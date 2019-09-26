"Мне за работу никогда не стыдно": строитель "Кошелев-проекта" рассказал, почему гордится своим районом
Денис Баранов живет в Самаре уже пять лет. В 2014 году ему пришлось переехать сюда из Донецка, с Украины. В "Кошелев-проекте" он нашел и работу и жилье.
- Мне все здесь понравилось. Развитая инфраструктура и доступность, здесь компактно, все есть в пределах района: и торговые центры, и зоны отдыха. Это удобно, - рассказал Денис в проекте "Жизнь в стиле К".
Под руководством Дениса за несколько лет в районе уже появились десять очередей жилых домов, детский сад и две школы, в которых учатся дети строителя "Кошелев-проекта".
- Моя главная цель - дарить своим соседям спокойствие, комфорт и домашний уют. Я горжусь, что работаю в крупной строительной компании и мне за свою работу никогда не стыдно, - говорит Денис Баранов.
Строитель "Кошелев-проекта": "Я искренне радуюсь, когда вручаю ключи от квартиры новоселам".Малоэтажные красивые дома выгодно отличают "Кошелев-проект" от других городских районов. Денис Баранов, начальник участка внутренней отделки Корпорации "Кошелев", строит район с самого основания, под его руководством появились около десяти жилых очередей, детский сад и две школы. Накануне Дня строителя Денис рассказал, почему переехал в Самару, и чем ему понравился "Кошелев-проект".
ИСТОЧНИК KP.RU