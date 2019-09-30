От вокзала до ракеты: какой бы увидели Самару туристы через год после Чемпионата мира 2018

Чуть больше года назад - аккурат перед ЧМ 2018 - журналист "КП-Самара" отправилась в мини-путешествие от вокзала до Мака. Тогда город активно прихорашивался к большому мероприятию и мы решили подсмотреть, что же еще не доделано. Сейчас прошел уже год, как иностранные болельщики из города уехали. А если бы они вернулись - что увидели бы прямо сейчас? Мы решили примерить на себя роль такого путешественника, решившего вернуться в город футбольной славы и прогуляться до космического музея под ракетой. И вот что мы увидели.

На вокзале все очень даже неплохо. Говорят по-английскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречает Самара гостеприимно. Вот они, таблички на английском и не надо сражаться с непонятной кириллицей.

А вот здесь ремонт. Зато план-схема тоже на иностранном, не заблудишьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Справа же карта Самары. Все достопримечательности - под носом. А вот дальше катакомбы. Но ничего удивительного, ремонт. Будет еще краше. Главное, не переломать ноги.

А вот здесь цивилизация, раздельный сбор мусора!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Налево пойдёшь — найдешь разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. И какая-нибудь красивая самарская девушка опускает в один из них что-нибудь наверняка невероятно милое, например, вкладыш от жевательной резинки “Love is”. Это второй намек на цивилизацию и на то, что в городе на каждом шагу ждет бесконечная услада для глаз.

Интересно, что она делает?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но нет, так будет не всегда. Вот и странные картинки из самарской глубинки. Здесь неведомые военные действия в самом разгаре, выскакивает энергичная женщина. Из стойки бойца сумо она выплескивает содержимое чайника практически под ноги невозмутимым прохожим.

Здесь можно и рыбку прикупить. Прямо на улицеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если продвигаться дальше по улице Спортивной, то можно окунуться в мир самарских сувениров. Помимо открыток и магнитов сразу купить, например, рыбку. И эта такая роскошь, которая туристу в прошлом году была недоступна: подобные точки убрали с привокзальной площади до конца сентября.

За безопасностью следят пристальноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также можно увидеть, как сотрудник агентства безопасности что-то объясняет подвыпившим мужчинам. Те сначала сидят тихо, потом один из них вскрикивает неожиданно: «Пил и пить буду!» Торгующая рядом семечками пожилая женщина жалуется, что вот, ироды, употребляют и валяются тут. Проходящий мимо парень шутит: «Это сиеста у них». Но ничего, помнится, год назад здесь примерно также тусили туристы из Сенегала и никого не раздражали.

Кажется, это майка не из АнглииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В витрине поблизости выставлены модные новинки. Возможно, майка с надписью super могла бы привлечь взгляд иностранного покупателя, но вот еще одна буква p в слове превращает «супер» в «ужин» и намекает, что это только для россиян, которые так за время Чемпионата и не прониклись изучением английского.

А вот тут раздельным сбором мусора не озаботилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближе к парку Щорса раздельным сбором мусора уже не пахнет. Зато беглый взгляд на их содержимое показывает, что объявления расклеивают с точным попаданием в целевую аудиторию.

А здесь прямо европейский скверикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам же парк радует спокойной атмосферой. Отличное место, чтобы покататься на велосипеде или расслабленно почитать газету.

Пахнет тут не слишком приятноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если перейти дорогу к пригородному автовокзалу, с ног сшибает резкий неприятный запах. Водители маршруток жалуются, что из кафе нечистоты выливают прямо на асфальт, да и мимо мусорных баков сложно пройти не поморщившись.

Аутентичная кухня, но и тут запахиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трубы, которыми оборудованы киоски в окрестностях, впечатляют. Возможно, и они вносят свою немалую лепту в палитру неприятных запахов здесь.

А что, в Европе тоже много рыночков!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К Губернскому рынку получается выйти с торца. Взору открываются мусорные баки и нагромождение хлама, напротив — киоски. Торгуют вещами, вениками, бытовой химией. Продавцы говорят, что лучше внутрь зайти, там красиво. Но на двери висит значок, запрещающий съемку, поэтому шанса поменять впечатление от рынка в этот раз нет.

И тут трубы кафе восточной кухниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пейзаж в куполами храма Казанской иконы божьей матери дополняют все те же трубы из кафе восточной кухни и в сочетании с новостройками делают его очень эклектичным.

Что-то здесь построятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот барахолки около храма на улице Коммунистической, которую можно было условно назвать «музей быта СССР» больше не видно. Путь до Чкалова пролегает мимо ровненького оргаждения.

Старые дома - центра украшениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улица Чкалова встречает старыми домами, которые никак не поменялись ни до Чемпионата, ни после.

Это здание выглядит не самым лучшим образомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И таких красот немало. А что поделать - старый город, исторические достопримечательности. Плана реновации нет, статуса исторического поселения тоже. Ждем лучших времен.

Красивое граффити, и не очень симпатичное окружениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближе к улице Пушкина удивляет граффити. Изящные женские силуэты, уютное чаепитие за самоваром, стремительный всадник, траектория движения которого такова, что он будто бежит завоевывать глиняную кучу.

Без ветхих домиков никудаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда выходишь на пересечение с улицей Садовой, то Самара кажется вполне европейским мегаполисом. Но при повороте на улицу Самарскую все тот же контраст — снова ветхие домики.

До стадиона - только отсюдаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зато именно здесь красуется указатель, указывающий расстояние до стадиона. И здесь снова надпись на латинице, которые во время прогулки по городу практически не встречались

Жителям новый сквер нравитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновленный сквер имени Фадеева открыли этим летом. Владельцы белых самоедов рассказали, что уезжали на жаркое время из города, а теперь вернулись и с удовольствием прогуливаются. Говорят, что очень рады такому преображению и только сожалеют о цветнике пионов, который не сохранился после реконструкции.

Под ноги лучше смотретьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На проспекте Ленина уже видна Ракета — конечный пункт назначения. Турист может себе позволить не заглядывать в карту, но под ноги лучше смотреть.

А Космопупса больше нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около музея туриста ждет разочарование, если он ожидал увидеть Комсопупса. Один из самых необычных городских монументов демонтировали и скоро заменят памятником Дмитрию Козлову.

Очень аутентичные картинки старого городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А по какому маршруту чаще всего ходите вы? Что по-вашему изменилось в Самаре, анд чем еще нужно поработать? Делитесь своими мнениями в комментариях.