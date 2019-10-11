2019-10-11T18:14:07+03:00
Общество

"Сначала я был в шоке": самарский продюсер Сергей Тюпаев боролся за сердце невесты в программе "Давай поженимся"

Кандидатуру Сергея поддержала главная сваха страны Роза Сябитова, а Лариса Гусеева решила проверить, насколько он похож на Дмитрия Нагиева
Вера ЦЫГАНКОВА
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Сергей Тюпаев произвел фурор на ТВСергей Тюпаев произвел фурор на ТВ
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Известный в регионе телеведущий и продюсер Сергей Тюпаев принял участие в шоу "Давай поженимся". Программа вышла в эфир в пятницу, 11 октября.

Сергей боролся за сердце блондинки из Подмосковья 27-летней Надежды. Девушка маркетолог-аналитик и подрабатывает тренером по воздушной акробатике. Она сразу сказала, что ищет продюсера, который откроет раскроет ее творческий потенциал и сделает знаменитой. Женихи были как на заказ. Конкурентами Сергея Тюпаева стал еще один продюсер из Финляндии и индивидуальный предприниматель, связанный со сферой музыкальных инструментов.

Самарский шоу-мэн стал женихом номер один. Он сразу обратил на себя внимание ведущих заявлением в видеовизитке, что без шляпы похож на Дмитрия Нагиева, именно поэтому не снимает головной убор. Особенно удивилась Лариса Гузеева.

Сергею предпочли бизнесмена из Казани

Сергею предпочли бизнесмена из Казани

- Все наоборот пытаются быть похожими на Диму, а он вот даже шляпу не снимает, - отметила ведущая.

Но главным, конечно, было знакомство с невестой.

- Когда я ее увидел, сначала на экране в комнате я испытал сразу несколько эмоций. Сначала я был просто в шоке. Понял, что по характеру - это просто мой человек. Она такая позитивная, такая драйвовая. Потом, мне стало ее жалко, потом мне захотелось ее поцеловать, а потом и поругать невесту за откровенные номера, - рассказал ведущим Сергей Тюпаев.

Только жениху самому досталось от Ларисы Гузеевой за давнюю историю с сюрпризом для его бывшей возлюбленной. Фейерверки в подъезде около лифта - не лучшая идея.

Во всем остальном Сергей Тюпаев невесте подходил. За самарского кандидата была главная сваха страны Роза Сябитова. Она предложила невесте начать свою творческую карьеру именно с Самары. Правда сама Надежда была нацелена на московских и заграничных продюсеров. Возможно, это Сергея Тюпаева и подвело. Невеста выбрала не его, а бизнесмена из Казани.

Сам Сергей не расстраивается, и говорит, что открыт для новых знакомств.

Давай поженимся! Таланты и Надежда. Выпуск от 11.10.2019.Невеста - Надежда, 27 лет, маркетолог-аналитик, подрабатывает тренером по воздушной акробатике и моделью. Обожает петь и читать научную литературу, мечтает выступить на Евровидении, гордится списком наград в танцевально-вокальных конкурсах, предупреждает, что не любит частые встречи. В отношениях с возлюбленным-иностранцем её подвел электронный переводчик, который дал сбой в работе на слове женат . Надежда опасается обладателей татуировок и мужчин моложе тридцати пяти лет. Её идеал - добрый и заботливый продюсер, который будет её покровителем и дома, и на работе. Официальная страница проекта в Instagram: https://instagram.com/_davay_pozhenimsya_

ИСТОЧНИК KP.RU

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