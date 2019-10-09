Клиника «Призвание»: комфорт пациентов в приоритете
Клиника "Призвание" - медицинская компания с десятилетней историей. За это время она выросла до современной многопрофильной частной клиники в Самаре, в которой работают высококвалифицированные врачи с большим опытом работы, кандидаты и доктора наук. На базе компании работает поликлиника с детским и взрослым отделением, диагностический центр (с лабораторией, отделением УЗИ и ФГДС), амбулаторная хирургия (с малой операционной для проведения амбулаторных операций в отоларингологии, гинекологии, дерматовенерологии и др.)
В клинике "Призвание" заботятся о комфорте каждого пациента, ведь в одном здании он может сразу сделать все необходимые процедуры, получить консультации узких специалистов и наблюдаться у лечащего врача. Любое заболевание требует комплексного подхода в диагностике и лечении. Наличие необходимых специалистов в штате клиники дает возможность проводить междисциплинарные консилиумы и консультации.
В "Призвании" уверены, что сервис очень важен, также как и качественная медицинская составляющая. И здесь стараются сделать процесс получения медицинской услуги доступным, удобным и максимально прозрачным для пациента.
Для удобства пациентов в медицинском учреждении работает колл-центр, операторы которого отвечают на все поступающие звонки в течение 16 секунд. На прием можно записаться в любое время, даже ночью, через современную он-лайн запись на сайте и в социальных сетях.
Педиатры, терапевты, узкие специалисты и врачи ультразвуковой диагностики выезжают к пациентам на дом.
Анализы и протоколы исследований можно получить в личном кабинете клиники на сайте.
Клиника «Призвание»
тел. (846) 300-40-77
ул. Ерошевского, 20
ул. Владимирская, 1А
Есть противопоказания. Необходимо обратиться к врачу
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ИСТОЧНИК KP.RU