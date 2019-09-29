2019-09-29T00:51:37+03:00
Происшествия

Пожар в Запанском в Самаре: из огня спасли мужчину, соседи винят в поджоге местного алкоголика

Пожар в двухэтажном доме в Запанском в Самаре мог возникнуть по вине проживавшего на первом этаже асоциального мужчины
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дом буквально вспыхнул. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской областиДом буквально вспыхнул. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области
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Серьезный пожар в Запанском в Самаре случился поздним вечером в субботу. Двухэтажный дом загорелся по ул. Ярославская, 36 в поселке им. Шмидта.

- Вызов поступил в 21.53 , пожарный отряд сразу отправился на место. По прибытию выяснили, что на 1 этаже - открытое горение, существует угроза распространения на весь дом. Площадь распространения - 200 кв.м. Из огня спасли мужчину, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Как рассказывают местные жители, соседи давно боялись за свой дом. В части здания, где начался пожар жил пьющий мужчина. Сам дом деревянный, правда обложен кирпичом. Ликвидации пожара мешало и то, что в огне начали рушиться деревянные перекрытия.

- И к этому алкашу приходили бомжи с приюта который на против школы и дом этот напротив школы! Так вот они там собирались жгли костры! - сообщают соседи в социальных сетях.

Пожарным пришлось потрудиться. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Пожарным пришлось потрудиться. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Вспомнили и о социальном приюте, который все же решили не переносить. По словам жителей поселка, именно оттуда и ходят гости к этому человеку.

- Зато соцприют из за которого столько бед, так и не переносят а ведь от туда бомжи ходили в этот дом бухать и ночевать шли потом обратно! Теперь не в чем не повинные люди страдать будут! - резюмирует Дина Тишина.

В МЧС уточнили, что на тушении пожара были задействованы 19 машин. Пока непонятно, насколько сильно пострадала вторая часть дома и где теперь будет жить пострадавшая семья. Местные жители надеются, что эта трагедия заставит власти побеспокоиться о судьбе поселка.

Пожар в Запанском в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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