Слишком много долгов: как готова Самара к отопительному сезону

Жара в дома - по графику

26 сентября в Самаре официально начался отопительный сезон. Первыми результатами поделился и.о. руководителя управления оперативного мониторинга Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Евгений Шатохин. По его словам, к этой дате тепло дали уже в 69% детских садов, 63% школ, 65% лечебных учреждений, 41% заведений культуры и 20% жилых домов.

- При подготовке к отопительному сезону проделали большую подготовительную работу: реконструировали семь котельных в районах, проверили 11,4 км водопроводных сетей, 3,5 тыс. тепловых сетей. Кроме того, к работе в зимнее время готовы больше бригад, чем запланировано: 563 вместо 469, - отметил он.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» рассказали, что для повышения надежности энергоснабжения в межсезонный период переложили 29 км сетей. В прошлом году эта цифра была на шесть километров меньше.

- В Новокуйбышевске затопили уже 100% объектов социальной сферы, примерно по 60% в Тольятти и Самаре. Однако есть и сложности: шесть управляющих компаний не сдали опрессовку и промывку ресурсоснабжающей компании. Конечно, тепло все жители получат, люди не пострадают. При этом ресурсоснабжающая компания не может гарантировать качество и надежность теплоснабжения данных потребителей, - уточняет заместитель директора Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Евгений Голудин.

Также, по его словам, около 27 компаний имеют проблемы с установкой регулирующих устройств, наличием узлов коммерческого учета тепловой энергии, теплоизоляции и гидроизоляции вводов.

- Мы хотим уточнить, что включение тепла происходит один раз, потом обратно мы его не забираем. Мы рекомендуем жителям домов с общедомовыми счетчиками обсудить со своей УК время запуска: на следующей неделе обещают теплую погоду, возможно, не стоит тратить энергоресурсы и потом переплачивать за них, при этом открывая дома форточку, - добавил Евгений Голудин.

Руководитель регионального центра ЖКХ-контроль» Виктор Часовских в свою очередь призвал самих жителей тоже подумать о сохранении тепла: изолировать окна и двери, поставить защитные экраны за батареями.

- Мы хотим, чтобы зимний сезон прошел хорошо. Конечно, опасаемся повторения крупных аварий - сейчас еще большой объем непереложенных теплотрасс, с которыми мы можем попасть в федеральную программу поддержки. Ну и, конечно, стоит быть готовыми к тому, что тепло дадут далеко не в первый день. Сегодня на 15 - 20 домов приходится по одному слесарю. А ведь они должны залезть в каждый подвал, - поделился Виктор Часовских.

Из-за должников страдают все

Еще один вопрос, который постоянно возникает в преддверие отопительного сезона, - это долги. По данным компании ЭнергосбыТ Плюс по Самаре, Тольятти и Новокуйбышевску накопилось долгов на 4 миллиарда 772 миллиона рублей.

- В 2018 году мы переводили жителей на прямые договоры. По Тольятти это позволило уменьшить долги почти на полмиллиона. Для нас работа с УК-должниками первостепенная. Мы стараемся бороться с этой задолженностью, отправляем в ГЖИ заявления о лишении лицензий неблагонадежных УК. Такие долги мешают развитию системы и сказываются на качестве услуг, - говорит директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Как объяснили представители Самарской госжилинспекции, информация обо всех компаниях, которые оказались не готовы к зиме или задолжали слишком много ресурсникам, у них есть.

- Мы ведем претенциозную работу, все это является серьезными нарушениями, за два таких можно вообще лишиться лицензии. Кроме того, компании ждут штрафы по 250 - 300 тысяч рублей, - отметила представитель ГЖИ Ольга Столярова.

СПРАВКА «КП»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ

Если у вас возникли проблемы с подключением теплоснабжения или долгое время отсутствует горячая вода, вы можете обратиться по телефонам управляющих организаций, районных администраций и городской Единой диспетчерской службы. Также обращения принимаются через социальные сети.

ЗДЕСЬ УЖЕ ТЕПЛО

Данные по подключениям на вечер 26 сентября 2019 г.

Уже отапливаются:

1884 многоквартирных дома (18,4%)

85% заведений, где люди находятся круглосуточно (стационары, интернаты, дома ребенка и престарелых)

219 медицинских учреждений (68,7%)

393 учреждения сферы образования (62,2%)

В том числе:

172 школы (74,8%)

161 детский сад (71,9%)

21 высшее учебное заведение

17 среднеспециальных учебных заведений

22 учреждения дополнительного образования

37 учреждений культуры (25,5%)

22 учреждения спорта (47,8%)

9 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (64,3%).