«Корзины доброты» для нуждающихся: 1500 продуктовых наборов передали одиноким пенсионерам в Самарской области

- Я столько гостей уже давно не видела, - растерянно встречает нас Анна Кудряшова.

82-летняя пенсионерка живет одна. В гости к ней приходит лишь соцработник, а тут на пороге старенького домика люди в оранжевых фартуках, журналисты...

- Мы к вам вот с подарком, - обращается к пенсионерке президент фонда «Русь» Юлиа Назарова и протягивает тяжелый пакет.

Внутри запас продуктов: крупы, мука, подсолнечное масло, тушенка, макароны, чай, сахар, сладости.

- Чай я люблю, - признается пенсионерка. Бабушка много шутит и улыбается так искренне, как умеют только дети и старики, а потом со вздохом признается. - Тяжело одной.

Анна Кудряшова родилась в Тамбовской области, в Кинельский район Самарской области ее привела любовь. С мужем они прожили вместе 35 лет, но последние 15 лет пенсионерка живет одна.

- Пенсия у меня была небольшая, когда и в долг брала, а как за 80 перевалило, прибавили. Теперь я богата, - смеется пенсионерка. - Накопила на окна, сменила котел. Все люди живут хорошо, а я как бомж, а мне тоже жить хочется. Без помощи жить не просто.

Даже после прибавки пенсию Анны Кудряшовой тяжело назвать большой, так что продукты из набора заняли свои места на пустых полках на кухне.

Неожиданны гости удивили Анна Кудряшеву.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собирали всей страной

Такие пакеты с продуктами в День пожилого человека в Самарской области получили 1500 бабушек и дедушек. Подарки для одиноких пенсионеров собирали всей страной во время продовольственного онлайн-марафона «Корзина Доброты». Этот проект – результат совместной работы фонда продовольствия «Русь» и компания Х5 Retail Group. С 1 августа по 1 октября любой житель России мог принять участие в акции. Для этого нужно было зайти на сайт корзинадоброты.рф и пожертвовать от 150 до 2000 рублей на продовольственные наборы для нуждающихся.

- Мы оказываем системную продовольственную поддержку нуждающимся. Благодаря содействию наших партнёров мы можем оказывать продовольственную помощь в разных регионах. В прошлом году мы раздали в 60 регионах страны около 6 тыс. тонн продовольственных и не продовольственных товаров, - рассказывает журналистам Юлиа Назарова.

В этом году посетители сайта совершили почти 1300 пожертвований. И теперь волонтеры поспешили в 10 районов Самарской области, чтобы доставить адресатам продуктовые наборы. Х5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением акции, в том числе обеспечение инфраструктуры и логистики.

Волонтеры заглянули в самые отдаленные сёла 10 районов Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Компания Х5 Retail Group сотрудничает с нами с 2015 года, тогда и стартовал проект «Корзина доброты». Для людей созданы все возможности, чтобы помочь другим. Во время проведения марафонов человек может прийти в магазин и купить продукты не только для себя, но для тех, кто в них нуждается. Или пожертвовать онлайн на сайте проекта - утверждает Юлиа.

Этот продовольственный марафон стал вторым, организованным в онлайн формате. Ранее акции проводились точечно в некоторых магазинах, а теперь почти по всей стране.

- В нашу компанию входит три крупные торговые сети: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Всего 65 регионов присутствия. Благодаря этому мы можем динамично подключаться к проведению всех мероприятий проекта. На той территории, где есть наши магазины, сразу возникает та инфраструктура, которая позволяет проводить проект «Корзина доброты» с уже проверенным партнером, - Алексей Сорокин заместитель директора Волжского филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group.

Без волонтеров никак

Список нуждающихся организаторы акции уточнили в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. И в течение нескольких дней волонтеры зайдут в гости к каждому, кто есть в этом списке. В числе помощников акции, которые раскладывали продукты по наборам, грузили тяжелые пакеты в машины и передавали их в руки пенсионеров - блогеры со всей страны.

Так Жанна приехала из Москвы, в ее инстаграме-блоге более 35 тысяч подписчиков. Об акции «Корзина добра» она узнала еще в августе и сразу же рассказала о ней своим подписчикам, а потом записалась в волонтеры.

- У меня маленькие дети и я прививают им культуру экологии, объясняю настолько важно ухаживать за ближними, помогать даже незнакомым людям. Учу добру на своем примере, - признается Жанна.

В распределительном центре Жанна укладывала в продовольственные наборы пакеты с мукой и с нетерпением ждала встречи с теми, для кого предназначались посылки.

Мария Патрикеева благодарит за продукты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Будет чем поделиться»

Мария Патрикеева встретила нас радушно, но очень стеснялась камер.

- Сроду столько не фотографировалась, хоть фотографии пришлите, - стеснительно улыбается пенсионерка и уговаривает остаться на чай. На вопрос: «Как живете?» женщина отводит глаза. - Ну как живем, два инвалида. Лук свой, картошка своя. Пока силы есть. Продукты есть, а вот лекарства... Дорого это.

Мария Патрикеева стала инвалидом из-за тяжелой работы. Подвела спина.

- Летом работала на дойке и в поле, а как со спиной плохо стало, в котельную перевели, кочегаром. Муж скоропостижно умер. Детей было двое, обе дочки - инвалиды. Старшая умерла, вдвоем с младшей остались. Что тут говорить, кто имеет таких детей, тот поймет, - вздыхает пенсионерка. - Спасибо вам большое. Будет чем поделиться. Мы, бабушки на селе, всегда друг другу помогаем. Одной картошку дала, другой редьку.

Мария улыбается, а в глазах грусть.

Мария Патрикеева с дочерью провожают волонтеров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Буду есть и про вас вспоминать»

Двор Марии Африкантовой похож на декорации к фильму о российской глубинке: покосившиеся сараи, старая шуба, одиноко застрявшая на гвозде, красный ковер на заборе. А в доме тепло и чисто. Увидев гостей, пенсионерка эмоций не сдержала, расплакалась. Было видно, как не хватает пожилой женщине общения.

- Ох! Проходите! Садитесь, - обратилась к волонтерам, давя слезы, бабушка в платочке. - Это все пригодится.

В молодые годы Мария Африкантова бралась за любую работу, а теперь из дома почти не выходит. Молодому поколению пожелала, чтобы учились, хорошо жили и работы не боялись. За продукты благодарили долго и сердечно.

- Правильное это дело, спасибо. Гречку я люблю и рис. Буду есть и про вас вспоминать, - проговорила пенсионерка.

Мария Африкантова рассказывает о том, как ей живется одной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как стать участником

Акция «Корзина добра» - бессрочная. Поучаствовать можно по-разному: пожертвовать деньги онлайн или записаться в волонтеры на сайте корзинадоброты.рф или купить и передать продукты во время проведения общегородских марафонов марафона. Анонсы и адреса проведения сбора продовольственной помощи также можно найти на сайте проекта.

Каждый может выбрать удобный для него формат и делать доброе дело каждый день.