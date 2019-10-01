Самарские студенты предложили свои проекты по развитию предпринимательства и туризма

Вовлечь в работу

1 октября в просторном зале Самарского государственного экономического университета собрались три сотни студентов экономических и управленческих специальностей всех ведущих учебных заведений Самарской области. Они стали участниками молодежного этапа Стратегического марафона по национальным проектам. Напомним, Марафон был инициирован Администрацией Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Его первый этап проходил в июне на площадке молодежного форума iВолга 2.0и собрал более 200 отраслевых экспертов и лидеров мнений в молодежной среде в вопросах реализации национальных проектов. Сегодня все выработанные участниками летнего марафона предложения уже поступили в работу в региональное министерство экономического развития и инвестиций.

В рамках молодежного этапа стратегического марафона к разработке инициатив по эффективной реализации нацпроектов на территории региона привлекли талантливых и неравнодушных студентов. Открывая марафон, ректор СГЭУ Светлана Ашмарина отметила, что именно максимальное вовлечение молодежи в реализацию нацпроектов – залог их успеха.

- Во время работы марафона вы увидите, во-первых, какие задачи федерального уровня ставят нацпроекты, а во-вторых – как они претворяются в жизнь на местах, как интегрированы со Стратегией социально-экономического развития Самарской области, - обратилась она к аудитории.

О значимости нацпроектов в развитии социально-экономического положения Самары рассказал глава городской Думы Алексей Дегтев: он наглядно показал, как основные госпрограммы касаются жизни каждого самарца.

- Нацпроекты – это то, что сегодня делается для вас, для вашего поколения. А любая реформа обречена на неудачу, если она не согласована с исполнителями и с теми, для кого она проводится. Студенты – это будущая интеллектуальная элита общества, поэтому их вовлеченность в реализацию нацпроектов особенно важна, - отметил он.

А замминистра экономического развития и инвестиций Самарской области – руководитель департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона Любовь Иванова рассказала молодым людям, как сегодня выстроена система стратегического планирования в регионе и в стране в целом.

- Чтобы найти решение любой задачи, нужно, во-первых, найти зоны роста, во-вторых – ресурсы, а в-третьих – механизмы их эффективного использования, - подчеркнула она. – Поэтому при разработке любого проекта важно понимать, в чьих полномочиях решить тот или иной вопрос и в рамках каких госпрограмм возможно его финансирование.

Фото: СГЭУ

Приоритетные направления

После установочных лекций участники марафона разошлись по мастерским разрабатывать свои собственные проекты. Четыре мастерские - четыре приоритетных для региона направления. В список вошли Стратегия развития Самарской области, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, перспективы развития туристско-рекреационной зоны Самарской области и развитие молодежного предпринимательства в регионе. Оказалось, что по каждому из этих направлений ребятам есть что сказать.

- Я пришел на марафон, потому что мне интересно как выстроено стратегическое планирование в стране. Это большой раздел экономики, но он касается каждого из нас, - поделился второкурсник направления «Мировая экономика» Павел Ивлев. – Я знаю в общих чертах о нацпроектах на уровне страны, но мне интересны механизмы их воплощения в жизнь на самарской земле. Наибольший интерес у меня вызывает мастерская по предпринимательству. Убежден, что сегодня особенно важно развивать бизнес-культуру в молодежной среде. Знаю, что сейчас действует много программ. Мне кажется, что стоит сделать акцент на развитии молодежных бизнес-медиа и программ по льготам для молодых предпринимателей. Именно об этом я и буду говорить в мастерской.

Лучшие проекты и предложения самарских студентов на стратегическом марафоне поступят в работу в министерство экономического развития и инвестиций региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. Фото: СГЭУ

Светлана Ашмарина, ректор Самарского государственного экономического университета, д.э.н., профессор:

- Главная цель стратегического марафона – максимальная погруженность участников в национальные проекты. Благодаря участию в марафоне у ребят формируется более глубокое и четкое понимание приоритетных целей и задач, установленных государством на ближайшие пять лет. Они получают возможность предложить свои варианты их достижения.