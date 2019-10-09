Нефтепереработчики бывшими не бывают: как НК НПЗ заботится о своих ветеранах

Уходя на заслуженный отдых, нелегко работникам вмиг отпустить все, что окружало в течение десятков лет, переключить отлаженный ритм жизни на другой режим. Ветеранам Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в этом плане повезло: предприятие продолжает заботиться о них, посвящая во все стороны заводской жизни. Стоит ли удивляться, что даже после выхода на пенсию заводчане продолжают оставаться коллективом - сплоченным, дружным, болеющим за каждого в отдельности и за общее дело.

Объединяющая сила

Сегодня «коллектив», члены которого в разные годы являлись прочными звеньями единого заводского механизма, насчитывает 2,5 тысячи человек. При этом каждый чувствует заботу родного предприятия и продолжает оставаться его важной частью. Ветераны НК НПЗ действуют под эгидой заводского профсоюза почти полвека. Первый Совет ветеранов (тогда он назывался Советом пенсионеров) образовался в 1971 го- ду и работал «на дому». Настоящее название получил 12 октября 1984 года - юбилей! Сегодня это актив, отвечающий не только за благополучие ветеранов, но и за связь поколений нефтепереработчиков.

Во Дворце культуры, где собираются активисты, ведется координация всей общественной жизни пенсионеров-нефтепереработчиков. Музеем трудовой славы, который располагается рядом, ветераны тоже активно пользуются. Как-никак именно ветераны ковали эту самую славу! Ветераны - активные участники различных мероприятий памяти первостроителей завода, ветеранов войны, встреч с молодыми специалистами. Также здесь собирается кружок рукодельниц - ветеранов НК НПЗ.

- Мы активно работаем с ветеранами нашего завода - информируем их обо всех мероприятиях, изменениях, льготах, - рассказала председатель Совета ветеранов АО «НК НПЗ» Людмила Степанюк. - Оказать заботу, всяческую поддержку, помочь преодолеть трудности - вот наша цель. А заводская администрация и проф- ком нам всегда в этом помогают.

НК НПЗ обеспечивает своим ветеранам интересные экскурсии. Фото: АО "НК НПЗ"

По-прежнему в строю

Кроме того, что ветераны завода получают корпоративную пенсию, в коллективном договоре предусмотрена материальная помощь на возмещение различных нужд.

Ежегодно весной и осенью в санатории-профилактории «Дубки» НК НПЗ для ветеранов организуются специальные заезды, где старшее поколение может пройти лечение и оздоровиться.

Приглашаются пожилые заводчане и на экскурсии в исторические места Самарской области, в поездки по Волге, в Винновку, Казань - заводские пенсионеры имеют возможность регулярно пополнять свой эмоциональный багаж. Одна из любимых экскурсий - на родной завод: модернизация никого не оставляет равнодушным, давая возможность предшественникам порадоваться за новую смену. Впрочем, оторванными от предприятия ветераны себя не чувствуют никогда - их приглашают на все заводские мероприятия, в том числе и спортивные: «Веселые старты», «Зимние забавы» - команды пенсионеров везде принимают участие наряду с молодыми специалистами. А на спартакиаде они - самые преданные болельщики, сопровождающие сборную хоть в Бузулук, хоть в Сочи.

К слову, заводскую молодежь с ветеранами связывает тесное общение, и речь не только о совместных интеллектуальных играх типа «Это было недавно, это было давно». Ребята регулярно навещают одиноких пожилых заводчан, помогая вымыть окна, что-то отремонтировать, подсобить по хозяйству.

Настоящая заводская легенда и старейшина Совета - Анна Георгиевна Бышкина - одна из тех, кто в 1951 году принимала на завод первую нефть. Про таких, как она, поют «Не стареют душой ветераны»: несмотря на почти 90-летний возраст, с 1981 года Анна Георгиевна ведет группу других пенсионеров, с того момента, когда сама вышла на пенсию, являясь для них связующим звеном с большим миром.

- Эта работа приносит мне большое удовлетворение - я чувствую, что нужна, - признается Анна Георгиевна. - А люди, с которыми мы ежедневно общаемся, чувствуют, что не забыты - и это самое главное!