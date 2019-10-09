Решать чужие проблемы очень приятно! Житель "Кошелева" бесплатно делает массаж людям с тяжелыми заболеваниями

Александр Гребнев с женой и годовалым ребенком переехал в микрорайон "Кошелев" в 2016 году. Подкупило расположение и хорошая экология. Да и до работы ездить удобно - Александр работает на заводе "Прогресс" - занимается изготовлением и ремонтом трубопроводов на ракетоносителях. А в свободное время он становится добрым волшебником для людей, которым очень нужна помощь, но лишних денег у них нет.

- Массаж уже давно стал моим хобби. В детстве я занимался борьбой, и какие-то навыки массажа тогда получил. Потом пошел на курсы, начал делать массаж близким и родственникам, помогал друзьям, - рассказывает Александр.

А потом перед Новым годом мужчина увидел в социальной сети объявление - благотворительный фонд проводил акцию для деток с ограниченными возможностями и предлагал всем желающим помочь ребятам.

- Я пришел домой, рассказал жене об этом посте. И мы решили - нужно что-то сделать. Позвонили и я предложил делать бесплатно массаж тем, кому это нужно, - вспоминает наш герой.

А потом прибавились и взрослые пациенты.

- Это был человек с нисходящим параличом конечностей. Конечно, в семье вообще не было денег - жене приходилось все тащить на своих плечах. И я просто решил помочь. Приезжл, делал массаж пока возможность была, - улыбается Александр.

Ни самого мужчину, ни его семью такое необычное хобби вовсе не тяготит. Он признается: очень приятно помогать людям, когда они реально страдают от какой-то проблемы.

- В нашем район принято помогать другим людям, здесь вообще очень отзывчивые люди живут. И я уверен, что делать добро - приятно и полезно, - говорит Александр в проекте "Жизнь в стиле К".