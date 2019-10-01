Работа по профилю: «Самаранефтегаз» ждет целеустремленных и инициативных

Взаимовыгодное сотрудничество

О том, что главное нефтегазодобывающее предприятие региона с самарским Политехом связывают тесные давние отношения, свидетельствует простой факт: сегодня из шеститысячного коллектива «Самаранефтегаза» более 2000 человек являются выпускниками этого вуза. По-прежнему в ряды сотрудников ежегодно вливаются 30 молодых специалистов-выпускников СамГТУ. Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», гостями которой в очередной раз стали нефтяники, - одна из основных кузниц кадров, поставляющих на предприятие талантливую молодежь. Второй этаж корпуса №9 вуза оформлен в корпоративных цветах компании «Роснефть» - сразу видно, что именно здесь учатся будущие сотрудники «Самаранефтегаза», который оборудовал аудитории и лаборатории. Перед встречей со студентами сотрудникам предприятия показали отремонтированную образовательную лабораторию «Физика пласта», которая продолжает пополняться новым оборудованием. Современные аппараты, стоящие здесь, - результат шефства «Самаранефтегаза»: таким образом производственники обеспечивают качественную подготовку своих будущих специалистов, которым не нужно при поступлении на работу говорить «забудьте все, чему вас учили в университете».

- Самарский государственный технический университет является поставщиком высокоспециализированных кадров не только для самарской, но и для российской нефтяной отрасли, - отметил и.о. декана нефтетехнологического факультета, заведующий кафедрой «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Кирилл Овчинников. - Очень много выпускников мы готовим для «Самаранефтегаза». Благодаря нашему сотрудничеству с предприятием мы на протяжении ряда лет обновляем нашу кафедру, и лаборатория «Физика пласта» - наглядный пример того, как быстро мы модернизируемся в рамках этого содружества.

Карьерный рост гарантируется

Для студентов четвертого курса специальности «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» встреча с будущими работодателями стала возможностью не только поближе ознакомиться с политикой предприятия, но и получить из первых рук ответы на свои вопросы. Нужна ли для поступления на предприятие магистратура и по какой специальности? Не помешает ли служба в армии (а большинство будущих нефтяников намерены после вуза отдать долг Родине) получить статус молодого специалиста? Есть ли на предприятии вакансии для девушек? Судя по тому, что после беседы ребята взялись за заполнение анкет, ответами молодежь осталась довольна.

- Дни «Самаранефтегаза» в вузе проводятся регулярно и ориентированы на привлечение студентов в нефтяную отрасль, в том числе на наше предприятие, - рассказала начальник сектора молодежной политики Наталья Мартьянова. - Мы рассказываем о предприятии, кадровой политике, льготах, гарантиях и перспективах, ожидающих молодых специалистов. Бонусов для сотрудников много, но чтобы попасть в коллектив, нужно потрудиться: иметь общий балл не ниже четырех, быть инициативными, целеустремленными и готовыми начать карьеру с рабочей должности - такова политика нашей компании.

Дни «Самаранефтегаза» в СамГТУ - это не только агитация лучших, но и практическая польза для всех ребят. В рамках данного мероприятия нефтяники также проводят для студентов профильной кафедры лекции на темы «Эксплуатация глубинно-насосного оборудования» и «Организация предупреждения и ликвидации аварий на объектах нефтедобычи». Впрочем, многие ребята уже имеют представление о производстве, полученное во время прохождения практики на объектах предприятия, - ежегодно здесь получают практический опыт 350 студентов.