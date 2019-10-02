Месси не забил, но помог на "пятерку": "Барселона" обыграла "Интер" в Лиге Чемпионов благодаря дублю Суареса

Завершилась на Камп Ноу встреча Барселона - Интер 2 октября в первом круге группового этапа Лиги Чемпионов. В домашнем матче Барса обыграла Интер благодаря дублю Суареса. Сайт kp.ru вел прямую текстовую трансляцию.

Началась игра сразу жестко: на первой минуте Санчес поставил подножку Клеману Лангле. Через минуту к воротам гостей прорвался Гризман, но безуспешно, зато на контратаке поймали хозяев итальянцы и уже на третьей минуте счет был открыт. Забивает в ворота Тер Штегена Лаутаро Мартинес.

Луис Суарес стал героем матча. Фото: Твиттер команды

10 номер Интера мог бы и увеличить разрыв в счете - в первом тайме он около десятка раз прорывался к воротам соперника в очень опасных ситуациях. Несколько раз Барсу спасала только штанга, так как защитники откровенно дремали. Каталонцы тоже могли забивать, но мяч постоянно пролетал выше ворот у Бускетса. И даже у Месси не вышло отправить мяч в сетку, хотя он очень хотел забить со штрафного с 35 метров. Но на перерыв команда ушли со счетом 0:1.

Сравнять счет каталонцы смогли только на 58 минуте. Видаль, совсем недавно вышедший на замену, прорвался к воротам, отдал точный пас на Суареса, а тот мощнейшим ударом отправил его в сетку гостям. Счет 1:1.

На 85 минуте Барселона все же смогла вырваться вперед после огромного количества попыток поразить ворота соперников. Дубль оформил Суарес, не без помощи Месси. Лионель волшебным образом обвел сразу троих игроков гостей, притащил мяч к воротам и аккуратно вложил его в ноги Суаресу, который точным ударом поразил ворота Хандановича.

Итоговый счет: 2:1, Барселона побеждает и вместе с Боруссией занимает две верхние строчки в турнирной таблице.

Следующую игру "Барса" проведет со "Славией" в Праге 23 октября, а к итальянцам приедет Боруссия. А 11 декабря Интер ждет каталонцев на домашнем поле.

Статистика игры Барселона - Интер 2 октября 2019 года:

Счет: 2:1 (0:1)

Состав Барселоны: Тер Штеген, Семеду, Пике, Серхио, Артур, Суарес, Месси, Ленгле, Гризман, Роберту, де Йонг

Состав Интера: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брожович, Сенси, Асамоа, Санчес, Лаутаро

Предупреждения: 6" Николо Барелла, 9" Гризманн, 22" Пике, 52" Серхи Роберто, 77" Алексис Санчес

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