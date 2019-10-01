«Мягких облачков, наши крошки»: житель Похвистнева создал виртуальное кладбище домашних животных для спасения от депрессии

Боль одному пережить сложно

Собаки, кошки, черепашки и даже улитки – питомцы становятся полноценными членами нашей семьи. Хозяева относятся к своим любимым домашним животным как к личностям - и потерять друга и родное существо оказывается очень тяжело. Для многих это становится настоящим испытанием. И если о смерти родного или близкого человека можно рассказать коллегам, друзьям, которые обязательно посочувствуют и поддержат, то хозяину, у которого скончался любимый пес или погибла кошечка понимание у окружающих найти сложно. Посторонние пожмут плечами – мол, заведи нового. И как им объяснить, что условный Мурзик понимал тебя с полуслова и каждый вечер вы по полчаса разговаривали за ужином обо всех неприятностях?

Именно с такой проблемой после смерти любимой собаки Герды столкнулся редактор из Похвистнева.

- Я до сих пор не уверен, что ветеринары не совершили ошибку, когда сказали, что я должен усыпить малышку Герду. Я после ее смерти десять дней был в депрессии, ничего не спасало. И мне не с кем было поделиться болью. Я начал искать единомышленников в социальных сетях, разговаривать с такими же людьми, которые пережили потерю своего любимца. И я понял: нужен сайт, на котором каждый человек сможет рассказать историю своего животного, поделиться фотографией – это будет виртуальный мемориал памяти, - рассказывает Александр Митрофанов.

"Они посвящали нам всю свою жизнь"

Сайт получилось создать очень быстро и сейчас на нем уже размещают первые истории своих домашних питомцев. Также здесь можно найти советы людей, переживших горе, поговорить с такими же несчастными хозяевами на форуме, почитать статьи с рекомендациями от психологов.

Александр считает, что такое виртуальное кладбище будет очень востребовано у жителей всей страны. Дело в том, что в большинстве городов, а уж тем более сел и деревень негде похоронить животное. Многие просто закапывают его на огороде или на улице рядом с домом, не могут поставить памятную табличку. А иногда хочется вспомнить о лучшем друге, отдать ему дань памяти.

Теперь всех желающих поделиться историями своих ушедших питомцев зовут присылать их фото на виртуальную доску памяти. Также общаться можно в официальной группе проекта в ВКонтакте.

Психолог Нина Ковалюнас считает, что такой сайт действительно может помочь многим людям. А тем, кому идея такого единения людей со своими питомцами кажется странной, просто нужно смириться с тем, что не все думают одинаково.

- Во многих семьях потеря домашнего питомца синонимична потере члена семьи. Особенно людьми одинокими, привязанными к своим любимцам. В этом случае- сайт памяти - поможет людям найти поддержку среди таких же людей, переживающих подобные же эмоции. Возможно наличие такого сайта в интернете будет непонятно остальным- тем, кто не имел подобной привязанности к четвероногому существу. А следовательно не разделяет и не желает понимать подобного. Однако, все, что не нарушает социальные нормы и и законы общества, в интернете имеет право быть. Это действительно самопомощь и поддержка для людей, оказавшихся в травмирующей ситуации. Осуждать и запрещать здесь, на мой взгляд, ничего не стоит: те, кто «не видят проблему» в потере домашнего питомца могут и должны просто отойти в сторону- подобные сайты не для них. Те же, для кого они предназначены - наверняка оценят начинание положительно. Мы сегодня живём обществе, которое постоянно меняется. И что останется как приемлемое, а что уйдёт - покажет время. Думаю многие психологи согласятся , что в ситуации когда человеку требуется поддержка и он может ее реально получить в интернете или в реальности - обязательно надо идти к людям и о поддержке просить. Пройдёт время- эмоции утихнут, останется легкая грусть- и переживший свою потерю человек - сможет помочь пережить подобное другим, - отмечает Нина Ковалюнас.