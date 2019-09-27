В Калужском ТЮЗе прямо во время спектакля умер актер Андрей Семенов
Ушел за грань прямо со сцены
Вечером в калужском ТЮЗе давали "Очень простую историю" Марии Ладо. В этом спектакле на сцену выходил и Андрей Семенов - но для 57-летнего актера это появление на сцене стало последним. После антракта, когда Андрей Николаевич должен был появиться на сцене, этого не случилось. Зато к зрителям вышел директор театра и его фразе сначала не поверил никто: "Семенов умер".
- Андрей Николаевич играл в этом спектакле такую знаковую роль - соседа, который умирает и становится Ангелом. И вот в спектакле он умер - по роли, уже облачился в костюм Ангела.... и скончался уже по-настоящему, - рассказывает коллега Семенова Екатерина Крохмалева.
Коллеги вспоминают: Андрей Николаевич никогда не жаловался на здоровье. А в этот раз в антракте сказал: что-то в груди нехорошо. И уже немного позже упал и страшно захрипел
- Мы пытались оказать первую помощь. По счастливой случайности в зале оказался автор многих пьес, которые ставили в нашем театре, Андрей Убогий. Он помогал его откачивать. Но когда приехала скорая, нам сказали, что Андрей давно умер. Скорее всего, это был тромб. Мы ничего и не могли бы поделать, - продолжает Екатерина.
В последнем спектакле он играл Ангела
И на сцене, и на заводе
Конечно же, спектакль пришлось прервать - зрители отнеслись к этому с пониманием. Прощание с актером состоится 28 сентября в ТЮЗе в 14.00, потом в 15.00 отпевание в Храме Василия Блаженного!
Коллеги ушедшего актера вспоминают с признательностью. Они говорят, что он был удивительным человеком: умудрялся до последнего совмещать две работы. Играл на сцене и работал на местном заводе. Коллеги- заводчане рассказали, что недавно Андрей проходил заводскую медкомиссию, и врачи заподозрили у него неполадки с сердцем.
- Он пропил лекарства, пролечился, утверждал, что с ним уже все в порядке. Только вчера на заводе с ним общались, говорил, что хорошо себя чувствует, - рассказала Людмила Моисеева, которая бок о бок проработала с Андреем много лет. – Это был замечательный товарищ и друг, всегда готовый помочь и поддержать. Мы как-то привыкли к тому, что он совмещает заводские будни и театр, и не удивлялись этому. У него даже было подписанное директором разрешение свободно приходить и уходить в любое время.
Многие заводчане были поклонниками актерского таланта Андрея Семенова, и он никому не отказывал в билетах.
- Роль Ангела в спектакле он играл лет 10, мы с дочерью видели его в этой роли как минимум четыре раза. Когда впервые пришла на спектакль, была в шоке - он изливал на сцене всю душу и полностью перевоплощался в своего героя, - вспоминает Людмила Моисеева.
- Штучный артист. Таких нет и больше никогда не будет. Когда он незаметно приходил в театр становилось тепло, тихо и по настоящему счастливо. Кромешная потеря. С его смертью что-то окончательно пресеклось. Две недели назад смеялись на юбилее ТЮЗа, сидя вместе - а сегодня он умер. Как положено настоящему артисту во время спектакля, где по роли он должен был умереть в который раз, - пишет о нем коллега Глеб Данилов.
- Это был очень преданный театру человек, который стоял у его истоков. Нам будет очень его не хватать. Андрюша, ты всегда будешь в наших сердцах!!! - резюмирует Екатерина.
У актера осталась престарелая мать. А семьи и детей у него не было - всю свою жизнь Андрей Семенов отдавал искусству.
ИСТОЧНИК KP.RU