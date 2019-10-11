"Сначала я был в шоке": самарский продюсер Сергей Тюпаев боролся за сердце невесты в программе "Давай поженимся"

Известный в регионе телеведущий и продюсер Сергей Тюпаев принял участие в шоу "Давай поженимся". Программа вышла в эфир в пятницу, 11 октября.

Сергей боролся за сердце блондинки из Подмосковья 27-летней Надежды. Девушка маркетолог-аналитик и подрабатывает тренером по воздушной акробатике. Она сразу сказала, что ищет продюсера, который откроет раскроет ее творческий потенциал и сделает знаменитой. Женихи были как на заказ. Конкурентами Сергея Тюпаева стал еще один продюсер из Финляндии и индивидуальный предприниматель, связанный со сферой музыкальных инструментов.

Самарский шоу-мэн стал женихом номер один. Он сразу обратил на себя внимание ведущих заявлением в видеовизитке, что без шляпы похож на Дмитрия Нагиева, именно поэтому не снимает головной убор. Особенно удивилась Лариса Гузеева.

Сергею предпочли бизнесмена из Казани

- Все наоборот пытаются быть похожими на Диму, а он вот даже шляпу не снимает, - отметила ведущая.

Но главным, конечно, было знакомство с невестой.

- Когда я ее увидел, сначала на экране в комнате я испытал сразу несколько эмоций. Сначала я был просто в шоке. Понял, что по характеру - это просто мой человек. Она такая позитивная, такая драйвовая. Потом, мне стало ее жалко, потом мне захотелось ее поцеловать, а потом и поругать невесту за откровенные номера, - рассказал ведущим Сергей Тюпаев.

Только жениху самому досталось от Ларисы Гузеевой за давнюю историю с сюрпризом для его бывшей возлюбленной. Фейерверки в подъезде около лифта - не лучшая идея.

Во всем остальном Сергей Тюпаев невесте подходил. За самарского кандидата была главная сваха страны Роза Сябитова. Она предложила невесте начать свою творческую карьеру именно с Самары. Правда сама Надежда была нацелена на московских и заграничных продюсеров. Возможно, это Сергея Тюпаева и подвело. Невеста выбрала не его, а бизнесмена из Казани.

Сам Сергей не расстраивается, и говорит, что открыт для новых знакомств.