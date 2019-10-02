2019-10-02T15:19:54+03:00
Общество

Мисс купальник "КП": любуемся жаркими и соблазнительными красотками из Самары

Выбираем самую очаровательную красавицу в купальнике среди тех девушек, которые украшали обложки
Ксения ТИМОФЕЕВА
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О жарком лете особенно приятно вспоминать серым промозглым днемО жарком лете особенно приятно вспоминать серым промозглым днемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За окном серая и промозглая осень, и в такие дни так приятно разглядывать летние, солнечные фотографии. Вот и мы предлагаем вам на несколько минут отвлечься от тяжелых будней и окунуться в атмосферу пляжного отдыха - вместе с участницами нашего конкурса.

Все лето самарские красотки украшали последнюю страницу "Комсомольской правды". И теперь мы собрали все их фотографии на одной страничке нашего сайта. Самые жаркие и соблазнительные красотки Самары напомнят вам о теплом лете в Самаре - 2019. А мы предлагаем вам проголосовать за самую очаровательную участницу конкурса "Мисс купальник - КП".

Победительница регионального этапа конкурса получит уважение, почет, диплом и подарки от партнеров КП-Самара.

Ну а всем читателям мы желаем, чтобы летнее и теплое настроение как можно дольше оставалось с вами. И осень и зима пролетали незаметно - конечно же, если вы проводите их вместе с любимым сайтом kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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