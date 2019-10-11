Травмы на производстве: кто поможет пострадавшим?

«Не знал, как жить дальше»

10 лет назад жизнь самарца Алексея Кистойчева перевернулась – во время служебной поездки молодой 35-летний мужчина в самом расцвете сил, преуспевающий инженер в нефтяной компании попал в ДТП. О том, что было дальше, вспоминать ему не хочется до сих пор. Больницы, операционные столы, ампутация правой ноги и глубочайшая депрессия. Но Алексею повезло – он был трудоустроен официально, поэтому к решению проблемы пострадавшего сразу подключился Фонд социального страхования. Комплексная реабилитация, бесплатный протез, поддержка грамотных специалистов – и уже через несколько месяцев Алексей вновь вышел на работу на пробном протезе.

Алексей Кистойчев серьезно пострадал в ДТП, но благодаря ФСС смог вернуться к нормальной жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Каждые два года за счет ФСС менял протезы, получил компенсацию на приобретение автомобиля на ручном управлении, - рассказывает Алексей Кистойчев. – Протезы совершенствовались, в 2017 году съездил в Москву и получил за счет средств Фонда социального страхования протез с внешним источником питания и новый автомобиль со специальным ручным управлением, я продолжаю работать в своей профессиональной сфере. Я очень благодарен Самарскому региональному отделению ФСС за всестороннюю поддержку – мне сразу дали понять, что после аварии жизнь не закончилась, что ничего еще не потеряно, и помогли жить дальше.

Предотвратить риски

С 2000 года Фонд социального страхования (ФСС) стоит на защите прав самарцев, пострадавших от производственных травм и профзаболевания. Одной из главных задач в Фонде считают предотвращение ЧП и обеспечение безопасности на рабочих местах. Поэтому самарские предприятия могут обратиться в ФСС за финансированием своих мероприятий по охране труда. Если раньше на эти цели фонд мог вернуть до 20% выплаченных организацией страховых взносов, то с этого года максимальная сумма возросла до 30%.

Елена Кривошеева рассказала, как предприятия могут использовать средства ФСС для охраны трудаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Средства ФСС предприятия могут потратить на проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты и санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых в опасных и вредных производствах, - рассказывает управляющий Государственным учреждением - Самарским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева. – В этом году появилось новое направление, на которое можно направить средства ФСС – это санаторно-курортное лечение предпенсионеров. С начала года по этому направлению к нам уже обратилось 44 организации, которые планируют оздоровить 1,5 тысячи сотрудников на сумму 54 млн рублей.

Впрочем, Елена Кривошеева предупредила: в предоставлении финансирования могут и отказать – в случае, если у предприятия имеется задолженность по взносам в ФСС, заявитель предоставил недостоверные сведения или неполный пакет документов или если предусмотренная на это направления суммы уже распределены.

Объем средств, направляемых ФСС на охрану труда, ежегодно растет – если пару лет назад он составлял 230-250 млн рублей, то в 2019 году – уже 387 миллионов, 368 млн их них уже распределены.

- По опыту около 32% предоставляемых ФСС средств предприятия тратят на санаторно-курортное лечение сотрудников, 27% - на проведение профосмотров, 24% - на приобретение средств индивидуальной защиты, - пояснила Елена Кривошеева.

Помочь пострадавшим

Не менее важная задача ФСС – выплата компенсаций пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. На начала 2019 года такие выплаты получали 12,4 тысяч жителей Самарской области, из них 5669 – пострадавшие на производстве, 6044 – от профзаболеваний и 753 человека – получатели пенсии по утере кормильца.

Юлия Панченко подчеркнула: страховка от несчастных случаев полагается только тем, кто работает легальноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- От несчастного случая на производстве автоматически считаются застрахованными все самарцы, заключившие официальный трудовой договор, а также гражданский договор на оказание услуг в том случае, если работодатель отчисляет взносы в ФСС. Кроме того, застрахованными считаются осужденные на время лишения свободы, - рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Юлия Панченко. – За счет ФСС им выплачиваются «больничные», ежемесячные и единовременные выплаты при утрате трудоспособности, оплачивается медреабилитация, санаторно-курортное лечение, лекарства, приобретение транспорта для инвалидов, а также переобучение при невозможности продолжать работать по специальности из-за профзаболевания. Но на тех, кто работает неофициально, соцстрахование не распространяется. В этом случае для получения выплат от ФСС сначала нужно доказать факт трудовых отношений через суд.

В 2018 году на производстве в регионе произошло 137 тяжелый несчастных случаев, в том числе 4 – со смертельным исходом, семь человек до сих пор продолжают лечение, 126 – уже выздоровели. На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ФСС Самарской области направил 265,8 млн рублей, из ни 109,6 млн – на санаторно-курортное лечение, 45 млн – на лекарства, 36,9 млн – на протезы и технические средства реабилитации, 22,7 млн – на обеспечение специализированным транспортом.

- Каждому пострадавшему назначается персональный помощник от ФСС - реабилитационный менеджер, который курирует получение им лечения, разъясняет права, оказывает содействие в сохранении рабочего места или получении новой работы, - рассказывает Юлия Панченко.

А руководитель Экспертного состава №6 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Константин Борисов пояснил, что медицинская экспертиза по определению степени утраты трудоспособности проводится только по заявлению пострадавшего и обязательно в присутствии представителя ФСС.

- Мы определяем не только тяжесть ущерба здоровью, но и разрабатываем программу реабилитации. Причем если до несчастного случая или профзаболевания у человека уже были инвалидность, он может получать реабилитацию в двойном объеме,- отметил Константин Борисов. – Также за реабилитацией можно обратиться еще до завершения лечения в стационаре.

Борьба с безответственностью

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова рассказывает – уже в течение нескольких лет производственный травматизм в регионе снижается, но число погибших при этом, к сожалению, растет – в 2017 году на производстве погибли 37 человек, в 2018-м – уже 44 человека, а с начала 2019 года – уже 33 человека.

Лариса Павлова рассказала, что больше всего пострадавших от несчастных случаев - в сфере строительства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Больше всего погибших- в сфере строительства, каждый четвертый гибнет от падения с высоты, на втором месте в списке причин- воздействие вращающихся или движущихся элементов и предметов,- говорит Лариса Павлова. –В 60% случаев причиной несчастья становится неправильная организация работ, применение опасных приемов, нарушение техники безопасности и изменение технологии для ускорения процесса. Пять человек в этом году погибло при выполнении работ в колодцах – они не применяли средства индивидуальной защиты и попросту задохнулись газом.

Руководитель департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Савельев отмечает, что, к сожалению, далеко не все работодатели ответственно относятся к вопросам охраны труда.

- У нас работает региональная программа «Безопасный труд», в рамках которой мы обучаем работодателей охране труда, - рассказал он. – Мы уже провели такие семинары для 2400 работодателей региона, в них приняли участие более 3,5 тысяч специалистов.

Обсуждение вызвало серьезный интересФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Савельев пояснил, что хорошим инструментом для повышения безопасности работ является спецоценка условий труда – на сегодняшний день аттестацию прошли уже 94% рабочих мест.

Впрочем, на многих крупных предприятиях региона безопасности труда сегодня уделяют серьезное внимание. Так, например, руководитель службы охраны труда ООО «СКС» Сергей Маврин поделился своим опытом организации работы по охране труда. Среди важных шагов он отметил разработку стандартов безопасности для всех производственных процессов, использование оценочный листов по безопасности при проведении всех видов работ, а также регулярное обучение сотрудников на специализированном полигоне и проведение конкуров профмастерства, во время которых в том числе оцениваются знания по охране труда.