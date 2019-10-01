«Сказали, что я педофил и хотел изнасиловать девочку»: в Тольятти мужчина ищет оклеветавшего его фейка

Жалобы без ответа

Житель Тольятти Семен Горбунов оказался в неприятной ситуации. Несколько месяцев назад социальной сети «ВКонтакте», в одной из местных групп, мужчину обвинили в педофилии. К посту были прикреплены фото и шокирующие подробности.

— Неизвестный мне человек, с фейковой странички, заявил, что я пытался изнасиловать девочку. Там же были данные с моей страницы — фото, сведения о работе и другие, — рассказывает Семен корреспонденту «КП-Самара».

Информация, опубликованная анонимом, оказалась ложной. Мужчина уверяет, что в действительности такой ситуации никогда не было. Между тем после появления поста в интернете на Семена стали косо смотреть коллеги и друзья. Он пытался жаловаться на публикацию в администрацию сообщества и техническую поддержку «ВКонтакте», но на претензии не реагировали.

Горбунов не сдавался и в июле написал заявление в полицию.

— Я решил защитить мое имя, честь и достоинство. Сделал скриншоты экрана, заверил их у нотариуса и написал заявление в полицию Автозаводского района Тольятти с целью установить личность человека, разместившего обо мне ложь и возбудить уголовное дело по статье «Клевета», — объясняет тольяттинец.

Правоохранители ответили отказом, мотивировав тем, что «социальная сеть «ВКонтакте» не является публичной». А именно такой ее назвал заявитель. В то же время практика показывает — за публикации «ВК» уже возбуждались дела, как административные, так и уголовные.

Надеюсь, полиция найдет подонка

— Получается, решение вынесли из-за неправильной формулировки. Это нежелание работать? — рассуждает Семен. — Получается, любой ваш недоброжелатель или завистник может скопировать фото с вашей странице и опубликовать пост, в котором обвинит вас в любом преступлении или аморальном поступке. Это может быть группа вашего города, работы, или просто сообщество по интересам, и вы не сможете никак объяснить окружающим, что это клевета.

Наш собеседник обратился в прокуратуру Автозаводского района. В надзорном ведомстве его жалобы рассматривали несколько месяцев и на днях признали ее обоснованной. Постановление об отказе в уголовном деле признали незаконным и отменили. Материалы отправлены на дополнительную проверку, результаты которой еще не готовы.

— Со мной с полиции еще не связывались. Надеюсь, полиция найдет подонка, который разместил позорящую меня информацию. У них есть возможности и технические средства, большие отделы кибер полиции, отделы К, на них потрачено много денег, — говорит Семен. — Главное начать работать, искать.

Пострадавший признается, что много натерпелся морально — его спрашивают об этом и на работе, и дома. Сегодня он просто хочет, чтобы все поскорее закончилось.