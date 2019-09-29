«Здесь все друг за дружку»: многодетная мама рассказала, почему переехала именно в район «Кошелев»

У Екатерины Корешковой пять детей и даже уже есть внучка, хотя по ней и не скажешь. Женщина не выглядит так, как мы привыкли представлять многодетную маму и бабушку. Она встречает журналистов с улыбкой и словно светится от счастья.

В «Кошелев» Екатерина с семьей переехала в 2011 году. Для нее было важно, чтобы ее дети росли в самых лучших условиях.

- Один из главных критериев, почему мы выбрали «Кошелев» - малоэтажность. Кроме того, здесь свежий воздух, это новый и интересный район. Здесь есть все: и спортивные площадки, и развлечения для детей. Много разных детских центров, где каждый сможет найти для себя что-то свое: мальчики играют в футбол, девочки танцуют, - рассказывает Екатерина.

Многодетная мама стала главной героиней очередного выпуска программы «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс». На видео Екатерина поделилась секретом – экология и инфраструктура – это еще не все, почему «Кошелев», на ее взгляд, идеальное место для семьи.

- Когда мы сюда переехали, я поняла, что маленький подъезд – как семья. Мы все друг друга знаем. Мы друг друга поддерживаем, в подъезде всегда чисто. И район очень чистый. Здесь очень открытые люди и все друг за дружку, все друг друга поддерживают. Здесь нет чужих детей. Я совершенно спокойно отпускаю гулять детей, потому что знаю, что здесь спокойно, - отметила многодетная мама.

Переезду рада и детвора. Все нашли здесь многих друзей. Кроме того, старые знакомые тоже часто приезжают.

- Здесь очень комфортно, спокойно, радостно. И я радуюсь, когда у людей все хорошо, когда у моих друзей все меняется в лучшую сторону, - улыбается Екатерина.