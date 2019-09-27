2019-09-27T18:29:59+03:00
Общество

В Калужском ТЮЗе прямо во время спектакля умер актер Андрей Семенов

57-летний артист в этой постановке умирал и по сценарию, но в этот раз все получилось по-настоящему
Ольга НОВИКОВАОльга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Андрей Семенов умер на сцене в 57 летАндрей Семенов умер на сцене в 57 лет
Изменить размер текста:

Ушел за грань прямо со сцены

Вечером в калужском ТЮЗе давали "Очень простую историю" Марии Ладо. В этом спектакле на сцену выходил и Андрей Семенов - но для 57-летнего актера это появление на сцене стало последним. После антракта, когда Андрей Николаевич должен был появиться на сцене, этого не случилось. Зато к зрителям вышел директор театра и его фразе сначала не поверил никто: "Семенов умер".

- Андрей Николаевич играл в этом спектакле такую знаковую роль - соседа, который умирает и становится Ангелом. И вот в спектакле он умер - по роли, уже облачился в костюм Ангела.... и скончался уже по-настоящему, - рассказывает коллега Семенова Екатерина Крохмалева.

Коллеги вспоминают: Андрей Николаевич никогда не жаловался на здоровье. А в этот раз в антракте сказал: что-то в груди нехорошо. И уже немного позже упал и страшно захрипел

- Мы пытались оказать первую помощь. По счастливой случайности в зале оказался автор многих пьес, которые ставили в нашем театре, Андрей Убогий. Он помогал его откачивать. Но когда приехала скорая, нам сказали, что Андрей давно умер. Скорее всего, это был тромб. Мы ничего и не могли бы поделать, - продолжает Екатерина.

В последнем спектакле он играл Ангела

В последнем спектакле он играл Ангела

И на сцене, и на заводе

Конечно же, спектакль пришлось прервать - зрители отнеслись к этому с пониманием. Прощание с актером состоится 28 сентября в ТЮЗе в 14.00, потом в 15.00 отпевание в Храме Василия Блаженного!

Коллеги ушедшего актера вспоминают с признательностью. Они говорят, что он был удивительным человеком: умудрялся до последнего совмещать две работы. Играл на сцене и работал на местном заводе. Коллеги- заводчане рассказали, что недавно Андрей проходил заводскую медкомиссию, и врачи заподозрили у него неполадки с сердцем.

- Он пропил лекарства, пролечился, утверждал, что с ним уже все в порядке. Только вчера на заводе с ним общались, говорил, что хорошо себя чувствует, - рассказала Людмила Моисеева, которая бок о бок проработала с Андреем много лет. – Это был замечательный товарищ и друг, всегда готовый помочь и поддержать. Мы как-то привыкли к тому, что он совмещает заводские будни и театр, и не удивлялись этому. У него даже было подписанное директором разрешение свободно приходить и уходить в любое время.

Многие заводчане были поклонниками актерского таланта Андрея Семенова, и он никому не отказывал в билетах.

- Роль Ангела в спектакле он играл лет 10, мы с дочерью видели его в этой роли как минимум четыре раза. Когда впервые пришла на спектакль, была в шоке - он изливал на сцене всю душу и полностью перевоплощался в своего героя, - вспоминает Людмила Моисеева.

- Штучный артист. Таких нет и больше никогда не будет. Когда он незаметно приходил в театр становилось тепло, тихо и по настоящему счастливо. Кромешная потеря. С его смертью что-то окончательно пресеклось. Две недели назад смеялись на юбилее ТЮЗа, сидя вместе - а сегодня он умер. Как положено настоящему артисту во время спектакля, где по роли он должен был умереть в который раз, - пишет о нем коллега Глеб Данилов.

- Это был очень преданный театру человек, который стоял у его истоков. Нам будет очень его не хватать. Андрюша, ты всегда будешь в наших сердцах!!! - резюмирует Екатерина.

У актера осталась престарелая мать. А семьи и детей у него не было - всю свою жизнь Андрей Семенов отдавал искусству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Молодежка самарских «Крыльев Советов» уступила «Тамбову»
Самарское МП «Пассажиравтотранс» не платило своим сотрудникам с июля зарплату
Патриарх Кирилл поблагодарил Самарскую область за теплый прием
Неужели маньяк? В центре Самары ранним утром мужчина с ножом напал на девушку
В выходные в Самарской области потеплеет
В суде Промышленного района Самары нашли виновника обмеления Волги
Не поделили перекресток: в Самарской области «Калина» влетела в опору газопровода после столкновения с «Грантой»
В аэропорту Курумоч сожгли яблоки из Таджикистана
Причиной пожара в квартире дома в Чапаевске, где погибли двое детей, могла стать горящая свечка
Батареи продолжают нагреваться: тепло пришло уже в 2,5 тысячи жилых домов Самары
Патриарх Кирилл наградил орденом Святого князя Даниила Московского губернатора Самарской области
В Самаре пройдет автограф сессия бойца ММА Сергея Харитонова
Проект реновации 112 квартала в историческом центре Самары отправили на доработку
В Самаре на Бакинской «Гранта» на полном ходу протаранила столб
Суд в Самаре не усмотрел нарушений в контрактах по передаче 32 городских маршрутов частнику