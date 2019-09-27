Больше половины социальных учреждений уже отапливаются

За всем следит штаб

Марафон по подготовке к зиме в Самаре вступил в заключительную стадию. 26 сентября отопительный сезон открыли официально, согласно постановлению администрации города. Однако по решению главы Самары Елены Лапушкиной подачу тепла начали, не дожидаясь температурного минимума (+8О С в течение пятидневки) - объекты социальной сферы начали подключать к теплоресурсу еще в конце прошлой недели. За подачей тепла горожанам следит специальный штаб под руководством первого заместителя главы г.о. Самара Владимира Василенко. Каждое утро и вечер - отчет о том, в скольких зданиях уже стало тепло возникли ли проблемы. Сюда стекается информация из всех подразделений городского хозяйства, администраций внутригородских районов, ресурсоснабжающих организаций, руководителей учреждений.

Сейчас процесс запуска тепла идет полным ходом. Ресурсоснабжающие организации запускают котельные и заполняют системы отопления. У муниципального предприятия г.о. Самара «Инженерная служба» уже дают тепло 30 городских котельных. Всего в ведении организации - 58 котельных и один тепловой пункт. 26 сентября запустили еще 10 котельных, а за ближайшие выходные подключить к работе планируют и остававшиеся. До 26 сентября запускались котельные, от которых были запитаны социальные объекты, теперь необходимо отрегулировать работу всех остальных. Кроме того, к отопительному сезону готовы и ведомственные котельные - их 44.

Тепло придет ко всем постепенно

Как рассказал Владимир Василенко в прямом эфире в рамках проекта Управления информации и аналитики администрации города «Комментарии открыты», конечно, ждать мгновенного подключения к теплу не стоит. Процесс постепенный.

Жителям стоит понимать: технические условия не позволяют сразу и одновременно дать отопление во все дома и квартиры. Во-первых, пуск каждого дома требует присутствия специалистов, которые должны отрегулировать запуск внутридомовой системы по каждому из стояков отопления. Кроме того, если дом подключен не от котельной, а от центральной системы теплоснабжения, необходимо, чтобы теплоресурс дошел до конкретного дома по магистральным и квартальным сетям.

И в этом направлении темпы подключения наращивают. Если еще в среду, раньше официального старта отопительного сезона, тепло поступало только в 15 многоквартирных домов, то уже к вечеру четверга отоплением обеспечили еще свыше 1800 домов.

Завершить основной объем работ планируют до 5 - 7 октября. Тогда же откроется горячая линия, на которую горожане смогут обратиться по вопросам подключения отопления. Телефоны горячей линии будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации Самары и профильного городского департамента.

- Мы себе ставим задачу к этим датам уже пойти по стоякам. Все для нас складывается благоприятно: сейчас у всех подразделений есть понимание, что и как нужно делать. Все специалисты точно знают и выполняют задачи и распоряжения. Синоптики дают благоприятный прогноз погоды: уже с понедельника будет +10 градусов и выше. Но это не значит, что мы работать прекратим, просто будем делать все спокойно, поэтапно, систематично решая все сложности, - рассказывает Василенко.

Кроме того, своевременный старт подачи тепла позволит обеспечить плавное вхождение всех объектов в зимний режим. И если прогноз синоптиков оправдается, в условиях потепления будет возможность устранить недостатки, которые могут возникать при подключении к теплоисточникам.

Всех жителей просят в период подключения тепла быть особенно бдительными, сообщать о любых неприятностях, которые могут случиться. Информацию о возможных аварийных ситуациях глава города поручила направлять ей лично - максимально оперативно.

Безотлагательные меры

В городском штабе каждый день обсуждают и самые проблемные точки. Были жалобы на горячее водоснабжение на ул. Пензенской, ул. Димитрова, 123 - 125 - уже все восстановили. На ул. Батайской жители говорили о недостатках - дело в том, что на котельной «Электрощита» был включен только один котел. Руководству котельной направлено уведомление о необходимости решить проблему потребителей, запитанных от ведомственной котельной, и запустить второй котел. В двух домах на улице Победы и Стара-Загора сейчас проводятся работы по замене стояков отопления Фондом капремонта, они еще не завершены. По первому адресу, по информации Фонда, расторгнут договор с недобросовестным подрядчиком, срезавшим стояки отопления, но не приступившим к монтажу новых труб. Уже завтра на объект должен прийти новый подрядчик и закончить начатые работы. По второму адресу, в доме на ул. Стара-Загора, подрядчику не удается попасть в квартиры и своевременно провести работы по вине отдельных собственников, которые препятствуют доступу в свое жилье.

- Мы знаем эти адреса, где рабочих не пускают жители. Но необходимо завершить работы по двум подъездам, чтобы сделать стояки и подключить узлы отопления. Другие жители этого дома не должны страдать. Принято решение привлекать полицию и совместно заходить в эти квартиры, завершать ремонт, - рассказал Владимир Василенко.

Все аспекты на контроле

Как уточнил вице-мэр Самары, сейчас в городе нет ни одного незавершенного планового объекта, где велись работы по замене труб теплоснабжения в рамках ремонта или перевооружения. Монтажные схемы на всех теплотрассах - в этом году обновили 15 объектов - собраны и готовы подавать тепло. На пяти объектах осталось завершить восстановление благоустройства. Задача - справиться до 30 сентября, но на организацию теплоснабжения это не влияет.

- У нас есть, например, незавершенное благоустройство на пересечении улиц Ярмарочной - Садовой, но это внеплановый объект, дополнительный, происходило переподключение двух домов, - уточнил Василенко.

Контроль за подачей тепла в соцобъекты и жилые дома идет непрерывно. Уже в субботу состоится следующий штаб, на котором запланировано посетить сложные объекты и разобраться в задержке подключения отопления.

СПРАВКА «КП»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ

Если у вас возникли проблемы с подключением теплоснабжения или долгое время отсутствует горячая вода, вы можете обратиться по телефонам управляющих организаций, районных администраций и городской Единой диспетчерской службы. Также обращения принимаются через социальные сети.

Глава городского округа Самара Елена ЛАПУШКИНА:

- Пуск тепла - это всегда напряженный период, который требует круглосуточной работы. Прошу все ответственные структуры максимально оперативно отрабатывать каждый адрес в тесном контакте с районными администрациями и с самими жителями.