Одним убытки, другим наука: в Самаре должники за электроэнергию остались без света

Вынужденный перерыв

«Касса не работает, магазин закрывается!» - громко возвестили сотрудники. Недовольные покупатели, оставив корзинки с покупками, потянулись к выходу.

Спустя минуту на дверях «Магнита» на улице Ташкентской, 96 появилось объявление: «Магазин не работает по техническим причинам». Постоянные посетители грустят – но энергетики неумолимы:причиной вынужденного перерыва стали долги за электричество, около миллиона рублей.

В связи с этим от гарантирующего поставщика АО «Самарагорэнергосбыт» в сетевую компанию ССК поступила заявка на ограничение потребителя.

- Мы направили уведомление в адрес юридического лица: в соответствии с действующим законодательством мы обязаны сделать это не менее чем за 10 дней, - объясняет начальник отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО «ССК» Евгений Воронков. – Потребитель должен был самостоятельно, до 12.00 30 сентября выполнить самоограничение или оплатить задолженность. Если он этого не сделал, тогда объект отключают специалисты ССК.

За неоплаченный счет следует отключение.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приехав с проверкой, энергетики увидели: магазин работает в обычном режиме. Для сотрудников торгового зала появление представителей ССК было неожиданностью: о возможном отключении они ничего не знали. Больше часа сетевики ждали подтверждения об оплате, но ничего не произошло. Пока директор магазина обзванивала руководство, энергетики проверили показания счетчика, сделав попутно несколько замечаний.

- Дверь в щитовую закрыта большими тележками с товаром. Это недопустимо: доступ должен быть свободен, - показывает контролер группы учета Самарских электрических сетей Людмила Трофименко.

Инженер отдела контроля учета Самарских электрических сетей АО «ССК» Владимир Бородин фиксирует показания счетчика, а также смотрит, какой вводной кабель ведет в помещение магазина – электрики должны знать сечение и марку, чтобы отключить именно этот объект.

"По техническим причинам магазин не работает".Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Другим наука

Магазин расположен на первом этаже обычной пятиэтажки и запитан от сетей, которые обслуживает управляющая компания «Жилуниверсал». Чтобы отключить его, необходимо присутствие электрика компании. Вместе с ним энергетики спускаются в подвал дома и отключают неплательщика. Результат известен: магазин больше не может обслуживать покупателей.

- Надо понимать: потребители, которые не платят за потребленную электроэнергию, рано или поздно будут ограничены в рамках действующего законодательства на основании постановления правительства Российской Федерации, - констатирует Евгений Воронков. – В любом случае долг придется оплатить.

Через несколько минут после «конца света» на место событий приехали представители руководства торговой сети: главный инженер и главный энергетик. С собой привезли генератор: если холодильники с продуктами останутся без питания, магазин понесет огромные убытки. Правда, оборудование не потребовалось. Долг оперативно погасили, уже погашен, правда, чуть позже срока. – не 29 сентября, как было обозначено в предписании, а 30. Поэтому подача электричества в магазин была восстановлена в тот же день. Никаких штрафных санкций при этом не последовало.

- Юридические лица должны соблюдать взятые на себя финансовые обязательства: это прописано в договоре энергоснабжения. И конечно, нужно платить своевременно, чтобы не возникало таких неприятных ситуаций и для потребителей, и для нас, - советует Евгений Воронков.

Таким вы сетевой магазин еще не видели: ни света, ни покупателей.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ЦИФРЫ

За три квартала 2019 года Самарская сетевая компания выполнила 12 143 ограничения по заявкам ПАО «Самараэнерго» и 2 036 ограничений – по заявкам АО «Самарагорэнергосбыт».

Борьба с воровством

Кроме ограничения потребителей по заявкам гарантирующих поставщиков, энергетики Самарской сетевой компании ведут регулярную работу по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии. Они уверяют: безучетное и бездоговорное потребление электричества – это не просто воровство. Это воровство опасное. Борьба с нарушителями - способ защитить добросовестных потребителей от возможного ущерба. Ведь каждое незаконное присоединение к сетям увеличивает на них нагрузку, что неизбежно ведет к аварийным отключениям электроэнергии. В итоге страдают все – в том числе и те, кто исправно платит за свет.

За 8 месяцев 2019 года контролеры АО «ССК» провели порядка 20 тысяч проверок потребителей, в результате которых выявили 59 случаев безучетного потребления электроэнергии юридическими лицами и 34 случая – гражданами. Общий объем хищений составил 4,6 тысячи мегаватт-часов.

По фактам бездоговорного потребления электроэнергии было оформлено 260 актов, по которым нарушителям выставлено счетов на сумму более 72 млн рублей за 11 млн киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии.

Если вам известно о фактах воровства электроэнергии – безучетного или бездоговорного потребления - звоните по телефону (846) 342-59-93