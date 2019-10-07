За укравшего шоколадки детдомовца из Самары уже вступились два депутата, рэпер и Маргарита Симоньян

«Не карать нужно, а протянуть руку помощи»

История о выпускнике самарского детдома Игоре Шамине, укравшем в магазине упаковку шоколадок на 1600 рублей и угодившем за это за решетку на 2,5 года, не на шутку взбудоражила российскую общественность и уже получила широкий резонанс. За парня вступились сразу два депутата Госдумы – Александр Хинштейн и Сергей Шаргунов, о нем написала в своем блоге главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а известный столичный рэпер Птаха (Давид Нуриев) так проникся историей Игоря, что подключил к ее решению своего адвоката.

- Давид увидел историю, передал ее своему другу-адвокату Алиму Бишенову. Они хотят помочь тем, кто крайне несправедливо был наказан, - прокомментировали в пресс-службе Давида Нуриева. Правда, новую песню в поддержку Игоря рэпер писать пока не планирует.

Партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры», адвокат Дмитрий Минов уже вызвался безвозмездно помочь в защите парня, а руководство адвокатского бюро планирует адресовать просьбы о направлении в Самару депутатских запросов и запросов от МВД России, Генпрокуратуры, чтобы добиваться справедливого расследования и разобраться в этом деле.

- Понятно, что у парня были проблемы с наркотиками и с законом. Но, во-первых, давайте вспомним себя в 20 лет, когда море кажется по колено, а во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов то, что Игорь Шамин воспитывался в детдоме, - говорит Дмитрий Минов. - Уверен, что специалисты по педагогике и семейной психологии меня поддержат в том, что детский дом не заменит мать и отца. Зачастую выпускники детдомов, оказавшись без поддержки и сопровождения, теряются в жизни, не зная, как социализироваться, чем заняться и как себя применить. У них возникают трудности с получением жилья, образования, работы. Нет денег и перспектив. Легко связаться с дурной компанией. Не карать нужно, а протянуть руку помощи, своих детей представив на их месте. У нас есть большие сомнения в том, насколько справедливо и обоснованно наказание. На фоне того, что экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-центр» Евгений Богорад отделался условным сроком наказания и штрафом за хищение 236 млн рублей в июне 2019 года, а бывший зампрефекта Северо-Восточного округа Москвы Иосиф Рейханов получил пять лет «условки» за кражу 376 млн рублей в 2011 году, наказание для детдомовца за кражу коробки с шоколадом стоимостью 1600 рублей выглядит просто чудовищным!

За Игоря уже вступились депутаты и адвокаты

«Чрезмерно суровый приговор»

Впрочем, к решению проблемы Игоря уже подключились как минимум два депутата Госдумы.

- С формальной точки зрения ситуация понятна, парень уже был судим и совершил повторное правонарушение во время испытательного срока, так что приговор законен. Но даже при наличии судимости 2 года 7 месяцев за шоколадки ценой 1600 рублей – это слишком, - говорит депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. – Если молодой человек сейчас попадет в места лишения свободы, это не будет способствовать его социализации и возвращению в общество. Мы сейчас обратились в прокуратуру города, чтобы она вынесла надзорное представление на приговор для того, чтобы изменить меру пресечения. Ч.1 статьи «Грабеж», по которой был осужден Игорь, не относится к особо тяжким, возможно наказание удастся смягчить. Надеюсь, для парня это станет уроком на всю жизнь и он не опустит повторных нарушений.

Одновременно в адрес областной прокуратуры отправил запрос депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

- Почти три года за шоколадки? Это нормально? Ч.1 ст.161 УК РФ предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Да и совершённая мелкая кража квалифицируется по статье 7.27 КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ. Даже если парень был осужден условно и находился на испытательном сроке — это не означает автоматом ехать на зону. Суд, мне кажется, проявил необоснованную суровость

Пока идет суд, парень уже несколько месяцев сидит в СИЗО

«Готов бороться за свою свободу»

Сам Игорь находится в СИЗО и даже не знает, что о его судьбе беспокоится столько народу.

- Не понимает всей общественной значимости происходящего, но готов бороться за свою свободу - рассказывает защитник парня, руководитель СРОО «Домик детства» Антон Рубин.

Сейчас адвокат готовит апелляцию – решение Промышленного суда будут обжаловать в областной инстанции. И параллельно добиваются справедливости еще по одному делу – выяснилось, что на парня пытаются «повесить» еще несколько эпизодов грабежа. Вот только признательные показания из вчерашнего мальчишки выбивали силой.

- Апелляцию подадим сегодня, как только получим из СИЗО справку – результаты медицинского освидетельствования, - рассказывает Антон Рубин. – Мы узнали, что Игоря допрашивали еще по одному делу, и при этом применяли пытки. Требуя признательных показаний, сотрудники Октябрьского РВД били его руками и ногами, пристегивали наручниками и подвешивали на палке. Это зафиксировано врачами. Эту справку мы приложим к апелляционной жалобе. Мы благодарны за общественную поддержку, но никаких законных механизмов повлиять на решение суда, кроме апелляции, нет. К сожалению, во время первого суда все ходатайства защиты о приобщении к делу видеодоказательств отклонялись. Надеемся, что в областном суде все будет иначе.