на счете инвестора. Чьи сделки копировать решает сам клиент, выбирая трейдера из рейтинга, который составлен и постоянно обновляется компаний Forex Optimum. Такое взаимодействие выгодно для обоих — инвестор использует опыт и проверенную торговую стратегию брокера, а трейдер дополняет свой профит комиссионными.

Максимальный учет интересов трейдеров и инвесторов, инновационные продукты и современный технологичный сервис обеспечивают компании Forex Optimum прочные позиции среди лидеров рынка и доверие клиентов, среди которых можете оказаться и вы.

* Forex Optimum Group авторизована и регулируется финансовой организацией SVGIFSA (Financial Services Authority of St. Vincent and the Grenadines).

Реклама