Ветераны Новокуйбышевского НПЗ продолжают "трудовую вахту" вместе с заводом

Сегодня в Новокуйбышевске живут 2,5 тысячи ветеранов НК НПЗ. И каждого из них знают в лицо 58 «старших по группам» - таких же ветеранов, взявших на себя ответственность за благополучие своих бывших коллег.

Никого не обойти вниманием

Тамара Щербакова пришла на завод в 1956 году 18-летней девчонкой. Трудилась в лаборатории, в производственной диспетчерской, в заводоуправлении. А выйдя на пенсию, продолжила работать в цехе охраны окружающей среды. В 2005 году, в возрасте 67 лет, Тамара Платоновна ушла на заслуженный отдых, а параллельно - на общественную работу. К которой, впрочем, ей было не привыкать: еще в самом начале трудового пути заводчанка возглавляла комсомольскую ячейку лаборатории, а будучи диспетчером производства, была избрана депутатом городского Совета Новокуйбышевска. Горожане переизбирали Тамару Платоновну пять раз, доверяя защищать свои интересы, - она возглавляла рабочую группу, которая добивалась качества от жилищных компаний, контролируя строительство, ремонты, благоустройство. Сегодня столь же ответственно женщина, несмотря на преклонный возраст, заботится о ветеранах. В ее списке - 52 человека, с каждым ведется отдельная работа. Кого нужно поздравить с днем рождения, а кого - с юбилеем, кто ездил на экскурсию, а кто - на концерт, кому нужно помочь словом и делом. 24 часа в сутки она знает, как у кого дела, для этого нужно звонить, интересоваться, подбадривать.

Не заскучаешь!

Антонина Курбанова - заместитель председателя Совета ветеранов Новокуйбышевского НПЗ. Должность ответственная, как и любая другая работа, которую Антонине Дмитриевне доводилось выполнять на заводе до выхода на пенсию. Инженер центральной заводской лаборатории всю жизнь контролировала качество продукции, кроме того, возглавляла народный контроль ЦЗЛ - следила за дисциплиной и порядком в коллективе.

- Когда в 2007 году вышла на пенсию, пришла в Совет ветеранов, - вспоминает Антонина Курбанова. - У нас множество мероприятий, которые необходимо организовать, вести работу со старшим поколением. Работать с людьми, помогать им, продолжая деятельность вместе с родным заводом, - это приносит нам, ветеранам, большую радость! Тем более, что Новокуйбышевский НПЗ во всем оказывает нам поддержку и помощь!

Жизнь у ветеранов Новокуйбышевского НПЗ активная: в пожилом возрасте многие становятся «жаворонками», поэтому, особенно если еще и проблемы одолевают, ветеран может позвонить и в шесть утра: не прервешь человека, выслушаешь, а потом еще подумаешь, чем можно помочь.

Татьяна Шорохова еще в прошлом году была оператором товарным. Работа не из легких, по сменам, но Татьяна Петровна находила время и для общественной деятельности - возглавляла цеховой комитет, а значит, все время находилась в гуще событий - спортивных, культурных и разных других. После ночной смены бежала в профком, после дневной - садилась за швейную машинку: будучи швеей по первой профессии, Татьяна Петровна шила для творческих коллег по цеху сценические костюмы. Выйдя в прошлом году на пенсию, активная женщина не могла остаться в стороне от общественной жизни: с головой окунулась в работу с ветеранами.

- Приятно находиться с людьми, делать кому-то добро, видеть благодарные глаза, - признается Татьяна Шорохова. - Дочь работает на заводе, внучка учится в институте, ну и я при деле!

Валентина Пальцева пришла на завод в 1968 году учеником лаборанта. После окончания училища, а потом и техникума, трудилась в отделе подготовки кадров, инспектором по жилью. Когда в 2006 году вышла на пенсию, закономерно оказалась в Совете ветеранов - энергия требовала выхода, а характер - быть нужной, приносить пользу людям.

- В моей группе 70 человек - у каждого своя история, свои радости и проблемы, - рассказала Валентина Павловна. - Особенно важна наша работа с ветеранами Великой Отечественной войны: в канун Дня Победы - поздравления и подарки для героев, молодые специалисты нам во всем помогают!

Кстати, к юбилею Победы ветераны проделали огромную историко-архивную работу по сбору сведений обо всех участниках войны, когда-либо работавших на предприятии (это почти 6,5 тысяч человек!). К празднику Победы их имена будут увековечены на стене, которая дополнит новый мемориальный комплекс Славы, он будет возведен у заводской проходной. Не для себя - для будущих поколений.