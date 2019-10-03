Сочи – Крылья Советов 5 октября 2019: прогноз на матч 12 тура РПЛ

Прогноз на матч Сочи – Крылья Советов 5 октября 2019 – 2:2.

Обе команды перед этим туром покинули зону вылета и переходных матчей. «Крыльям» это удалось благодаря победе над «Тамбовом», «Сочи» - благодаря победе над «Ахматом». Оба матча закончились со счетом 2:0.

Южане постепенно начали набирать обороты. После серии неудачных матчей команда наконец начала стабильно набирать очки. В предыдущих двух играх «Сочи» взял максимальные 6 очков. Кроме «Ахмата» южане обыграли «Динамо» 3:2.

В активе сочинцев 12 очков. Подопечные Александра Точилина занимают 10 строчку в турнирной таблице РПЛ. От идущей выше тройки «Урал», тульский «Арсенал», «Спартак» - два очка отставания.

«Крылья» строчкой-двумя ниже. Они делят 11-13 места с «Оренбургом» и «Рубином». У трех команд по 11 очков.

У самарцев сейчас судьбоносный период. После серии из четырех матчей без побед «КС» встречаются с прямыми конкурентами. И если волжане не возьмут в них очки, то выбраться из зоны вылета будет очень тяжело. Треть задачи «Крылья» выполнили – обыграли «Тамбов», однако впереди два серьезных матча – с «Сочи» и «Оренбургом».

По составу «Сочи» выглядит немного сильнее «Крыльев» - здесь и Полоз, и Джанаев, и Нобоа, и Кудряшов с Заболотным. Есть в составе южан и очень даже неплохие Цалагов, Набиуллин и Карапетян. Последний так вообще боец и всем показал, на что он способен. Как в клубе, так и в сборной.

Впрочем, самарцам тоже есть чем ответить. У руля «КС» опытный Миодраг Божович, в атаке один из лидеров бомбардирской гонки РПЛ Александр Соболев. В оборонительной линии Сергей Рыжиков, Александр Анюков и Дмитрий Комбаров. Травм у волжан нет, не сыграет только Дмитрий Кабутов – у полузащитника перебор желтых карточек. Так что в Сочи самарцы приедут во всеоружии.

Команды выглядят равными, в матче чаша весов может склониться как в сторону «Сочи», так и в сторону «Крыльев». Но я думаю, что будет ничья. Скорее всего, результативная.