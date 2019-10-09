2019-10-09T14:09:09+03:00
Здоровье

Клиника «Призвание»: комфорт пациентов в приоритете

В "Призвании" уверены, что сервис очень важен, также как и качественная медицинская составляющая
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Клиника "Призвание" - это сплоченный коллектив врачейКлиника "Призвание" - это сплоченный коллектив врачей
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Клиника "Призвание" - медицинская компания с десятилетней историей. За это время она выросла до современной многопрофильной частной клиники в Самаре, в которой работают высококвалифицированные врачи с большим опытом работы, кандидаты и доктора наук. На базе компании работает поликлиника с детским и взрослым отделением, диагностический центр (с лабораторией, отделением УЗИ и ФГДС), амбулаторная хирургия (с малой операционной для проведения амбулаторных операций в отоларингологии, гинекологии, дерматовенерологии и др.)

В клинике "Призвание" заботятся о комфорте каждого пациента, ведь в одном здании он может сразу сделать все необходимые процедуры, получить консультации узких специалистов и наблюдаться у лечащего врача. Любое заболевание требует комплексного подхода в диагностике и лечении. Наличие необходимых специалистов в штате клиники дает возможность проводить междисциплинарные консилиумы и консультации.

В "Призвании" уверены, что сервис очень важен, также как и качественная медицинская составляющая. И здесь стараются сделать процесс получения медицинской услуги доступным, удобным и максимально прозрачным для пациента.

Для удобства пациентов в медицинском учреждении работает колл-центр, операторы которого отвечают на все поступающие звонки в течение 16 секунд. На прием можно записаться в любое время, даже ночью, через современную он-лайн запись на сайте и в социальных сетях.

Педиатры, терапевты, узкие специалисты и врачи ультразвуковой диагностики выезжают к пациентам на дом.

Анализы и протоколы исследований можно получить в личном кабинете клиники на сайте.

Клиника «Призвание»

тел. (846) 300-40-77

ул. Ерошевского, 20

ул. Владимирская, 1А

https://clinica-prizvanie.ru/

Есть противопоказания. Необходимо обратиться к врачу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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