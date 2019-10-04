«Доберется до облака Оорта за 20-30 лет»: самарские ученые создают надувной «бублик» для полетов на край вселенной

Самарские ученые занялись разработкой нового космического аппарата. На этот раз они трудятся над созданием надувного «бублика», который они планируют запустить к краю Солнечной системы, сообщает пресс-служба Самарского университета.

По словам ученых, это будет космический солнечный парусник, который будет представлять из себя тор. Его средняя часть будет закрыта пластинкой — это как раз и будет солнечный парус, который раскроется после того, как в тор запустят ксенон. Корпус конструкции планируется покрыть специальным веществом, которое при приближении к Солнцу начнет испаряться, придав реактивное ускорение. Ученые надеются, что их разработка сможет обогнать самые скоростные космические зонды и в относительно короткий срок добраться до самых дальних уголков Солнечной системы, к примеру, до облака Оорта.

- Самому скоростному космическому зонду «Вояджер-1» потребуется 300 лет, чтобы достигнуть облака Оорта. Наш парус способен долететь до него за 20-30 лет. Это значит, что мы или ближайшее поколение сможем получить доказательство существования облака, которое, предположительно, рождает кометы, - рассказала руководитель исследования, профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольга Старинова.

Ученые считают, что их аппарат, помимо полетов на край Солнечной системы, поможет проверить на практике общую теорию относительности и доказать другие фундаментальные законы физики. Сейчас сотрудники Самарского университета занимаются расчетами траекторий полетов надувного «бублика» ко всем планетам Солнечной системы.