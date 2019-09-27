В Калужском ТЮЗе прямо во время спектакля умер актер Андрей Семенов

Ушел за грань прямо со сцены

Вечером в калужском ТЮЗе давали "Очень простую историю" Марии Ладо. В этом спектакле на сцену выходил и Андрей Семенов - но для 57-летнего актера это появление на сцене стало последним. После антракта, когда Андрей Николаевич должен был появиться на сцене, этого не случилось. Зато к зрителям вышел директор театра и его фразе сначала не поверил никто: "Семенов умер".

- Андрей Николаевич играл в этом спектакле такую знаковую роль - соседа, который умирает и становится Ангелом. И вот в спектакле он умер - по роли, уже облачился в костюм Ангела.... и скончался уже по-настоящему, - рассказывает коллега Семенова Екатерина Крохмалева.

Коллеги вспоминают: Андрей Николаевич никогда не жаловался на здоровье. А в этот раз в антракте сказал: что-то в груди нехорошо. И уже немного позже упал и страшно захрипел

- Мы пытались оказать первую помощь. По счастливой случайности в зале оказался автор многих пьес, которые ставили в нашем театре, Андрей Убогий. Он помогал его откачивать. Но когда приехала скорая, нам сказали, что Андрей давно умер. Скорее всего, это был тромб. Мы ничего и не могли бы поделать, - продолжает Екатерина.

В последнем спектакле он играл Ангела

И на сцене, и на заводе

Конечно же, спектакль пришлось прервать - зрители отнеслись к этому с пониманием. Прощание с актером состоится 28 сентября в ТЮЗе в 14.00, потом в 15.00 отпевание в Храме Василия Блаженного!

Коллеги ушедшего актера вспоминают с признательностью. Они говорят, что он был удивительным человеком: умудрялся до последнего совмещать две работы. Играл на сцене и работал на местном заводе. Коллеги- заводчане рассказали, что недавно Андрей проходил заводскую медкомиссию, и врачи заподозрили у него неполадки с сердцем.

- Он пропил лекарства, пролечился, утверждал, что с ним уже все в порядке. Только вчера на заводе с ним общались, говорил, что хорошо себя чувствует, - рассказала Людмила Моисеева, которая бок о бок проработала с Андреем много лет. – Это был замечательный товарищ и друг, всегда готовый помочь и поддержать. Мы как-то привыкли к тому, что он совмещает заводские будни и театр, и не удивлялись этому. У него даже было подписанное директором разрешение свободно приходить и уходить в любое время.

Многие заводчане были поклонниками актерского таланта Андрея Семенова, и он никому не отказывал в билетах.

- Роль Ангела в спектакле он играл лет 10, мы с дочерью видели его в этой роли как минимум четыре раза. Когда впервые пришла на спектакль, была в шоке - он изливал на сцене всю душу и полностью перевоплощался в своего героя, - вспоминает Людмила Моисеева.

- Штучный артист. Таких нет и больше никогда не будет. Когда он незаметно приходил в театр становилось тепло, тихо и по настоящему счастливо. Кромешная потеря. С его смертью что-то окончательно пресеклось. Две недели назад смеялись на юбилее ТЮЗа, сидя вместе - а сегодня он умер. Как положено настоящему артисту во время спектакля, где по роли он должен был умереть в который раз, - пишет о нем коллега Глеб Данилов.

- Это был очень преданный театру человек, который стоял у его истоков. Нам будет очень его не хватать. Андрюша, ты всегда будешь в наших сердцах!!! - резюмирует Екатерина.

У актера осталась престарелая мать. А семьи и детей у него не было - всю свою жизнь Андрей Семенов отдавал искусству.