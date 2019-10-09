«Отрезал груди и завернул в кокон»: в общежитии под Самарой неизвестный потрошитель зверски убил женщину

Шокированы даже ритуальщики

Правоохранители Самарской области ищут жестокого убийцу. В Чапаевске неизвестный в минувшую пятницу, 4 октября, зверски разделался с 55-летней Еленой Денисовой. Все произошло в общежитии на улице Менделеева. Подробности преступления по-настоящему пугают.

— Ее нашли в своей комнате. Было похоже на кокон. Жертве отсекли груди, вспороли живот и извлекли внутренности. Говорят, преступник разложил их по пакетам. Часть лежали рядом, другие искали в мусорных контейнерах. Тело было укрыто простыней, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» местная жительница Татьяна Иванова (личные данные изменены), знакомая с ситуацией.

Картина на месте событий была такая жуткая, что удивила даже тех, кто жути насмотрелся.

— Он ножом все вырезал. Первый раз я такое вижу, — признался работник ритуальной службы, забиравший тело.

«Божий одуванчик», который любил выпить

В общежитии на Менделеева, этот район еще известен как Берсоль, Елена жила несколько лет. Знакомые описывают ее как женщину безобидную, но любящую выпить спиртное. В асоциальных кругах у нее было много знакомых, но представить, что кто-то из них мог сделать такое — трудно.

— Слышала, что у нее и телефона не было. Дома не было воды. Лена «божий одуванчик», но пила много. Даже судима за что-то, вроде не платила в свое время денег на содержание детей. Знаю у нее есть сын, он уже взрослый, жил отдельно. В общежитии — по сути это уже дом, квартиры там приватизированы — ни с кем особо не контактировали, здоровались и все, — поделилась с «КП-Самара» одна из соседок погибшей, пожелавшая остаться анонимной.

Жертва проживала одна. Вахтеры говорят, что последний раз видели, как ее провожал какой-то молодой человек. Кто это был, имеет ли он какое-то отношение к случившемуся — не установлено.

В прошлый раз убийца сам себя выдал

Татьяна Иванова вспоминает, что раньше в Берсоле случалось что-то похожее. В связи с этим и она, и другие жители района сейчас буквально испытывают страх.

— Моя знакомая работает в магазине «Янтарь» метрах в двухстах от общежития. Когда к ней приходили полицейские расспрашивать, она сразу вспомнила похожее убийство, которое у нас произошло 8-9 лет назад, — продолжает наша собеседница.

Тогда, по словам Татьяны, незнакомец пришел в торговую точку с какой-то женщиной — судя по виду, та тоже любила пригубить. Он ее напоил, а потом увел в сторону гаражей. На следующий день там обнаружили труп той несчастной. Его изувечили практически так же, как в случае с Еленой и даже больше — говорят, еще отсекли язык.

— Тогда, правда, преступника поймали. Он сам вызвал скорую. Но так получилось, что продавщицы в нем узнали того, кто убитую спаивал, — делится Татьяна. — Мужчина из Самары, его посадили, теща тут у него жила. Может быть, сейчас уже вышел? Просто трудно представить, что кто-то еще на такое способен.

Впрочем, подозреваемых пока нет. На причастность к расправе проверяли даже соседей Денисовой, у одного, по словам очевидцев, нашли в комнате капли крови, но связать их с происшествием не удалось.

— Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас по делу проводятся следственные действия, — прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Расследование продолжается. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области в общежитии неизвестный зверски убил женщину

Изуродованное тело несчастной обнаружили в минувшую пятницу (подробности)