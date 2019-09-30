2019-09-30T20:56:54+03:00
Звезды

Уморительные шутки, зажигательные танцы, яркие костюмы: в Самаре состоялся благотворительный спектакль в поддержку талантливых детей

Впервые за время федерального проекта ЗнаменитостиДетям.РФ актеры показали зрителям водевиль.
Евгения ВАСИНА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Чтобы мечты сбывались

Пятый год подряд самарские бизнесмены, топ-менеджеры выходят на сцену в качестве актеров, чтобы поддержать одаренных детей города. На этот раз участниками благотворительного спектакля в стали 25 актеров.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Каждый спектакль ставится только один раз, билеты продаются в кассах города. Деньги, вырученные от продажи билетов, идут в помощь талантливым детям, которые занимают призовые места в спорте, научных и культурных конкурсах, - рассказал директор Центра бизнес-технологий «Эксперт» Максим Козин. – Есть такой возраст, когда дети из любительского переходят в профессиональный спорт. Далеко не все семьи могут себе позволить профессиональную экипировку, поездки на соревнования и конкурсы. Иногда из-за этого рушится карьера. В рамках проекта ЗнаменитостиДетям.РФ мы выбираем ребят, которым наша помощь действительно нужна и оплачиваем поездки на соревнования, покупаем экипировку, спортивное оборудование, музыкальные инструменты.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году проект помог осуществить мечты 30 талантливых ребят. Среди подарков, которые подарили в этом году: спортивная профессиональная экипировка, флейта, мобильная акустическая система, фотоаппарат, профессиональная система ушного мониторинга. Одному ребенку оплатили физиотерапию, которая была необходима, чтобы восстановится после травмы, другому - участие в конкурсе.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Каждая репетиция – открытие нового себя»

Благотворительный спектакль в этом году прошел на сцене Самарской филармонии. Впервые в рамках федерального проекта ЗнаменитостиДетям.РФ актеры показали зрителям водевиль. Спектакль «Комильфо» был поставлен по двум произведениям «Урок дочкам» Ивана Крылова и «Мизантроп» Эжена Лабиша.

В пятницу 27 сентября весь вечер на сцене были уморительные шутки, зажигательные танцы, блистательная актерская игра и песни, написанные режиссером проекта Александром Мальцевым.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Перевоплотиться из офисных работников в актеров участникам спектакля помогли серьезна профессиональная подготовка и внимание наставников. Репетиции шли почти два месяца.

- Все мои друзья уже несколько лет участвуют в этом проекте. Когда и мне предложили сыграть в благотворительном спектакле, я была очень рада. Для меня это возможность посмотреть на себя в другой роли, - призналась Олеся Четверикова из департамента управления имуществом Самары. - Это настоящая перезагрузка. Каждая репетиция – это открытие в себе и своих друзьях чего-то нового, интересного. Я могу смело сказать, что моя жизнь делаться на «до» и «после» проекта.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году спектакль прошел при поддержке ПАО «Сбербанк». Официальным партнером спектакля стала сеть аптек «Вита».

Справка КП: Проект «ЗнаменитостиДетям.РФ» с 2011 года помогает талантливым детям Саратова, а с 2015 года проект стал федеральным. Спектакли в рамках проекта проходят в Самаре, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде и Саратове.

За время существования проект помог 1000 талантливых детей России. Для участия в проекте можно оставить заявку на получение гранта по ссылке https://cbte.ru/dety/

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Спектакль «Комильфо» в лицах:

Александр Четвериков - Компания «Стройресурс»

Андрей Варюшин - Сеть клиник «A2MED»

Валерий Лапицкий - Адвокатское бюро «LegalLab»

Екатерина Максимова - МЕТРО Кэш энд Керри

Илья Соломатов - Аптеки «Вита»

Максим Серебряков -Аптеки «Вита»

Марина Рыжкова - Филиал «Макрорегион Поволжье»ООО ИК «СИБИНТЕК»

Михаил Панченков - Член Генерального совета Деловой России, Биэнес-посол в Республике Узбекистан

Олеся Четверикова - Департамент управления имуществомГО Самара

Полина Пухова – ЛеруаМерлен

Светлана Арнаутова - Поволжский банк Сбербанк России

Светлана Линник - ООО «Пегас-Агро»

Светлана Панченкова - Самарская Текстильная Компания

Татьяна Кучерова - Роберт Бош Самара

Юлия Кулагина - Ассоциация «Версиво»

Олег Кулешов - АКБ «Абсолют банк»

Яков Сигал - Межрегиональная ассоциация «Веха»

Андрей Левитан - Выставочная компания «Экспо-Волга»

Екатерина Левитан -Выставочная компания «Экспо-Волга», агентство эксклюзивных решений «Имидж-Волга»

Борис Ракир - ООО «Группа СТК»

Александр Леонов - Сеть клиник «A2MED»

Александр Акулов - Сеть магазинов «Три кокоса»

Игорь Чубков - Поволжский банк Сбербанк России

Максим Хайкин - Аптеки «Вита».

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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