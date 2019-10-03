2019-10-03T18:58:07+03:00
Общество

Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение

Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Ольга НОВИКОВА
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Собаки оказываются в заточенииСобаки оказываются в заточении
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«Стреляют из ружья дротиками с ядом»

Жители Кинеля боятся за своих собак – животных, даже с ошейниками, забирают в отлов, а за возвращение хвостатых домой требуют деньги. Тревогу по поводу пропажи хозяйских собак в городе забила местная зоозащитница Лаурика Нагель. Она рассказала, что 1 апреля здесь был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Мадьянкиным на отлов животных.

- С 1 апреля собаки вывозятся в неизвестном направлении, сколько их вывезено – неизвестно, - рассказала Лаурика «Комсомольской правде-Самара». – В Кинельском районе пункта содержания собак у этого ИП нет, куда отвозят животных – неизвестно. Как в этом случае могли вообще заключить этот контракт? Собак отлавливают негуманными, запрещенными методами - в светлое время суток на глазах многочисленных свидетелей, в том числе детей, стреляют из ружья дротиками с ядом и причиняют животным страдания. У трех собак найдены владельцы, Мадьянкин вымогает 5 тысяч рублей за каждую. Говорит, что должен компенсировать свои затраты на то, чтобы привезти собак. Мы готовы сами приехать к нему в приют и забрать своих животных, но нам отказываются сообщать адрес. Двое из троих владельцев - пенсионеры и инвалиды, таких денег нет у них, и соответственно собак он им не отдает….

Животные с нетерпением ждут своих хозяев

Животные с нетерпением ждут своих хозяев

«Требует перевести деньги ему на карточку»

Галина Негоева, хозяйка одного из пропавших псов – Макса, не может говорить о происходящем без дрожи в голосе.

- Мой Макс – беспородный, но очень добрый и преданный пес. Когда я поехала на работу, он сорвался с поводка и побежал провожать меня на остановку, - вспоминает она. - Я уже не успевала отвести его обратно и решила привязать после возвращения. Но когда вернулась – его уже нигде не было, соседи сказали, что он угодил в отлов. Я пыталась узнать в администрации, как вернуть собаку, мне дали телефон предпринимателя и сказали – разбирайтесь сами. А он потребовал за возвращение пять тысяч рублей, сказал, что я должна перевести ему деньги на карточку. При этом никакого подтверждения того, что моя собака у него, он не предоставил, на территорию этого приюта нас не пускают, ссылаясь на карантин. А если там карантин, то как туда можно помещать здоровых домашних животных? В Кинеле в последнее время так пропадает много домашних собак, особенно маленьких. Например, мои знакомые смогли вернуть свою собаку только через месяц мытарств….

Отловленных в Кинеле собак везут в Ставропольский район Фото: соцсети

Отловленных в Кинеле собак везут в Ставропольский район Фото: соцсети

Проводят проверку

Зоозащитница рассказала: хозяева уже обращались к городским властям, но те отказались вмешиваться в ситуацию. Сейчас хозяева пропавших животных написали заявление в полицию просьбой установить точный адрес пункта передержки и наказать бизнесмена за вымогательство.

- Заявление зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - подтвердили в УМВД по Самарской области. - Если факт вымогательства или иных противоправных действий подтвердится, то будет принято решение о привлечении виновника к ответственности.

Собаки коротают дни в железных клетках

Собаки коротают дни в железных клетках

«Они должны заплатить»

Сам предприниматель не отрицает, что потребовал денег с владельцев собак за возвращение их питомцев домой. Свои требования он аргументирует необходимостью компенсировать расходы на содержание и доставку животных.

- По закону я имею право требовать возмещения расходов, сумму я определяю самостоятельно,- заявил он. – Пункт содержания собак находится под Тольятти, там находятся только собаки, максимальная мощность приюта – 60-70 животных, в зависимости от их габаритов. На содержание одной собаки уходит от 50 до 100 рублей в день. На территории приюта действует карантин, поэтому его посещение людьми без прививки от бешенства и без сопровождающего персонала запрещено для их же безопасности. Для того чтобы забрать собаку из приюта владелец должен подтвердить, что он является собственником – например, с помощью фотографий или ветпаспорта, оплатить расходы на содержание животного и подписать акт приема-передачи. Средства муниципального контракта покрывают расходы на отлов, содержание и ветеринара, но возврат животных в контракте не предусмотрен. Я готов отдать этих собак их владельцам, но они должны заплатить пять тысяч рублей за транспортировку, они могут даже скинуться и отдать эту сумму втроем, это совсем немного. И, конечно, им придется прослушать лекцию о том, что оставлять домашних животных на улице без присмотра недопустимо.

Зооволонтеры считают, что отлов ведут негуманным способом

Зооволонтеры считают, что отлов ведут негуманным способом

Миллионы за отлов

Согласно данным сервиса rusprofil ИП Сергей Александрович Мадьянкин зарегистрирован в Ульяновске и являлся поставщиком в 196 государственных контрактах на сумму 56,2 млн рублей. В администрации Кинеля рассказали, что впервые заключили контракт с этим бизнесменом, и нареканий к его работе пока нет.

- Контракт был заключен с ИП Мадьянкиным с 1 апреля до конца 2019 года. Сумма контракта составила 2 миллиона 17 тысяч рублей, за каждое животное – по 1509 рублей 25 копеек. В перечень работ вошли отлов, содержание, стерилизация, прививки. По этому контракту уже отловлено 349 собак, - сообщил заместитель руководителя МКУ «Управление ЖКХ» Кинеля Вячеслав Нижегородцев. - Однако с 25 сентября контракт был расторгнут из-за увеличения цены отлова и содержания. Мы уже утвердили стоимость в размере 2383 рубля 58 копеек за голову и готовимся заключить с ИП Мадьянкиным новый контракт на отлов еще 125 животных.

Вячеслав Нижегородцев сообщил, что лично бывал в пункте содержания отловленных в Кинеле животных.

- Он находится в Ставропольском районе, с.Н.Барковка, по адресу ул.Северная, 10 М, - пояснил чиновник. – Вопросов к условиям содержания собак у нас нет.

А пока администрация города оставляет решение проблемы собак их хозяевам на усмотрение частного бизнесмена, а зоозащитники пытаются добиться правды в полиции, десятки собак уже почти месяц томятся вдали от дома в железных клетках, и в дождь, и в холод. И ждут – и не могут дождаться своих хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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