2019-10-09T11:18:04+03:00
Общество

Решать чужие проблемы очень приятно! Житель "Кошелева" бесплатно делает массаж людям с тяжелыми заболеваниями

Сотрудник завода "Прогресс" Александр Гребнев в свободное время занимается благотворительностью
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Александр Гребнев занимается благотворительностьюАлександр Гребнев занимается благотворительностью
Изменить размер текста:

Александр Гребнев с женой и годовалым ребенком переехал в микрорайон "Кошелев" в 2016 году. Подкупило расположение и хорошая экология. Да и до работы ездить удобно - Александр работает на заводе "Прогресс" - занимается изготовлением и ремонтом трубопроводов на ракетоносителях. А в свободное время он становится добрым волшебником для людей, которым очень нужна помощь, но лишних денег у них нет.

- Массаж уже давно стал моим хобби. В детстве я занимался борьбой, и какие-то навыки массажа тогда получил. Потом пошел на курсы, начал делать массаж близким и родственникам, помогал друзьям, - рассказывает Александр.

А потом перед Новым годом мужчина увидел в социальной сети объявление - благотворительный фонд проводил акцию для деток с ограниченными возможностями и предлагал всем желающим помочь ребятам.

- Я пришел домой, рассказал жене об этом посте. И мы решили - нужно что-то сделать. Позвонили и я предложил делать бесплатно массаж тем, кому это нужно, - вспоминает наш герой.

А потом прибавились и взрослые пациенты.

- Это был человек с нисходящим параличом конечностей. Конечно, в семье вообще не было денег - жене приходилось все тащить на своих плечах. И я просто решил помочь. Приезжл, делал массаж пока возможность была, - улыбается Александр.

Ни самого мужчину, ни его семью такое необычное хобби вовсе не тяготит. Он признается: очень приятно помогать людям, когда они реально страдают от какой-то проблемы.

- В нашем район принято помогать другим людям, здесь вообще очень отзывчивые люди живут. И я уверен, что делать добро - приятно и полезно, - говорит Александр в проекте "Жизнь в стиле К".

Житель района Кошелев делает бесплатный массаж людям с тяжелыми заболеваниями.Жилой район Кошелев известен не только развитой инфраструктурой и современной архитектурой, но и отзывчивыми людьми. В этом районе принято помогать соседям. Сотрудник завода Прогресс Александр Гребнев, помимо основной работы, занимается благотворительностью: делает бесплатный массаж детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. В новом выпуске проекта Жизнь в стиле К Александр рассказал, почему переехал жить в Кошелев и как стал заниматься волонтерской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кошелев Лайф»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тольятти председатель ТСЖ несколько месяцев воровала деньги жильцов на «коммуналку»
«Отменить приговор»: прокуратура Самары попросила выпустить укравшего шоколадки детдомовца из тюрьмы
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Слишком часто звонили: в Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Вылетел на "встречку" и убил пассажира: появилось видео смертельного ДТП на Южном шоссе
В Сызрани беспечный пешеход решил пройтись по дороге и попал под колеса Daewoo
В Самаре горожане «смыли» в унитаз 6 «КамАЗов» с влажными салфетками
Самарские школьники будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно
Превратилось в лужу: в Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро
Наставник баскетбольной «Самары» возглавил юношескую сборную U18
В Самаре пройдет конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»
В Самаре на проспекте Масленникова 11-летняя школьница по пути в магазин угодила под колеса иномарки
Поликлинике села Рождествено подарили «буханку» на огромных колесах