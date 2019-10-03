Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение

«Стреляют из ружья дротиками с ядом»

Жители Кинеля боятся за своих собак – животных, даже с ошейниками, забирают в отлов, а за возвращение хвостатых домой требуют деньги. Тревогу по поводу пропажи хозяйских собак в городе забила местная зоозащитница Лаурика Нагель. Она рассказала, что 1 апреля здесь был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Мадьянкиным на отлов животных.

- С 1 апреля собаки вывозятся в неизвестном направлении, сколько их вывезено – неизвестно, - рассказала Лаурика «Комсомольской правде-Самара». – В Кинельском районе пункта содержания собак у этого ИП нет, куда отвозят животных – неизвестно. Как в этом случае могли вообще заключить этот контракт? Собак отлавливают негуманными, запрещенными методами - в светлое время суток на глазах многочисленных свидетелей, в том числе детей, стреляют из ружья дротиками с ядом и причиняют животным страдания. У трех собак найдены владельцы, Мадьянкин вымогает 5 тысяч рублей за каждую. Говорит, что должен компенсировать свои затраты на то, чтобы привезти собак. Мы готовы сами приехать к нему в приют и забрать своих животных, но нам отказываются сообщать адрес. Двое из троих владельцев - пенсионеры и инвалиды, таких денег нет у них, и соответственно собак он им не отдает….

Животные с нетерпением ждут своих хозяев

«Требует перевести деньги ему на карточку»

Галина Негоева, хозяйка одного из пропавших псов – Макса, не может говорить о происходящем без дрожи в голосе.

- Мой Макс – беспородный, но очень добрый и преданный пес. Когда я поехала на работу, он сорвался с поводка и побежал провожать меня на остановку, - вспоминает она. - Я уже не успевала отвести его обратно и решила привязать после возвращения. Но когда вернулась – его уже нигде не было, соседи сказали, что он угодил в отлов. Я пыталась узнать в администрации, как вернуть собаку, мне дали телефон предпринимателя и сказали – разбирайтесь сами. А он потребовал за возвращение пять тысяч рублей, сказал, что я должна перевести ему деньги на карточку. При этом никакого подтверждения того, что моя собака у него, он не предоставил, на территорию этого приюта нас не пускают, ссылаясь на карантин. А если там карантин, то как туда можно помещать здоровых домашних животных? В Кинеле в последнее время так пропадает много домашних собак, особенно маленьких. Например, мои знакомые смогли вернуть свою собаку только через месяц мытарств….

Отловленных в Кинеле собак везут в Ставропольский район Фото: соцсети

Проводят проверку

Зоозащитница рассказала: хозяева уже обращались к городским властям, но те отказались вмешиваться в ситуацию. Сейчас хозяева пропавших животных написали заявление в полицию просьбой установить точный адрес пункта передержки и наказать бизнесмена за вымогательство.

- Заявление зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - подтвердили в УМВД по Самарской области. - Если факт вымогательства или иных противоправных действий подтвердится, то будет принято решение о привлечении виновника к ответственности.

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«Они должны заплатить»

Сам предприниматель не отрицает, что потребовал денег с владельцев собак за возвращение их питомцев домой. Свои требования он аргументирует необходимостью компенсировать расходы на содержание и доставку животных.

- По закону я имею право требовать возмещения расходов, сумму я определяю самостоятельно,- заявил он. – Пункт содержания собак находится под Тольятти, там находятся только собаки, максимальная мощность приюта – 60-70 животных, в зависимости от их габаритов. На содержание одной собаки уходит от 50 до 100 рублей в день. На территории приюта действует карантин, поэтому его посещение людьми без прививки от бешенства и без сопровождающего персонала запрещено для их же безопасности. Для того чтобы забрать собаку из приюта владелец должен подтвердить, что он является собственником – например, с помощью фотографий или ветпаспорта, оплатить расходы на содержание животного и подписать акт приема-передачи. Средства муниципального контракта покрывают расходы на отлов, содержание и ветеринара, но возврат животных в контракте не предусмотрен. Я готов отдать этих собак их владельцам, но они должны заплатить пять тысяч рублей за транспортировку, они могут даже скинуться и отдать эту сумму втроем, это совсем немного. И, конечно, им придется прослушать лекцию о том, что оставлять домашних животных на улице без присмотра недопустимо.

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Миллионы за отлов

Согласно данным сервиса rusprofil ИП Сергей Александрович Мадьянкин зарегистрирован в Ульяновске и являлся поставщиком в 196 государственных контрактах на сумму 56,2 млн рублей. В администрации Кинеля рассказали, что впервые заключили контракт с этим бизнесменом, и нареканий к его работе пока нет.

- Контракт был заключен с ИП Мадьянкиным с 1 апреля до конца 2019 года. Сумма контракта составила 2 миллиона 17 тысяч рублей, за каждое животное – по 1509 рублей 25 копеек. В перечень работ вошли отлов, содержание, стерилизация, прививки. По этому контракту уже отловлено 349 собак, - сообщил заместитель руководителя МКУ «Управление ЖКХ» Кинеля Вячеслав Нижегородцев. - Однако с 25 сентября контракт был расторгнут из-за увеличения цены отлова и содержания. Мы уже утвердили стоимость в размере 2383 рубля 58 копеек за голову и готовимся заключить с ИП Мадьянкиным новый контракт на отлов еще 125 животных.

Вячеслав Нижегородцев сообщил, что лично бывал в пункте содержания отловленных в Кинеле животных.

- Он находится в Ставропольском районе, с.Н.Барковка, по адресу ул.Северная, 10 М, - пояснил чиновник. – Вопросов к условиям содержания собак у нас нет.

А пока администрация города оставляет решение проблемы собак их хозяевам на усмотрение частного бизнесмена, а зоозащитники пытаются добиться правды в полиции, десятки собак уже почти месяц томятся вдали от дома в железных клетках, и в дождь, и в холод. И ждут – и не могут дождаться своих хозяев.