«За пустым ведром приехали в полночь»: что оставляют в автобусах и трамваях самарцы и как вернуть вещи

Телефоны, портфели и даже … ботинки. Чего только не забывают на сиденьях автобусов и трамваев самарцы, чуть не пропустившие свою остановку. Поговорили о самых необычных находках с кондукторами и выяснили, чем сумели удивить их горожане. А заодно рассказываем, что нужно делать, если вы оставили в автобусе и троллейбусе в Самаре любимый зонт или важный пакет.

В топе – пакеты с продуктами!

Как рассказывает руководитель ТТУ г.о. Самары Михаил Ефремов, чаще всего пассажиры оставляют в трамваях пакеты с продуктами. Спохватываются довольно быстро, чаще всего, уже ждут на конечной. Конечно же, дома-то без ужина оставаться точно не захотят!

А с приходом осени все чащи под сидениями остаются сиротливо лежать пакеты со второй обувью и школьные портфели. Причем забывают их ребята уже после уроков – слишком торопятся домой. И, конечно же, зонты – в топе «потеряшек». Сами кондукторы шутят, что за неделю можно на ассортимент целого магазина набрать.

- У меня самая странная находка была прошлой весной. Приехали на конечную, я прохожу между рядов – а под сидением стоят мужские ботинки, немного в грязи, то есть видно, что ходили в них. Но нормальные, не старые, не рваные. До сих пор не знаю, что это было. Может, кто-то переобулся в сухое? Но зачем старые ботинки оставлять? – вспоминает кондуктор Марина.

Кстати, на каждую находку оформляют полицейский раппорт. Террроризм не дремлет, так что трогать сумки и пакеты самим нельзя. Поэтому кондукторы очень радуются, когда растеряши уже на следующей остановке или на конечной забегают в состав. Это значит, что меньше будет возни

Как забрать свое, забытое в трамвае:

Любая забытая в трамвае вещь обязательно поедет до ближайшего депо. Сюда и нужно обращаться, если вспомнили о потере не сразу. Если не знаете, в какое точно депо проследовал трамвай, просто задайте вопрос кондуктору в следующем точно таком же.

Конечно, сумки будут ждать растеряшу - в депо или в диспетчерской

Ценный пакет… с грязными контейнерами

В автобусах чаще всего самарцы оставляют ту же сменную обувь, детские книжки и документы. Пожилые люди часто теряют свою медицинскую карту, результаты анализов. Посты о найденных паспортах, правах и так далее размещают в социальных сетях и владельцы быстро находятся. А вот продуктов здесь почему-то меньше: наверное, пассажиры автобусов еду ценят сильнее и не выпускают ее из рук.

- Как-то мы нашли в автобусе чемодан юриста: там были документы, ноутбук. Наверное, владелец серьезно понервничал, когда понял, что остался без самого ценного. Но все успешно вернули, - рассказывают в пресс-службе «Самара Авто Газа».

Среди других неожиданных находок - хоккейная форма, рыбацкий рюкзак (видимо, был тяжелый и хозяину надоел) и банка с консервированными помидорами и огурцами. Хозяин последней так и не объявился, наверное, не вспомнил, где забыл. Так что персонал бюро отведал угощение и остался доволен.

- Была у нас еще одна интересная история. Нашел кондуктор в автобусе пустое дачное ведро на тележке – не новое. Бабушка очень радовалась находке и приехала за ней в диспетчерскую службу предприятия в 12 ночи! – говорят в пресс-службе перевозчика. И вспоминают также, как самарчанин позвонил с просьбой о помощи: мол, отец потерял пакет с ценными документами. Искали пропажу все, подключилось руководство компании. В итоге сумку нашли. В ней лежали грязные контейнеры для еды.

А за последние два года пассажирам дважды возвращали дорогой фотоаппарат: в декабре 2018 года технику в автобусе оставила девушка, она написала слезный пост в сети, но в удачу не верила. Зато услышав звонок от диспетчера она чуть с ума от радости не сошла и долго благодарила всех работников.

Как забрать вещи, если вы забыли их в автобусе

Если вы по невнимательности оставили свои вещи в салоне автобуса «Самара Авто Газ», первозчик предлагает обращаться по телефону: 8-917-101-15-64. Все обещают вернуть в ценности и сохранности.

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Что делать, если вы забыли вещи в метро в Самаре

Если вы оставили вещи на станции или в поезде, то обратитесь к дежурной, которая сидит в будочке около турникетов. Если о пропаже вы вспомнили только на следующий день, звоните в приемную Самарского метрополитена по телефону (846) 336-19-01, звонить можно с 08.30 до 17.30