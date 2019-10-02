Электричество почти не производит, но работает как часы: почему нельзя законсервировать Сызранскую ГЭС?.

Строительство ГЭС – важная веха в развитии Сызрани. Более того, технические решения, примененные при ее строительстве, считаются классическими и вошли в учебники для вузов. В чем уникальность этого объекта, почему сегодня электростанция обеспечивает энергией только себя и что ждет ее в будущем, обсудили представители городских властей, краеведы и энергетики.

Строили вручную

Современному человеку очень сложно представить, как можно жить без света. Но чуть больше ста лет назад, в конце 19 века, в городе было 450 фонарей, которые наполнялись керосином с конца августа до апреля и использовались только безлунными ночами. Только в 1913 году была построена первая городская электростанция – дизельная. Ее мощностей не хватало на растущий город, и в 1925 году началось строительство нового источника энергии. Первоначально проект строительства Сызранской ГЭС не вошел в план ГОЭЛРО. Только после письма Сызранскогого уисполкома председателю Госплана СССР Глебу Максимилиановичу Кржижановскому с просьбой поддержать проект, его отдельной строкой включили в государственный план электрофикации и поставили на материальное и финансовое снабжение.

- Наш город, если посмотреть на него сверху, находится в голубом окружении. Не использовать такие природные ресурсы было крамольно, поэтому было принято решение о строительстве гидроэлектростанции. Сколько человеческого труда, сколько пота, сколько слез, сколько сил вложено в это монументальное сооружение. Работы велись практически вручную - лопаты, кирки, тачки, лошади. При этом за время постройки было выбрано 200 тысяч кубических метров скальных пород. Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1929 года, - рассказала заведующий отделом музейных коммуникаций Краеведческого музея Сызрани Татьяна Бородина.

Сегодня Сызранская ГЭС - единственная в России работающая 90-летняя гидроэлектростанция.

ГЭС, несмотря на почтенный возраст, работает как часы.Фото: Ирина ИСАЕВА

Привлекательная, но недоступная

Старушка-ГЭС, несмотря на почтенный возраст, работает как часы.

- Все сооружения, оборудование сохранились в первозданном виде, - говорит начальник Сызранской ГЭС Валентин Веселов. - Турбины были изготовлены на заводе им. Калинина Московского машинтреста в 1928 году.

Действительно, попав на электростанцию, переносишься практически на столетие назад. К истории здесь относятся очень бережно. Можно пройти по смотровой галерее (при этом над вами будет 8 метров воды), прогуляться по открытому водоподводящему каналу длиной 120 метров, прикоснуться к инструментам, которые держали в руках еще строители ГЭС. Сотрудники бережно сохранили мостовой кран, использовавшийся в 20-е годы прошлого века для монтажа оборудования.

- Он исправен, - уверяет Валентин Веселов. – Управляется вручную, никаких электрических двигателей нет.

Впрочем, на ГЭС исправно все. Заботится об уникальном объекте АО «Самарская сетевая компания». ССК обслуживает все электросетевое хозяйство Сызрани. Именно энергетики ССК проводят постоянный технических ремонт и обслуживание оборудования станции. По федеральному законодательству Сызранская ГЭС, как и другие энергообъекты, раз в 5 лет проходит процедуру декларирования. В свой юбилейный год она снова получила декларацию безопасность гидротехнического сооружения, подтвердив свою жизнеспособность. И именно это делает такую привлекательную ГЭС не очень доступной для туристов – режимный объект, посещать который можно только по специальному разрешению.

Все оборудование сохранилось в первозданном виде - даже старые заводские таблички блестят, как новенькие.Фото: Ирина ИСАЕВА

Памятник природы

Сейчас дно пруда ГЭС заилилось, заросло, а русло реки Сызранки обмелело. Электростанция стала испытывать серьезную нехватку воды, а выработка электроэнергии значительно снизилась. Для обслуживания объекта сегодня достаточно 13-ти человек. Чтобы станция вырабатывала больше энергии, необходимо провести оздоровление реки и пруда.

- Акватория водохранилища ГЭС – региональный памятник природы, - рассказала начальник отдела экологии и природопользования администрации Сызрани Марина Комарова. – По распоряжению губернатора он включен в список особо охраняемых природных территорий в комплексе с урочищем Монастырская гора.

Почему нельзя законсервировать станцию, сделав территорию доступной для всех желающих? По мнению экологов, техническая остановка ГЭС невозможна не только потому, что это единственный сохранившийся в первозданном виде памятник гидроэнергетики времен ГОЭЛРО, но и потому, что с остановкой станции пруд и река около него превратятся в болото, и сызранцы потеряют зону отдыха.

Открытый водоподводящий канал ГЭС. Его длина 120 метров.Фото: Ирина ИСАЕВА

– От горожан поступает много жалоб о зарастании реки, - рассказал заместитель руководителя по строительству и архитектуре администрации Сызрани Олег Токарев. К счастью, работы по оздоровлению Сызранки и пруда ГЭС вошли в региональный проект «Сохранение уникальных водных ресурсов» в рамках нацпроекта «Экология». Сегодня на пруде Сызранской ГЭС начались подготовительные инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания. Реализация же самого проекта намечена на 2022-2024 годы. Предстоит выполнить большой объем работ, который важно сделать, не навредив экологии.

Участники круглого стола обсуждают, что ждет ГЭС в будущем.Фото: Ирина ИСАЕВА

- Общая протяженность русла Сызранки, которую надо очистить – 26 километров. Оздоровлению водных ресурсов, Волги и малых рек, большое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Думаю, мы придем к тому, что акватория ГЭС со временем будет расчищена. Это наша забота, наша обязанность.

После расчистки Сызранки можно будет говорить о том, чтобы увеличивать выработку электроэнергии Сызранской ГЭС. А пока живой памятник истории берегут энергетики. И с непростой задачей они справляются.