2019-10-04T10:00:16+03:00
Общество

Всем уже тепло: В Новокуйбышевске успешно стартовал отопительный сезон

При его подготовке энергетики провели большую работу, переложив 10 участков теплотрасс и устранив 375 повреждений
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Уже во всех домах Новокуйбышевска стало теплоУже во всех домах Новокуйбышевска стало теплоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все дома с теплом

Новокуйбышевск к зиме готов: уже ко второму октября тепло появилось во всех домах города. Все повреждения на трассах, которые появились с переходом на зимний режим работы, устранили быстро. Мерзнуть горожанам не приходится - и все благодаря активной и профессиональной работе энергетиков летом.

- В этом году мы переложили десять участков теплотрасс, две из них - внепланово. Например, к нам обратилась администрация и попросила провести работы на муниципальных сетях в 77 квартал.. К 30 августа все закончили, к 15 сентября полностью восстановили благоустройство. Задача была - войти в отопительный сезон с нулевым количеством повреждений, и мы ее выполнили, - отмечает директор Территориального управления по теплоснабжению в г. Новокуйбышевск филиала «Самарский» Т Плюс Сергей Колесников.

Сегодня все потребители уже подключены, теплоснабжение идет по стандартной зимней схеме. Минимальные повреждения, связанные с переходом на нее устранили быстро. Сейчас жителейнекоторых многоквартирных домов расстраивает только чистота воды. Но в этом виноваты управляющие компании, не выполняющие требования работы в межсезонье.

- К сожалению, проблема есть, мы ее отслеживаем. Существует практика, когда в межотопительный сезон в жилых домах сбрасывают воду, в результате образуется коррозия в трубах. И мы все видели, что всплеск загрязнений произошел с подачей тепла. Этот вопрос решается только продувко. В течение двух недель ситуация должна наладиться. А УК мы просим исполнять требования безопасности, не опорожнять системы и более тщательно выполнять их промывку, - говорит Сергей Колесников.

Благоустройства стало больше

Конечно, для того чтобы в зимний период потребители чувствовали себя максимально комфортно, летом энергетикам пришлось серьезно потрудиться. Большие объемы перекладки никак не сказались на жизни города.

- Во время ремонтной компании все жители были обеспечены горячим водоснабжением по временным схемам, в следующем году такая практика обязательно продолжится, - уточняет главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в г. Новокуйбышевск филиала «Самарский» Т Плюс Александр Климашин.

Во всех точках, где велась перекладка теплотрасс, благоустройство восстановили. Кое где даже в больших объемах, чем было раньше. Жители города теперь с удовольствием шагают по тротуару на ул. Коммунистическая. А около детского садика в районе 106 км раньше вообще не было асфальтовых дорожек, исключительно грунтовые тропинки. Теперь здесь появилась и подъездная дорога для машин, и хорошие асфальтированные тротуары - приводить детей в образовательное учреждение будет проще, особенно осенью, когда обычная тропинка превращалась в месиво.

Жарко будет?

Сейчас тепло пришло во все дома Новокуйбышевска и многие жители уже вовсю распахивают форточки - на улице-то тоже потеплело. К сожалению, сейчас с таким неэкономным расходованием ресурсов поделать ничего нельзя. Однако, технология борьбы с растратами есть, но подключиться должны сами собственники и УК.

- Есть специальное устройство, которое позволяет регулировать температуру в зависимости от температуры наружного воздуха. Сроки окупаемости короткие, стоит оно не так уж дорого. А позволит сэкономить до 7-10% ресурсов за год. При этом потребитель будет получать более качественную услугу: в доме сразу будет комфортная температура и в холод, и в жару.

Так что теплоснабжение может быть еще более комфортным, если в работу включатся сами жители. А энергетики свои задачи на этот год выполнили и верят, что зима будет спокойной для всех, и в домах горожан всегда будет тепло.

В Новокуйбышевске успешно стартовал отопительный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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