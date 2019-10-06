В Самаре на Ташкентской автобус с пассажирами влетел в столб

Утром в воскресенье, 6 октября, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. У перекрестка улиц Стара-Загоры и Ташкентской автобус влетел в столб, сообщают очевидцы.

ГУ МЧС РФ по Самарской области

- Говорят, что водитель не справился с управлением и снес опору, - рассказал «КП-Самара» самарец Петр К. – Когда там мимо проезжал, шофер сидел на газоне, вид у него был не очень.

Как уточняют в ГУ МЧС РФ по Самарской области, погибших в серьезной аварии нет.

На месте работают несколько карет «скорой помощи» и другие экстренные службы. С места аварии увезли в больницы города семь из тридцати пассажиров злополучного 41-го автобуса. У некоторых медиками диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, а также ушибы внутренних органов.

ГУ МЧС РФ по Самарской области

Автобус получил серьезные повреждения, а снесенная опора парализовала движение троллейбусов. Что послужила причиной ДТП с автобусом сейчас устанавливают в полиции.