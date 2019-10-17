«Это первая ступень на пути к наркотикам!»: самарские дети подсели на снюс и губят свое здоровье

Беда в школах

Подростки открыли для себя очередное опасное увлечение. Снюс — бездымный табачный продукт, который производители называют полезной альтернативой курению. Но так ли это на самом деле? В пресс-центре «Комсомольской правды — Самара» специалисты, работающие с детьми, предупредили, что не стоит верить недобросовестным бизнесменам.

— В этом году действительно он очень распространен среди подростков. Родители, их знакомые, звонили нам и говорили, что на территории школ дети жуют и распространяют снюс, — рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры региона Мария Кин.

По словам Марии, в надзорном ведомстве рассмотрели все жалобы и пришли к выводу, что все органы профилактики должны обратить внимание на проблему.

Гости пресс-центра "Комсомолки" уверены, что снюс - это проблема!Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Мы просим горожан сообщать обо всех табачных, кальянных, которые расположены недалеко от образовательных учреждений и где продают снюс, — продолжает Мария. — За реализацию уже были привлечены лица. Мы принимаем много мер в отношении ИП, которые реализуют и производят эту продукцию, мониторим интернет-сайты, пишем иски на них в Роскомнадзор, там их закрывают.

Самарские школьники подсели на снюс, а родители ничего не подозревают. Чем еще начали травить себя дети и подростки? 00:00 00:00

Любителей снюса ждет рак

Заведующий отделением медицинской реабилитации и профилактики Самарского областного наркодиспансера Алексей Фролов поделился, что снюс, иначе говоря «сосательный табак» — это один из путей попадания никотина в головной мозг.

— Человечество постоянно придумывает какие-то аналоги сигаретам: айкосы, парогенераторы и прочее. Все это психоактивные вещества, влияющие на мозг. Сам процесс употребления снюса сопровождается определенным жаргоном, как у наркоманов: закинуться, штырит, — объясняет Фролов. — Сами подростки активно рассказывают про этот жевательный табак в интернете, просто введите запрос и выйдет много видео на Youtube. Никотина там не меньше, чем в сигаретах.

Эксперт добавляет, что есть виды снюса — обычные или более мощные, у которых фаза расслабления больше длится:

— Они свободны в табачных киосках, кальянных. Это как спайс в свое время. Он тоже сначала представлял собой смесь трав, а после обработки — это уже сильнейший наркотик.

Медики предостерегают: снюс вызывает рак, очень плохо влияет на желудок. Этот табак создает также серьезные проблемы с зубами, они в буквальном смысле разрушаются.

Нарушителей ждут штрафы

— Мы много работы проводим по профилактике употребления табачных изделий среди подростков, — делится замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН облМВД Оксана Нирушина. — 290 детей в регионе привлечено в этом году за курение в неустановленных местах. 6 лиц, употребляющих табак, также привлечены к ответственности, в том числе 1 отец, привлекавший к употреблению табака своего ребенка. 4 человека понесут ответственность за продажу насвая и снюса.

Если увидите у ребенка такую баночку - бейте тревогу!Фото: из архива «КП»

Полицейская подчеркнула, что их органами постоянно проводятся родительские собрания в школах и рейды по объектам, где распространяют страшную «забаву». Нарушителям грозят серьезные штрафы, для юридических лиц они превышают 30 тысяч рублей.

Заместитель руководителя отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по области Владимир Жернов в свою очередь заметил, что сегодня контроль за этими смесями проводится дистанционно. Вредоносные сайты отслеживают, за год было подано 32 иска. Но есть проблема — после закрытия ресурса, открывается новый, создатели меняют домены и снова торгуют потенциальным наркотиком.

У снюса нет запаха

Главный консультант регионального министерства образования Юлия Пряхина заверяет — в соответствии с законом проводятся профилактические мероприятия и тестирования, направленные на выявление наркозависимых подростков.

— Профилактика — лучшее средство. Рассказываем и показываем детям о плачевных результатах употребления жевательного табака. Важно внимание родителей к своим детям. Обращайте внимание на них и выясняйте причину в случае необходимости, например, если есть агрессия, — советует Юлия.

Нарушителей ждет серьезный штрафФото: Михаил ГОРЮНОВ

Но как узнать, что ваш сын или дочка в зависимости? Снюс легко доступен, стоит всего 350 рублей. Круглая жестяная баночка, обычно с каким-нибудь узором. Обратите внимание, есть ли такая у ребенка.

— Сложности в том, что от него нет запаха. А зачастую этот табак даже с какими-нибудь ароматизаторами. Поговорите с педагогами, если что-то подозреваете. Они, порой, знают больше, чем родители, — считает Алексей Фролов.

Если вы стали свидетелем распространения снюса - звоните по телефону доверияФото: Михаил ГОРЮНОВ

Возраст детей, интересующихся снюсом, разнится. Первый опыт бывает среди 11-13-летний, 15 и 16 лет — уже систематическое употребление. Гости «Комсомолки» призвали всех не верить заявлениям, что новомодный продукт не несет вреда. Нет — это не способ отказаться от курения, а первая ступень на пути к наркотикам!