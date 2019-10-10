2019-10-10T11:56:00+03:00
Спорт

Полнейшая жесть на турнире ММА в Самаре: боец, которого чуть не убили в октагоне, заявил, что на поединок вышел самозванец

Угрозы отрезать голову, упоминание геноцида армян, чуть не случившая смерть в клетке и подставной боец – что за безумие творилось на GFC 18?
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Бой прошел в рамках турнира GFC 18. Фото: федерация ММА Самарской области.Бой прошел в рамках турнира GFC 18. Фото: федерация ММА Самарской области.
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Жесть и фарс. Так, пожалуй, можно описать турнир по смешанным единоборствам (ММА) GFC 18, который прошел в Самаре 6 октября. Зрители чуть не стали свидетелями убийства в октагоне, а проигравший боец позже заявил, что он не был на турнире, а на бой вместо него вышел кто-то другой.

«Отправляюсь в Россию за армянской головой»

Трэш-ток в спорте – дело привычное. Тем более в единоборствах. Помните перепалку Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, которая продолжалась месяцами? Она и сейчас не закончилась, хотя бойцы уже были в клетке и всё, казалось бы, решили. Но когда трэш-ток сопровождается еще и национальной неприязнью, корни которой уходят глубоко в историю, это может привести к страшным последствиям.

Организаторы свели на турнире в Самаре бойцов из Армении и Турции – Рафаэля Абраамяня против Батухана Акдумана. Абраамян родился в Армении, но живет в Самаре и представляет этот город, а также сразу две страны – Россию и Армению.

Еще до церемонии взвешивания соперники успели обменяться очень грязными высказываниями. Сначала турок Акдуман (или тот человек, что выдавал себя за него) написал в инстаграме, что отправляется в Россию за армянской головой. Затем Абраамян ответил сопернику, что будет душить его, пока тот не отключится, даже если турок сдастся.

После такого, казалось, что соперники накинуться друг на друга еще на взвешивании, однако все прошло довольно мирно – Абраамян и Акдуман пару раз толкнули друг друга, а потом Акдуман провел рукой по горлу, мол, тебе конец.

Однако в клетке конец чуть не пришел турецкому бойцу. В первом же раунде Рафаэль Абраамян перевел бой в партер, закрыл замок на корпусе Акдумана и придушил турка. Акдуман потерял сознание, а рефери попытался остановить бой, однако стащить Абраамяна с соперника удалось не сразу. Привести в чувства турецкого бойца судье не удалось, под истошные крики из зала в клетку вбежали медики. Только после их вмешательства Акдуман пришел в себя.

Видео боя есть на YouTube-калане GFС. Поединок между Абраамяном и Акдуманом можно посмотреть с 9:13 минуты.

Турнир ММА GFC 18 в Самаре.

«Ну и подонок, чувак никогда больше не должен драться»

Видео с удушающим приемом тут же разошлось по СМИ и даже вылетело в англоязычный интернет. Европейская и североамериканская публика отреагировала на случившееся шквалом гнева.

- Я не из тех, кто говорит дерьмо в интернете, но это вопиющий случай. На месте судьи я бы ударил бойца по голове как можно сильнее, чтобы он перестал душить соперника. Ну и подонок, чувак никогда больше не должен драться, - считает пользователь твиттера с ником Nasti.

- Пытался убить? Это не спорт, лицензию этого придурка нужно отозвать, - соглашается другой интернет-пользователь.

- Он должен сесть за это в тюрьму, - уверен пользователь из Европы.

- Это совершенно неприемлемо, - считает пользователь твиттера с ником Berk. – В этот момент пульс парня чрезмерно высок, он мог умереть спустя несколько секунд без дыхания. Бойцу надо запретить выходить в октагон навсегда.

Случившееся – случайность?

После боя Рафаэль Абраамян признался, что не испытывал симпатий к сопернику.

- Все прекрасно знают историю и знают про геноцид армян, который турки устраивали. Конечно, у меня есть осадок. И я не испытывал к нему симпатий. Но мой негатив к нему был только спортивным - потому что он мой соперник, - приводит слова Абраамяна «Матч ТВ».

Впрочем, то, что ненависти по национальному признаку со стороны армянского бойца к Акдуману не было, а случившееся – случайность, подтверждает и то, что сразу после боя соперники обнялись.

- Честно, я не слышал, не видел, не чувствовал абсолютно ничего. Это была моя ошибка, за которую я подошел и извинился - как перед рефери, так и перед соперником. Соперник принял мои извинения. Я не мог контролировать в этот момент себя. Он же не стучал по мне. На повторе вижу, как судья там мне по спине что-то это… Но я не понимал, чья это рука. Личного к сопернику у меня ничего нет, - сказал Абраамян «Матч ТВ».

В Самаре дрался поддельный Акдуман?

Все на этом могло и закончиться, если бы не кое-что странное. Батухан Акдуман заявил, что не был в Самаре и на GFC 18 в клетку не выходил. Это заявление тут же разлетелось по турецким СМИ. Акдуман сказал, что готов по-настоящему подраться с Абраамяном, даже если бой пройдет в Ереване.

Действительно, боец, который вышел в клетку на турнире в Самаре, совсем не похож на Батухана Акдумана. Сравните скриншот с видео, фотографию с взвешивания и фото из инстаграма турецкого бойца.

Батухан Акдуман перед боем. Фото: скриншот с видео

Батухан Акдуман перед боем.Фото: скриншот с видео

Батухан Акдуман (справа) на взвешивании. Фото: федерация ММА Самарской области.

Батухан Акдуман (справа) на взвешивании. Фото: федерация ММА Самарской области.

Батухан Акдуман – фото из его инстаграма. Фото: instagram.com/batuhanakduman.

Батухан Акдуман – фото из его инстаграма. Фото: instagram.com/batuhanakduman.

Кроме того, заявление, что Акдуман «отправляется за армянской головой», было сделано в другом инстаграм-аккаунте, который сейчас удален.

В настоящем же инстаграме Батухан Акдуман заявил, что готов сразиться с Абраамяном 15 декабря в Армении.

- Я связался с ним и сказал, что если он не примет бой, то будет опозорен. 15 декабря он встретится с Батуханом в реальности. Он [Рафаэль Абраамян] не увидит второй раунд, - написал Акдуман.

Почему на бой вышел самозванец и кто это такой? За разъяснением корреспондент «КП-Самара» обратился к исполнительному директору промоушена GFC Максиму Протасову, однако на момент публикации материала комментарий получить не удалось.

Странная история с подменой бойца получила широкую огласку, нет сомнений, что у нее будет продолжение. Будем следить за этим сериалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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