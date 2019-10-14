Боялся, что жена поругает: самарец, которому собака разбила дорогой телефон, попал в суд за ложный донос

На днях в Самарском районном суде рассмотрели дело местного жителя Сергея Кошаева. Его обвиняли в заведомо ложном доносе о преступлении. Обстоятельства случившегося насколько грустные, настолько и забавные.

Виновата собака

Все началось 23 июня, когда питомец Сергея — собака по кличке Шалфей — случайно разбил его мобильный телефон марки «Huawei Honor 10», который стоил больше 23 тысяч рублей. Мужчина боялся, что из-за поломки гаджета супруга с ним поругается, и решил ничего ей не говорить. К тому же он подумал, что если дело обставить нужным образом, то можно получить неплохую страховку.

— Обвиняемый решил выставить все так, будто он стал жертвой преступления, — рассказали «КП-Самара» в суде. — Для этого он проехал на электропоезде от станции Старосемейкино до станции 176 км, расположенной в Красноярском районе. Там Сергей сошел с поезда и выбросил сломанный телефон.

В 17-05 23 июня находчивый самарец сделал грустный голос и обратился в дежурную часть Средневолжского линейного управления МВД на транспорте. По телефону он заявил о пропаже своего мобильного, сказал, что его обокрали в электричке. Исчезновение гаджета он заметил только на станции 176 километр. В дальнейшем Сергей написал письменное заявление об этом. Об ответственности за ложь его, конечно, предупредили.

Обман выявили за месяц

Полицейские принялись выяснять, что же случилось с мобильником Кошаева. Проверяли версию о хищении и поначалу даже не подозревали, что их обманывают. Лишь через месяц стало понятно, что что-то не так.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изучения камер наблюдения и прочих оперативных действий удалось выяснить, что заявитель врет. Ему отказали в возбуждении дела по его заявлению, — поделились с «Комсомолкой» правоохранители.

Более того, сам заявитель стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в заведомо ложном доносе о преступлении. Материалы расследования в кратчайшие сроки направили служителям Фемиды.

Загладил вину за тысяч рублей

Уже в суде Сергей и его адвокат просили закрыть дело и обойтись штрафом. Мотивировали они это раскаянием, согласием со всеми претензиями и возмещением ущерба. Кошаев, дабы загладить свою вину, перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «Радость» 1 тысячу рублей.

Прокуратура согласилась со стороной защиты. По мнению представителей надзорного ведомства , подсудимому действительно можно только назначить штраф — он не имеет уголовного прошлого, характеризуется везде положительно, на учете нигде не состоит... О прекращении уголовного преследования также ходатайствовали следователи.

Судья Дмитрий Дерунов, изучив все доводы, согласился с этим и постановил освободить Кошаева от ответственности и назначить ему штраф в виде 10 тысяч рублей. Оплатить его мужчина должен до 7 ноября. Если и здесь он решит хитрить, то в следующий раз так относительно легко отделаться уже не получится.