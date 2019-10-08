«Было очень страшно, но мы справились»: в Самаре сотрудницы Росгвардии помогли парню, который разбил голову, упав с качелей

В Самаре сотрудницы Росгвардии по пути на работу спасли жизнь человеку. Девушки шли через Струковский сад и совсем не ожидали, что им срочно придется оказывать первую медицинскую помощь. В тот день группа молодых людей каталась в парке на качелях, и один из них в какой-то момент сорвался и сильно ударился головой о бордюр.

- Парень рассек затылок, и у него началось кровотечение. Молодой человек стал биться в судорогах, а изо рта у него пошла пена. Девушки общими усилиями перевернули упавшего парня на бок, чтобы он не захлебнулся, и попросили его приятелей подержать ноги и голову, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

И.о. заместителя начальника отдела кадров, майор полиции Лили Галоян и ответственный исполнитель подразделения младший сержант Татьяна Истаева вызвали скорую помощь, а также сообщили о случившемся своей подруге - начальнику группы медобеспечения территориального органа, старшему лейтенанту полиции Наталье Билевой. Последняя проверила состояние парня и приложила к его затылку холод.

- Было очень страшно. Все случилось так неожиданно, и события развивались стремительно. Только постоянные занятия и тренировки не позволили нам растеряться и впасть в панику. Мы помогли, отбросив все ненужные эмоции, - вспоминает Лили Галоян.

В дальнейшем молодого человека госпитализировали в реанимацию. Через несколько дней он пошел на поправку, и недавно его выписали из больницы. По словам медиков, грамотно, а главное вовремя оказанная девушками помощь помогла избежать возможных осложнений. Также отзывчивость и быструю реакцию сотрудниц Росгвардии оценили в МУП «Парки Самары». Работники учреждения выразили им благодарность.