2019-10-04T13:51:37+03:00
Спорт

Сочи – Крылья Советов 5 октября 2019: прямая трансляция 12 тура РПЛ

Футбол, матч Сочи – Крылья Советов. Прямая трансляция игры 12 тура РПЛ, которая пройдет 5 октября на стадионе «Фишт». Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Встреча начнется в 19:00 по московскому времени (20:00 по самарскому).Встреча начнется в 19:00 по московскому времени (20:00 по самарскому).Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Обе команды в прошлом туре смогли улучшить свои позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Удалось это благодаря синхронным победам – «Сочи» обыграл «Ахмат», а «Крылья» - «Тамбов». Обе игры завершились со счетом 2:0. Теперь команды Точилина и Божовича определят в очной встрече, кто продолжит подниматься вверх по турнирной таблице, а кто снова вернется в подвал Премьер-лиги. Так что избитая фраза про матч за шесть очков здесь как раз к месту.

В молодежном первенстве, кстати, сильнее были самарцы. Они обыграли сверстников из Сочи 3:2.

Статистика личных встреч

Команды встречались между собой четыре раза. Тогда клуб «Сочи» еще базировался в Санкт-Петербурге и назывался «Динамо». Все встречи проходили в рамках ФНЛ.

Цифры на стороне самарцев. Трижды «Крылья» обыгрывали «Сочи» / «Динамо» СПб – 4:0, 2:0 и 3:1. Одна игра – самая первая – завершилась вничью 1:1.

На «Фиште» команды встречаются впервые.

Прямая трансляция матча Сочи – Крылья Советов 5 октября 2019

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени (20:00 по самарскому). В прямо эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Смотрите прямую трансляцию игры на сайте kp.ru.

Сочи Крылья Советов 5 октября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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