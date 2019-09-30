Вездеходные внедорожники-юбиляры и вместительные городские кроссоверы: что предлагают самарцам автоцентры в этом сезоне

С приходом осени самарцы, стоя под проливным дождем и перепрыгивая лужи, все чаще задумываются о покупке автомобиля. Вот и журналисты «Комсомолки» вместе с самыми активными читателями побывали в ведущих автоцентрах Самары и посмотрели, что предлагают автодилеры в этом сезоне и на какие скидки можно рассчитывать.

Прокатиться на легендарном имениннике

Первым делом наша дружная компания из читателей и журналистов заглянула в «Тойота Юг». Там этой осенью празднуют юбилей внедорожники Land Cruiser. Этот автомобиль выпускается с 1951 года и уже давно снискал себе славу по всему миру.

Мощный внедорожникФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- А на тест-драйв Land Cruiser 200 записаться можно? - таким был первый вопрос наших читателей в автосалоне.

Однако наиболее восторженные отзывы у участников поездки собрал RAV4. Этот внедорожник с повышенным интересом осматривали как мужчины, так и женщины.

- Это самая лучшая машина! - уверен Александр, с крыши до колес осмотревший сверкающий RAV. - Интересный вариант C-HR. У него передний привод - отлично подойдет для города. Но я присматриваю машину для рыбалки и бездорожья, так что RAV4 мне нравится больше.

Toyota Camry порадовалаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Александр уже больше 14 лет за рулем Toyota Camry и очень этим доволен, но этой осенью решил обновить автомобиль.

- Toyota Camry у меня 2004 года выпуска, ни разу даже под капот не заглядывал, а багажник такой вместительный, что туда по 20 ящиков яблок помещается. Но знаю, что скоро выйдет новый RAV4, ждем новинку, - улыбается автолюбитель.

Пока одни рассматривали модели, представленные в шоу-руме, и изучали информационные стенды, посвященные юбилею Land Cruiser, другие пробовали легендарные внедорожники на практике.

- Я прокатился на трех автомобилях. Понял, что пока не дорос до Land Cruiser 200, мне кажется, это машина для более состоятиельных людей. Очень понравилась C-HR, он динамичный и резвый. Зато RAV4 обладает полным приводом, что очень полезно на самарских заснеженных дорогах, - поделился впечатлениями Евгений.

Запись на тест-драйвФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 14 по 30 сентября в автоцентре «Тойота Юг» проходят недели «Тойоты» - в это время внедорожники можно купить на максимально выгодных условиях.

- В рамках юбилея мы предлагаем сниженные ставки по кредиту до 6,5% годовых от «Тойота банка» и выгоду на внедорожники до 450 тысяч рублей, - рассказывает маркетолог «Тойота Юг» Ольга. - Специальные предложения для наших покупателей мы готовим каждый месяц.

В автоцентре «Тойота Юг» всегда рады исполнять мечты автомобилистов, поэтому здесь есть интересные предложения и по программе trade-in.

Первым делом заглянули в «Тойота Юг»Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- У нас есть негласный слоган: «Нам все равно, какая у вас машина, если вы хотите уехать на Land Cruiser 200, вы можете приехать на чем угодно». По программе trade-in у нас можно сдать любой автомобиль и при этом получить дополнительные выгоды на приобретение нового авто в дополнение к стоимости машины по trade-in, - уверяет Ольга.

Кстати, если вы, так же как и читатели «Комсомолки», мечтаете прокатиться на легендарном внедорожнике компании «Тойота», в том числе на Land Cruiser 200, запишитесь на тест-драйв по телефону 8(846) 207-90-00 или оставьте заявку на сайте.

Вместительный багажник и просторный салон

Сразу после знакомства с легендарными японскими внедорожниками мы заглянули в «Град Авто», чтобы оценить чешские автомобили. Как только мы зашли в шоу-рум, все внимание переключилось на SKODA Kodiaq необычного цвета «Зеленый эмеральд». Наш фотограф Ксения смотрела на машину, не отрывая взгляда, ну а мужчины сразу же отправились на тест-драйв.

Шкода порадовалаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Прокатился на SKODA Kodiaq. Ощущения фантастические. Поразительно, как в этой машине сочетается вместительность и резвость, - удивляется Евгений, записывая свои впечатления в книгу отзывов.

- У дизельного разгонные характеристики - 10 секунд до 100 км/час, у двухлитрового бензинового - 8 секунд, - подсказывает консультант Дмитрий Шараев.

Другая часть нашей группы в это время проверяет вместительность салона и багажника Octavia Active.

Вместительный багажникФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Это уже легенда! А какой багажник! Кажется, если сложить задние кресла, в багажнике без проблем могут спать три человека. Да тут даже прикуриватель есть! - восхищается участник нашего автотура Андрей.

Кстати, в дилерском центре «ГРАД АВТО» можно протестировать любой из семи автомобилей ŠKODA всей семьей в полном составе – в этом помогут детские автокресла, которые можно установить в любую модель марки. Такой тест-драйв позволит каждому члену семьи оценить удобство и комфорт автомобилей чешского бренда.

Вот и SKODA Kodiaq необычного цвета «Зеленый эмеральд»Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- SKODA - это полностью семейные автомобили, у них самые вместительные багажники и просторные салоны в сравнении с конкурентами. Это безопасные автомобили, которые по краш-тесту ассоциации Euro NCAP зарабатывают пять баллов из пяти, - рассказывает Дмитрий Шараев.

Записаться на тест-драйв всей семьей можно по телефону 8(846)331-17-77 или на сайте.

Лучший городской автомобиль мира

В автоцентре «Автомир» вся наша дружная команда вдоль и поперек изучила Suzuki Jimn. Этот автомобиль стал одной из самых ярких премьер 2018 года. В России компактный внедорожник Jimn появился только в этом году.

- Он хоть и компактный, но имеет рамную конструкцию и выдающийся клиренс, - отметил посетитель Александр. - Это отличный вариант для молодой семьи или спортсменов. А какой порядок под капотом!

Jimn порадовала дизайномФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Наши девушки тут же оценили огромные квадратные зеркала Jimn и дизайн салона.

- Ничего лишнего, все четко и со вкусом, - констатировала посетительница Наталья.

Suzuki Vitara также не осталась без внимания. Обновленный кроссовер пришелся по вкусу сильной половине нашей команды.

- По отзывам владельцев этой модели - автомобиль надежный, по виду так это и есть, - констатирует Евгений после внимательного осмотра. - Багажник кажется очень удобным.

Надежным нам показался и Suzuki SX4.

Понравилась и мужчинам и женщинамФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Полный привод – то, что нужно для зимы, - улыбаются участники нашего тура. - Манёвренный, с великолепным обзором. Такой и для города, и для пригорода подойдет.

Записаться на тест драйв можно по телефону +7 (846) 215-07-57 или на сайте.

У каждого из участника нашей поездки оказался свой фаворит. Девушки захотели RAV 4, глава молодой семьи всерьез присматривается к ŠKODA Kodiaq, ну а молодые и отважные теперь мечтают о Jimn. Но чтобы решить, что подойдет именно вам, просмотреть мало, нужно прочувствовать автомобиль, побывав на тест-драйве.