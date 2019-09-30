«Здесь много молодых семей с детьми»: гендиректор клиники Ирина Вахтина – о том, почему открыла бизнес в «Кошелеве»

Район «Кошелев» в Самаре идеально подошел для предпринимателя Ирины Вахтиной. Женщина - генеральный директор лаборатории «Гаммамед», где помогают беременным. Так что вопрос о том, где открыть свой бизнес для Ирины не стоял.

- «Кошелев», всем известно, это молодой район и здесь много молодых семей, у которых есть дети или которые хотят завести детей. Поэтому эти услуги здесь хорошо продвигаются, - рассказывает бизнесвумен в выпуске программы «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс». – Кроме того, здесь достаточно густонаселенный район, так что даже трех лабораторий недостаточно, не то что двух. Здесь есть спрос.

Изначально женщина планировала, что на одном заборе биоматериалов она не остановится. Ее целью было открытие гинекологии и ультразвуковой диагностики. «Кошелев» с его огромным спросом очень помог молодой женщине-предпринимателю осуществить свой план.

Услуги, которые предоставляет «Гаммамед», женщина опробовала на себе. В прямом смысле. Ирина сейчас ждет второго ребенка.

- Я сейчас в положении. И все анализы, которые я могу сдать в клинике, я сдаю здесь. То же самое касается и врачей, - уверяет Ирина. - Здесь и цены хорошие, и персонал добрый и понимающий. Я доверяю своим сотрудникам самое главное - не только свою жизнь, но и жизнь своего будущего ребёнка

Также медучреждение осуществляет забор крови у детей с нуля лет. Это единственное место, где можно это сделать. Другие лаборатории подобную услугу не предоставляют.

В будущем Ирина хочет не только работать, но и жить в «Кошелеве». Женщина признается – когда родится второй малыш, здесь жить будет лучше.

- В дальнейшем я планирую переехать в «Кошелев Парк». Здесь близко к природе, можно погулять в лесу с детьми, - отмечает Ирина.